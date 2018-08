AKO MISLITE DA VAS SE NE TIČE, VARATE SE: Klimatske bi promjene mogle doći do ‘točke bez povratka’ u 2035.

Znanstvenici su upozorili kako nam je rok do 2035. da djelujemo u vezi klimatskih promjena ili ćemo doći do točke nakon koje nema povratka

Vrijeme nezaustavljivo curi vladama koje moraju djelovati po pitanju klimatskih promjena dok ne bude prekasno, tvrdi novi izvještaj Europske geoznanstvene zajednice. Bez hitne i učinkovite akcije proći ćemo točku nakon koje će ograničavanje globalnog zatopljenja na ispod 2°C biti malo vjerojatno, piše Interesting Engineering.

Neumoljivi rokovi cure

U izvještaju se sugerira da, osim ako se odmah ne provedu radikalne mjere, rok za ograničavanje rasta zatopljenja na 1,5°C već je prošao. “U našoj studiji pokazujemo da postoje strogi rokovi do kojih se mora djelovati po pitanju klime”, kaže Henk Dijkstra, profesor na Sveučilištu u Utrechtu i jedan od autora studije. “Zaključili smo da je ostalo još jako malo vremena prije no što pariški ciljevi (ograničiti globalno zatopljenje na 1,5 ili 2°C) postanu neizvedivi čak i u slučaju drastičnog smanjenja emisija.”

Studija je rađena kako bi se odredila ‘točka bez povratka’, ili krajnji rok za klimatsko djelovanje, a navedena je godina posljednja u kojoj se nešto može učiniti kako bi se izbjegla klimatska katastrofa. “Koncept točke nakon koje nema povratka ima prednost u tome da sadrži vremensku informaciju, što smatramo da je jako korisno,” objašnjava Matthias Aengenheyster, doktorant znanstvenik na Oxfordskom sveučilištu i vodeći autor studije. Ekipa je koristila klimatske modele kako bi odredila rok za pokretanje akcije koja bi držala porast globalnog zatopljenja ispod 2°C do godine 2100.

Ako se pretpostavi da bi udio obnovljive energije rastao za 2% svake godine, imamo do 2035. da provedemo ovaj akcijski plan.

Prespor dosadašnji rast udjela obnovljive energije

Znanstvenici su naglasili kako su njihovi rezultati ustvari dosta ambiciozni. “Udio obnovljive energije odnosi se na udio sve potrošene energije. To je naraslo tijekom dva desetljeća od gotovo ničega u kasnim devedesetima do 3,6% u 2017.”, kaže Rick van der Ploeg, profesor ekonomije na Oxfordskom sveučilištu. Kada bi čovječanstvo željelo ograničiti rast globalne temperature na 1,5°C do 2100. godine, akcija bi trebala krenuti prije 2027. te bi se izvori obnovljive energije trebali povećavati stopom od 5% godišnje.

