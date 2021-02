‘AL CAPONE JE PAO NA POREZU, VUČIĆ ĆE NA RESPIRATORIMA’: Panić SBPOK-u predao dokaze da kriju broj oboljelih i umrlih od Covida

Prema pisanju srbijanskih medija, predsjednik Sindikata liječnika i farmaceuta Srbije (SLFS), Rade Panić je danas Službi za borbu protiv organiziranog kriminala (SBPOK) predao dokaze da se u Srbiji krije broj novozaraženih i umrlih

Dr. Rade Panić, predsjednik Sindikata liječnika i farmaceuta Srbije (SLFS) danas je izjavio da je po naloga državnog tužiteljstva bio na razgovoru u Službi za borbu protiv organiziranog kriminala (SBPOK) kojima je dostavio dokaze o tome što se prethodne dvije godine događalo što se tiče “održavanja respiratora”, ali i konkretne dokaze za optužbe da se u Srbiji krije broj novozaraženih i umrlih, prenosi Nova.rs.

Predao dokaze SBPOK-u

“Mogao bih vam puno pričati o tome što su sve lagali tijekom epidemije i koliko je to opasno i koliko je to dovelo u zabunu struku u Kriznom stožeru i sve nas koji s teškoćom dolazimo do podataka. SBPOK-u sam predao najkonkretnije dokaze za ono o čemu su prvu priču poveli Sindikat i dr. Zoran Radovanović da se broj novozaraženih i umrlih od koronavirusa u Srbiji krije. Predao sam 150 potvrda o smrti za studeni i prosinac iz Kraljeva, a u isto vrijeme je gradski Zavod za javno zdravlje javio – 93 preminulih”, rekao je. Dodao je da je taj broj i veći od tih 150, ali da tih 150 smrti ne mogu biti sporne.

Panić je također ocijenio da su i na tom malom uzorku lagali, rekavši da je tjednik NIN dokazao da su se opći podaci još više zataškavali. Prenio je i neslužbene informacije do kojih je došao, da samo tri čovjeka u Institutu za javno zdravstvo Srbije imaju podatke o broju preminulih te je cijenio da je naredba o iznošenju netočnih brojki morala doći s najvišeg položaja. “Liječnici uredno pišu potvrde o smrti”, rekao je Panić pitajući se po čijem se nalogu u Zavodu za javno zdravlje to radi i tko dodatno smanjuje podatke na nivou Instituta.

‘Al Capone je pao na porezu, Vučić će na respiratorima’

Govorio je i o detaljima razgovora u SBPOK-u. “Zvali su me iz SBPOK-a po nalogu državnog tužiteljstva godinu dana nakon intervjua NIN-u da pojasnim i predočim dokaze. Iskoristio sam priliku i u dva razgovora koja su trajala između tri i četiri sata ispričao sam sve što znam i dostavio sve dokaze što se događalo u prethodne dvije godine, što tiče donošenja zakona, što se tiče održavanja respiratora… Sjećate se da sam rekao da je Al Capone pao na porezu, a da će Vučić pasti na respiratorima”, rekao je Panić na konferenciji za novinare ispred Ministarstva zdravstva.

Prema epidemilološkim podacima od četvrtka, uz još 15 žrtava korone, u Srbiji je potvrđeno 3.588 novih zaraza, u bolnicama su 3.832 pacijenata, od kojih je njih 153 potreban respirator.

