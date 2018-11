AMERIČKA FIRMA POŠTENO ZAPAPRILA DONALDU: Svaka im čast na potezu, kako će Trump zaobići ovu prepreku?

“Ako odluče graditi zid, morat će otkupiti svu privatnu zemlju koja stoji na putu pa tako i ovaj naš komad. No, mi ga nemamo namjeru prodati”, poručili su iz čikaške tvrtke koja proizvodi društvenu igru “Cards Against Humanity”

Tvrtka iz Chicaga koja stoji iza kontroverzne i vrlo popularne društvene igre “Cards Against Humanity” (“Karte protiv čovječnosti”) novcem zarađenim od blagdanske prodaje paketa sa svojom igrom kupila je dio zemljišta na granici SAD i Meksika kako bi ondje spriječila podizanje zida.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa namjerava izgraditi zid na granici s Meksikom kako bi spriječila ulazak ilegalnih useljenika u SAD.

Na internetskoj stranici tvrtke objavljen je podatak da je do prošlog mjeseca u kampanji “Cards Against Humanity Saves America” 150 tisuća ljudi kupilo njihov “paket iznenađenja” po cijeni od 15 dolara. Tim novcem tvrtka je kupila komad zemlje na kojemu neće dozvoliti gradnju “Trumpovog zida”.

“Ako odluče graditi zid, morat će otkupiti svu privatnu zemlju koja im stoji na putu pa tako i ovaj naš komad. No, mi ga nemamo namjeru prodati”, prenosi CNN stav ove tvrtke.

“Donald Trump je smiješni golem (biće iz židovske legende bez uma i duše, nap.a.) koji se boji Meksikanaca. Toliko ih se boji da je odlučio izgraditi zid od 20 milijardi dolara za koji je svima jasno da se njime neće ništa postići. Stoga smo kupili parcelu koja će biti komad slobode zemlje”, dodali su.

Ista je tvrtka podnijela zahtjev za registracijom pojma “Fake News” kao zaštitnog znaka ističući da je to omiljeni Trumpov izraz. Inače su poznati po kritici suvremenog potrošačkog društva,a to daju do znanja bizarnim kampanjama poput onog kada su putem svoje stranice pozvali ljude da doniraju novac kako bi gledali iskapanje rupe uspjevši skupiti preko 100 tisuća dolara. Ili akcijom na famozni “Crni petak” kada su preko interneta za pet dolara prodavali – ništa. I zaradili više od 75 tisuća dolara.

