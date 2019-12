AKO JE SUDITI PO PROROČANSTVU, 2020. NEĆE BITI ‘BAJNA’: Čekaju nas katastrofe, a evo što bi se moglo dogoditi Trumpu i Putinu

Vanga predviđa da će ogromni meteorit pasti na Rusiju, a osim toga, i Brexit se našao u njenim proročanstvima

Svijet uskoro ulazi u 2020. godinu pa su se neki počeli hvatati proročanstava Babe Vange kako bi saznali što je slavna proročica najavila za iduću godinu. Slijepa proročica poznata je još i kao “Nostradamus Balkana” pa iako je preminula prije više od dva desetljeća, iza nje su ostala predviđanja koja su obilježila protekle godine, poput napada 11. rujna.

Inače, pravo ime Babe Vange je Vangelia Pandeva Dimitrova, a rođena je 1911. u Sjevernoj Makedoniji. Tvrdila je da ju je u dobi od 30 godina posjetio duh viteza u oklopu. To se zbilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, a vitez joj je rekao da je “svijet na ivici katastrofe te da će milijuni umrijeti” i da će upravo to predvidjeti Baba Vanga. “Ne boj se, reći ću ti što im trebaš reći”, navodno je rekao vitez proročici.

Predviđanja za 2020.

Baba Vanga je također predvidjela neke velike događaje za 2020. godinu. Ako su njena predviđanja točna, onda će Pakistan, Kina, Japan i Aljaska biti žrtve ogromnog vala, piše Wemystic. K tome, 400 ljudi će umrijeti u potresu jačine 7,5 po Richteru koji će 2020. godine pustošiti Aziju, baš kao i tsunami koji je predvidjela za 2004. godinu. Vanga predviđa da će ogromni meteorit pasti na Rusiju, a osim toga, i Brexit se našao u njenim proročanstvima. Ona kaže da čim se potvrdi izlazak Velike Britanije iz EU, Europa će se suočiti s velikom ekonomskom krizom.

Uz to, njena predviđanja za 2020. najavljuju atentat na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Navodni Putinov ubojica dio je njegove službe sigurnosti, no Vanga nije precizirala hoće li ruski predsjednik preživjeti ili ne. U jednom od predviđanja, Baba Vanga spominje čudne simptome bolesti koje bi mogao pretrpjeti američki predsjednik Donald Trump. Navodno će on osjetiti mučninu, zujanje u ušima pa čak i gubitak sluha. Navedeni simptomi podsjećaju na misterioznu bolest koja je zahvatila američke diplomate na Kubi.

Što će se dogoditi nakon 2020.?

Baba Vanga predviđa da će čovječanstvo do 2023. doživjeti drastične promjene na planeti jer će se Zemljina orbita promijeniti. To će utjecati na klimu, vodu i velik dio prirode te će se na te promjeni ljudi vrlo teško prilagoditi. Rezultat ove nesreće bi prema proročici bio promjena glavnih ideologija u socijalnoj politici koja bi procvjetala u glavnim narodima. Ona kaže da će do 2076. cijela planeta živjeti pod komunizmom.

Ubrzo nakon ove reorganizacije u svjetskoj politici i ekonomiji, ljudi bi mogli stvoriti tehnologiju koja bi do 2100. mogla stvoriti umjetno sunce koje će poslužiti kao izvor energije te bi zagrijavalo ohlađeni planet nakon promjene orbite. Baba Vanga još navodi, kao rezultat ljudskog tehnološkog napretka, godinu 2111. kada će svi ljudi postati roboti. Kako bi to trebalo funkcionirati? Ljudi će prema proročanstvima Babe Vange pronaći način prenošenja svijesti u tijelo koje više neće patiti od starenja te umirati od bolesti. Tada je u njenim predviđanjima planet uništen i bez resursa, a robotsko čovječanstvo, koje će nastanjivalo Mars, bit će suočeno s međuplanetarnim ratom između Zemlje i Marsa. Mars će navodno 2183. zahtijevati neovisnost od Zemlje.