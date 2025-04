Na Vučićevom skupu bilo duplo manje ljudi nego što tvrdi? Predsjednik u nevjerici: 'Umijte se hladnom vodom'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne vjeruje da je bilo 55.000 ljudi na skupu "Ne damo Srbiju". "Samo iz drugih krajeva u Beograd je došlo između 126.735 i 128.080 ljudi", rekao je Vučić koji je danas u Predsjedništvu čitao pisma koja su mu građani Srbije poslali i ostavili na tribinama ispred Skupštine tijekom prva dva dana skupa. Građani mu i danas mogu ostaviti pismo, piše Kurir.rs.

Tijekom čitanja pisama Vučić se dotaknuo pitanja brojki i procjena o jučerašnjem narodnom okupljanju u centru Beograda. Jedan je novinar spomenuo procjenu Arhive narodnih okupljanja koja je jučer procijenila 55.000 ljudi na skupu.

'Što su osnovani da bi lagali?'

"Šalite li se? To su one barabe što rade za CRTA ili za ove nevladine organizacije, što imaju lažnu kancelariju u Padinskoj Skeli, je li? Što su osnovani da bi lagali", komentirao je Vučić te je nadodao da postoje snimke događaja.

"Ne možeući ni jedan autobus, kombi, niti bilo šta. Svaki ima snimku, registraciju, sve. Ušlo je, budući da postoji razlika u tri službe koje su radile, a razlika je samo u tisuću ljudi - van Beograda je ušlo u Beograd 126.735 do 128.080 lica. To su vam razmaci. Kao što su ti razmaci toliko mali. Jedno je policija, jedno je BIA, jedno je politička stranka koja vodi svoju evidenciju. Dakle, dva su državna organa, jedno nije. Razlika je u tisuću i nešto. To vam je bez Beograda. Najviše je ljudi bilo, naravno, uvjerljivo iz Beograda. E sad, moguće je da je tu uračunat i Mladenovac i netko tko je koristio autocestu", rekao je Vučić.

"Ako oni kažu 55.000, evo ja prihvaćam da je bilo 500 ljudi. Bilo je 500 ljudi, ima nekoliko hiljada pristupnica, od 500 ljudi izgleda da su ljudi morali da potpisuju po tri, četiri i pet pristupnica. Ako je njima tako lakše i meni je u životu mnogo lakše, neka im to bude najveća briga", Vučićev je komentar na procjenu.

Vučićevi komentari na skup studenata u Novom Pazaru

Predsjednik Srbije rekao je da subotnji skup studenata u Novom Pazaru nije bio impresivan te da je prisustvovalo najviše 4.320 ljudi, od čega je 2.875 bilo sa strane.

"Umijte se hladnom vodom. Nemaš pravo nikoga sprječavati da ide gdje hoće. Još mu je lijepo rekao onaj policajac‚čekaj, čuvao sam vas cijeli dan, brinuo o vama, osiguravao i čelo kolone i začelje, brinuo da dođete, da vas nitko ne pipne, da vas nitko poprijeko ne pogleda. Doveo vas ovdje, a vi sprječavate nekog drugog da ide na neki skup", naveo je Vučić.

Vučić je komentirao i pokušaj studenata da blokiraju put autobusima za Beograd. Spomenuo je da studenti ne vide stvarnost, misle da im nitko ne smije ništa zabraniti, čak ni kada je riječ o nečemu protuzakonitom, a uvjeren su da su u pravu. Vučić se i prisjetio mladića koji je rekao: "Pa šta, mi smo radili samo ono što radimo svaki dan". Dodao je da je studentima postalo normalno i da misle da imaju pravo spriječiti nekoga da negdje ode.

Blokada beogradskog aerodroma

Na pitanje o idejama studenata da blokiraju beogradski aerodrom, Vučić je rekao:

"Gdje sad sebi da blokiraju aerodrom, idu praznici, nema karte za Bali, Katar, Dubai...", rekao je Vučić dodavši da godišnji odmori idu, ali da se očito dobro živi jer nema karata na letovima za egzotične destinacije poput Dubaija i Balija.

Nadodao je da dolaze uskršnji i prvomajski praznici, a kako se živi u Srbiji govori činjenica da su svi letovi rasprodani.

"Toliko je lijepo živjeti da ne možete dobiti mjesto na letu za Bali, Katar, Dubai, bilo gdje. Pokušajte sljedećih 15 dana nabaviti kartu i tamo i natrag. Uostalom, i da imamo let za Miami, ni tamo ne bi bilo ništa. Sve egzotične destinacije, nigdje mjesta. I gdje sad da blokiraju aerodrom? Kako mogu blokirati aerodrom?", upitao je Vučić.

