ALEXANDRA DASKALOPOULOS IZ EUROPSKOG UDRUŽENJA RADIJA: ‘Pandemija je pokazala moć radija’

Kako funkcionira radio u doba pandemije i što točno radi Europsko udruženje radija? Govori članica izvršnog obora tog udruženja

Pandemija je pokazala moć radija, usprkos zaustavljanju kretanja slušatelji su se brzo prilagodili i nastavili slušati radio, a većina njih ne može zamisliti život bez njega, poručila je članica izvršnog odbore Europskog udruženja radija (AER) Alexandra Daskalopoulos. Intervju s njom, kao i ostalim istaknutim kreativcima europske radijske industrije, u suradnji s udrugom HRF, donosi Amm Global Institut čiji je osnivač Ivan Jurić-Kaćunić.

Koja je po vama glavna uloga AER-a?

AER je grupa jako sposobnih i strastvenih profesionalaca, koji su specijalizirani za pravna i zakonodavna pitanja te za promociju radija na razini Europske unije. Udruženje komercijalnih radio postaja u Ateni (EIIRA) pridružilo se AER-u prije godinu dana, od kada sudjelujemo u aktivnostima koje imaju za cilj promicati najbolje moguće uvjete za komercijalne radio postaje na europskoj razini. AER je do sada svojim članovima omogućio brojne pogodnosti: – snažnim zalaganjem za pozitivno poslovno okruženje za komercijalni radio (izravan pristup EU institucijama i političkim čelnicima, kako bi ih informirali o važnim temama, uoči odluka koje se donose), kao platforma za razmjenu informacija (autorska prava, mjerenje slušanosti, standardi, licence…) i međusobno dijeljenje korisnih informacija između zemalja (što je bilo od izuzetne važnosti u pandemijskoj godini kada je AER istaknuo glavne vladine inicijative, pomoć država, poduzetničke potpore za medije u različitim zemljama, tražeći i od ostalih sličnu pomoć), zalaganjem kako bi se spriječilo neprikladno zakonodavstvo u području oglašavanja, lobiranjem kako bi se osigurao neometan pristup radiju on-air i online u budućnosti te promoviranjem vrijednosti i koristi od radija u cjelini.

Pandemija koronavirusa došla je preko noći i promijenila sve. Promjene su se dogodile i u radijskoj industriji, radijske emisije radile su se iz dnevnih boravaka, ali se za slušatelje nije ništa promijenilo. Je li radio zbog toga postao jači i pouzdaniji medij?

Pandemija je pokazala moć radija, usprkos zaustavljanju kretanja slušatelji su se brzo prilagodili te jednako nastavili slušati radio, samo se slušanje radija u automobilu pretvorilo u slušanje kod kuće i online putem. Nedavni rezultati slušanosti u Grčkoj su pokazali da je slušanost porasla odmah nakon prvog tjedna lockdowna u ožujku te da drugi lockdown nije utjecao na rezultate slušanosti. Rezultati također pokazuju nastavak pozitivnih trendova i visoku razinu povjerenja u radio. Pokazalo se da je radio omiljeni medij kojemu se najviše vjeruje prilikom objavljivanja važnih informacija za slušatelje.

Što treba učiniti kako bi se osigurao daljnji rast i razvoj radija?

Najveći izazov u godinama koje slijede je osigurati neometan pristup radiju on-air i online te osigurati pravednu utakmicu s digitalnim servisima. Radio treba osigurati svoju poziciju u automobilima nove generacije, ali i online, putem brojnih aplikacija i platformi, kao što je Radioplayer, koja se koristi u mnogim europskim zemljama. Samo ako će ostati pristutan na svim kanalima, pružajući pritom kvalitetan sadržaj, radio će ostati relevantan i moćan, pa čak i za mlađe generacije, što će mu također omogućiti rast na tržištu.

Koji će biti glavni izazovi i ciljevi AER-a u budućnosti?

Prema prioritetima AER-a, glavni ciljevi udruge su: MEDIJSKI PLURALIZAM – podupiremo snažan, neovisan i kvalitetan izbor medija. To nije uvijek moguće osigurati, posebno online; PRISTUP: želimo omogućiti siguran pristup radijskom sadržaju na svim platformama, i za slušatelje i za radijske postaje (bez obzira na to koji uređaj koriste); KONKURENCIJA: zdrava konkurencija s javnim medijima, a posebno digitalnim platformama kao što su Google i Facebook; OGLAŠAVANJE: zalažemo se za nepotrebna ograničenja u oglašavanju, to može biti jako pogubno za radio, ali pritom vodimo računa o zaštiti potrošača; PROMOCIJA: radiju želimo osigurati prepoznatljivu ulogu, u okviru europske kreativne industrije; AUTORSKA PRAVA: podržavamo učinkovit, povoljan i pravedan režim autorskih prava.

Dolazite iz Grčke. Kako stoji radijska industrija u toj zemlji?

Slušanost radija u Grčkoj iznosi 84% i građani mu najviše vjeruju. Također, to je ujedno i jedan od najdražih medija, 70% slušatelja ističu da im je radio najbolje društvo i/ili ne mogu zamisliti život bez njega. Tijekom pandemije radio u Grčkoj se okrenuo prenošenju koncerata putem streama, na digitalnim kanalima prenosile su se izvedbe novih umjetnika, DJ setovi, partyji, sve kako bi ostao snažno prisutan, slijedeći svoju publiku.