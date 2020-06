ALEKSANDAR VUČIĆ: ‘Važno je da u tuči slonova ostanemo neozlijeđeni. Nećemo se tući s Njemačkom i Amerikom’

‘Kako god da se završi, važno je da u tuči slonova ostanemo neozlijeđeni. Nećemo se tući s Njemačkom i Amerikom’

“Pred nama nije lagan period, ali ćemo se svojski truditi sačuvati naše nacionalne interese”, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što se pohvalio da je jučer dugo preko telefona razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, javlja Blic.

Vučić je rekao da dan nakon toga dolazi slovački političar Miroslav Lajčak, a dva dana nakon toga treba se dogovoriti za Washington. Pritom je rekao da priznavanje Kosova neće biti tema u Washingtonu, niti će to dozvoliti da bude. “Vidjet ćemo hoće li Albanci poštivati ono što je Grenell rekao, jer Thaci to do sada nije želio prihvatiti. četiri godine sam o tome govorio, a sada je odjednom prihvatio. Vidjet ćemo.”

Kako je kazao, ne želi nikog vrijeđati i istakao da je američki diplomat Richard Grenel fokusiran na ekonomiju. “Kako god da se završi, važno je da u tuči slonova ostanemo neozlijeđeni. Nećemo se tući s Njemačkom i Amerikom”, rekao je Vučić te dodao da je veliki sukob između Amerike i Nemačke. “Mi ćemo razgovarati, od toga nismo bježali.”

VUČIĆEV SIN POVEZAN S MAFIJOM? Danilo (22) snimljen s poznatim huliganom i članom crnogorske mafije

VUČIĆ TVRDI DA SRBIJA IMA BOLJI EKONOMSKI RAST OD NAS, PA ISPALIO: ‘U Hrvatskoj je koordinirana negativna kampanja protiv mene’