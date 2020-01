ALBANSKA STUDENTICA KOJA JE USPJELA POBJEĆI IZ WUHANA: ‘Provjeravali su temperaturu na svakoj stanici metroa, ali toliko je lažnih informacija…’

Nakon što se vratila iz epicentra koronavirusa u Wuhanu, albanska studentica ispričala je kako je bilo živjeti tamo te je rekla da je usprkos situaciji uspjela ostati mirna

Albanska studentica Josilda Ndreaj donedavno je živjela u kineskom epicentru koronavirusa u Wuhanu, ali nakon dugog i napornog putovanja uspjela se vratiti svojoj obitelji u Golem. Josilda se obratila Top-Channelu za pomoć pri povratku u Albaniju te je u intervjuu govorila o tome što znači živjeti u središtu smrtonosne bolesti, piše Top-Channel.

Na pitanje kako je reagirala na vijest o smrtonosnoj epidemiji, kaže da joj je situacija bila posve nova i kao takva pokušala je doći do svih mogućih informacija. Kaže kako dostupne informacije nisu bile dovoljno razumljive, posebno o kakvom se zapravo radi virusu. Tvrdi da je, usprkos situaciji, nije nadvladala panika te da je pokušala ostati mirna.

‘IMAMO GA! FANTASTIČNO!’: Koronavirus je napokon uspješno uzgojen u laboratoriju, stiže li uskoro i cjepivo?

Nitko od studenata nije bio zaražen

Ndreaj je rekla da su u sveučilišnom kampusu Wuhan, gdje studira, poduzete opsežne mjere kako bi se spriječilo širenje virusa, iako nitko od studenata nije bio zaražen njime.

Na pitanje je li kontaktirala za pomoć albansku ambasadu u Pekingu, Ndreaj kaže da je pokušala stupiti u kontakt s njihovim konzulom u veleposlanstvu i tražiti pomoć, ali joj zahtjev u tim trenucima nije bio osnovan jer nije mogla razumjeti što se događa. “Rečeno mi je da svoj zahtjev moram proslijediti e-poštom na adresu e-pošte ambasade. Ali to nisam učinila jer sam se odlučila što prije vratiti u Albaniju. Bila sam nesigurna u situaciju jer su se stvari odvijale vrlo brzo. Da sam se zarazila tamo ne bih dobila pomoć obitelji ili vlasti, pa sam se odlučila distancirati do boljeg trenutka “.

RUSI I KINEZI POČELI S RAZVOJEM CJEPIVA PROTIV KORONAVIRUSA: ‘Predaja genoma omogućila je razvoj superbrzog testa’

Širenje panike

Vezano za druge albanske studente u Wuhanu, Ndreaj kaže da su im rekli da pričekaju upute o raspoloživim prijevoznim sredstvima ili mogućnostima izlaska iz Wuhana, s obzirom na postojeća ograničenja putovanja.

Ispričala je kako je putovala iz Shiana do Pekinga, zatim do Milana i Albanije te da su je na svakom pristaništu provjeravali nema li simptome koronavirusa. “U Shianu su provjeravali temperaturu na svakoj stanici metroa. I u Albaniji su me provjeravali nakon dolaska iz Kine, ali sam bila čista.

Kad sam stigla u Albaniju, bila sam iznenađena jer je bilo toliko neistinitih ili izmišljenih informacija. Prijatelj me je obavijestio da se njihove obitelji plaše i paničare zbog sigurnosti svoje djece koja žive u drugim kineskim gradovima zbog ovih lažnih i neosnovanih informacija”, rekla je Ndreaj, ali nije pojasnila o kojim se to informacijama radi.

ZAGREB SE PRIPREMA ZA KORONAVIRUS: Karantena je spremna: ‘Pacijent dolazi dizalom na balkon te onda u ovu sobu’