ALEX HARA EUROPOM: U ogromnoj oluji u Francuskoj i Italiji dvoje mrtvih, devet nestalih; ‘Ovo je najgora poplava u 100 godina’

Dvije su osobe smrtno stradale, a devet ih se smatra nestalima u Francuskoj i Italiji, nakon što je olujno nevrijeme pogodilo pogranična područja tih dviju zemalja, izazvavši velike poplave koje su oštetile ceste i domove, izvijestile su vlasti u subotu.

Storm Alex causes flooding in Alpes-Maritimes, France 🇫🇷 October 02 2020 pic.twitter.com/RR7vs3txu1 — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 2, 2020

Oluja Alex, poharala je nekoliko sela oko grada Nice na francuskoj rivijeri. Pošto je helikopterom nadletio najteže pogođena područja, gradonačelnik Nice Christian Estrosi kazao je da je riječ o najgoroj poplavi u posljednjih više od stotinu godina.

“Brojne ceste i oko stotinu kuća potpuno su ili djelomično uništeni”, rekao je za francuski tv kanal BFM.

Watch : Bridge collapse during storm Alex due to flooding in Saint-Martin in the Alpes-Maritimes area of Southern #France .#TempeteAlexpic.twitter.com/QqhEALsJiq — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 2, 2020

“Šokiralo me ono što sam danas vidio”, rekao je na konferenciji za novinare francuski premijer Jean Castex nakon obilaska pogođenih područja, dodavši kako strahuje da bi broj smrtno stradalih mogao biti i veći.

Po podacima kojima raspolažu vlasti, zasad je na području Francuske nestalo najmanje osam osoba. Među njima su i dvojica vatrogasaca čije je vozilo odnijela nabujala rijeka.

Na tv snimkama iz obiju zemalja vidi se da su vodene bujice razorile više prometnica i cesta te srušile nekoliko mostova, a rijeke su se izlile iz svojih korita.

Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06 pic.twitter.com/e61QC3Sfor — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

Lokalne su vlasti izvijestile da su u Italiji smrtno stradale najmanje dvije osobe, jedan vatrogasac na kojega je palo drvo te muškarac 30-ih godina čiji je automobil završio u nabujaloj rijeci koja je odnijela dio ceste.

Zasad se još traga za još jednim talijanskim državljaninom, a 21 osoba, za koju se ranije strahovalo da je nestala, pronađena je i sada su svi na sigurnom. Među njima je bila i skupina njemačkih planinara.

Dužnosnici u Pijemontu izvijestili su o rekordnih 630 mm kiše, koliko je u samo 24 sata palo u Sambughettu, blizu granice sa Švicarskom. Regionalne vlasti Pijemonta pozvale su talijansku vladu da proglasi izvanredno stanje nakon što je razina rijeke Po u samo 24 sata porasla za tri metra.

Meteo France je izvijestio da je u mjestu Saint-Martin-Vesubieu u zadnja 24 sata palo 500 mm kiše, a u nekoliko okolnih gradova 400 mm oborina, što je ekvivalent količini kiše koja u ovo doba godine padne u tri mjeseca.

Some significant flooding I saw due to overwhelmed drains because of #StormAlex on my way to a hockey match! (Don’t mind the radio in the back) @metoffice @bbcweather pic.twitter.com/lT4xlcTWck — metweather (@metweather1) October 3, 2020

A philospher once said, If you look too far in the distance, you may not see what is right in front of you…😉🙄#StormAlex pic.twitter.com/PjWcbiF6jV — Allan McNish (@allanmcnish) October 2, 2020