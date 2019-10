AMAZON IZAZVAO BIJES JAVNOSTI: Pustili su radnika da leži na podu 20 minuta nakon što je doživio srčani udar

Radnik u skladištu Amazonu ležao je čak 20 minuta na podu nakon što je doživio srčani udar bez da mu je itko pružio prvu pomoć

U rujnu je umro Billy Foister, 48-godišnji radnik skladišta u Amazonu nakon što je doživio srčani udara na poslu. Prema njegovu bratu, predstavnik za ljudske resurse u Amazonu obavijestio ga je u bolnici da je Billy ležao na podu 20 minuta prije nego što mu je pomogla Amazonova interna služba za sigurnost, piše The Guardian.

“Kako možete ne vidjeti muškarca od 190 centimetara kako leži na zemlji i ne pružiti mu pomoć 20 minuta? Par dana prije, stavio je pogrešan proizvod u pogrešan spremnik i upravitelj ga je u roku od dvije minute uprava vidio na kameri i došao s njim razgovarati o tome “, rekao je Edward Foister.

Negiraju optužbe

Amazon je rekao kako je reagirao nakon pada Foistera “u roku od nekoliko minuta” te da radnik nije umro u skladištu, već kasnije u lokalnoj bolnici. Međutim, jedan radnik iz Amazona, koji je bio u istoj smjeni, rekao je za Guardian: “Bill je bio na podu dosta dugo i nitko nije znao tada sve dok nisu pregledane kamere, ali za 20 minuta radnik u obližnjem odjelu vidio ga je kako leži na podu i pozvao 911. Stvarno je nevjerojatno kako je Bill tamo ležao 20 minuta, a nitko ga u blizini nije vidio.

Radnik, koji je tražio da ostane anoniman zbog straha od odmazde, napomenuo je da je radnik Amnestyja započeo s oživljavanjem nakon što je pronašao Foistera. Radnici Amnestyja u Amazonu osiguravaju da su podovi skladišta čisti te znaju po potrebi resetirati robote.

Morali su se vratiti na posao

„Nakon incidenta, svi su bili prisiljeni vratiti se poslu. Nije bilo vremena za opuštanje. U osnovi promatrate čovjeka kako umire, a onda vam kažu da se svi vratite na posao i ponašate se kao da je sve u redu “, rekao je drugi radnik Amazona. „Čini se da Amazon cijeni novac puno više od života. Da su dobro obavili svoj posao, ne bih morao pokopati svog malog brata”, rekao je Edward.

Sličan incident dogodio se u centru za izvršenje narudžbi u Etni, u ožujku 2019. godine, gdje je skupljač Joe Bowman umro nakon što je doživio srčani zastoj. 60-godišnjak je doživio srčani zastoj na poslu 20. ožujka 2019. godine te je pronađen bez svijesti.

“Vratite se na posao”, naredio je drugom zabrinutom radniku nadzornik koji je incident prijavio Hitnoj pomoći. “Svi su radili kao i obično”, rekao je treći radnik u Etni u smjeni.

Na crnoj listi najopasnijih poslodavaca

Incident je jedan od najnovijih u nizu nesreća i smrtnih slučajeva koji su doveli do toga da je Amazon stavljen na crnu listu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu kao jedan od najopasnijih poslodavaca u Sjedinjenim Državama u 2019. Izvješće je navelo šest smrtnih slučajeva radnika Amazona u razdoblju od studenog 2018. do travnja 2019. te nekoliko novinskih izvještaja u posljednjih nekoliko godina u kojima su detaljno opisani opasni uvjeti za rad, piše The Guardian.

