ALBANSKA MAFIJA U SRBIJI PERE MILIJUNE EURA GODIŠNJE KROZ NEKRETNINE: Imaju isti obrazac, a koriste ga i u Hrvatskoj

U posljednjih deset godina, albanska je mafija na crnom tržištu nekretnina u Srbiji oprala više od 1,5 milijardi eura, postavši možda i najveći igrač

Srpski Kurir raspisao se o albanskoj mafiji koja je, navodno, samo u posljednjih deset godina na crnom tržištu nekretnina u Srbiji oprala više od 1,5 milijardi eura te tako postala možda i najveći igrač pranja nelegalno stečenog novca.

Marko Nicović, bivši direktor beogradske policije, tvrdi da obavještajna agencija Europol također posjeduje podatke kako funkcionira razrađeni obrazac pranja novaca te kako se prljavi novac pere preko takozvanih srpskih biznismena.

Također je rekao da su upravo ti poslovi albanske mafije bili jedna od tema na nedavnom Svjetskom kongresu šefova policije u Orlandu.

Koriste isti obrazac

“Procjenjuje se da su albanski mafijaši u posljednjih deset godina uložili više od 1,5 milijardi eura kupujući građevinska zemljišta, gradeći zgrade i kupujući nekretnine po Srbiji.

Na godišnjem nivou na ovaj način se kod nas opere između 80 i 100 milijuna eura. U tim transakcijama se, po pravilu, nikad ne pojavljuje Albanac, već se to radi preko nekog, recimo, Petra Petrovića iz Münchena, koji za određeni postotak služi kao fasada.

Posebno su im na meti bili jug i jugoistok Srbije, Vranje, Niš, Pirot, Zaječar, Surdulica…”, objasnio je Nicović za Kurir, napomenuvši da albanski narko klanovi isti obrazac koriste i za dolaženje do nekretnina u jadranskoj regiji Hrvatske i Crne Gore, kao i u BiH.

Najzastupljeniji način pranja novca

Prema riječima kriminologa Dušana Davidovića, istraživanja ukazuju na to da je ulaganje u nekretnine najzastupljeniji način pranja novaca u Srbiji.

“Istraživanja su pokazala da su mafijaši kroz gradnju i promet nekretninama najčešće dolazili do svog cilja, a to je da ozakone svoj prljav novac. Naravno da Srbija nije jedina zemlja u kojoj se tako peru novci. Imali smo primjer Crne Gore prije desetak godina kada su neobrađena zemljišta i goli kamen plaćani stotinama tisuća dolara. Što mislite tko je kupovao srpske kuće po Kosovu? Ranije su to kupovali albanski gastarbajteri, a posljednjih godina to radi njihova mafija koja je druga po snazi u Americi i Europi”, naveo je Davidović.

Novac od prodaje droga i oružja

Kako piše Kurir, u pranju para kroz nekretnine u Srbiji ne sudjeluju samo Albanci. Kriminalci su nakon 2000. godine kroz posao s nekretninama oprali više milijardi eura prateći razrađeni obrazac.

Kupovali su zemljišta na atraktivnim lokacijama i potom otvarali građevinske tvrtke. Nakon toga, “na divlje” su gradili kuće, stanove, elitna naselja i poslovne prostore. Tako bi prljavi novac, uglavnom zarađen od prodaje droga i oružja, oprali i legalizirali.