AKO DOSAD NISTE IZGUBILI VJERU U LJUDE, SADA HOĆETE: Gadovi snimljeni kako kradu bespomoćne kornjače sa zaštićene plaže

Na internetu se pojavio video koji prikazuje zlo svijeta u nekoliko (ne)ljudi. Tužni prizori stižu s plaže/rezervata La Flor Beach Natural Reserve u San Juan del Suru, gradu na jugozapadnoj obali Nikaragve.

Krivolovci su snimljeni kako kradu morske kornjače kako bi im uzeli jaja. 150.000 kornjača vrste Lepidochelys olivacea (jedna od pet vrsti koja na ovo područje dolazi snijeti jaja) godišnje stigne na ovu plažu.

Inače je to vrijeme da slavimo prirodu, no ovaj put to su pokvarili odvratni ljudi. Naime, krivolovci obično čekaju da kornjače snesu jaja i onda uništavaju njihova gnijezda, no ovaj put gadovi su ušli u more i jednostavno odnijeli kornjače, javlja LadBible.

Direktorica konzervatorske organizacije Paso Pacifico, Liza Gonzalez, navodi kako je dosad godišnje uništeno 20 do 40 posto gnijezda, no ove godine situacija je posebno loša – plažom je prešlo 700 ljudi, a barem je šest nedužnih i bespomoćnih kornjača ubijeno od strane krivolovaca.

Organizacija Paso Pacifico cijelu je stvar prijavila lokalnim vlastima i vojsci koja je poslana na plažu kako bi rastjerala krivolovce, iako je dotad proces kornjača već gotovo završio.

Lokalni mediji ipak javljaju kako su četiri osobe uhićene, a policija ih je identificirala nakon što je snimka počela kružiti društvenim mrežama.

Nije poznato što se dogodilo s ukradenim kornjačama, no nadamo se da nisu ozlijeđene te da su vraćene tamo gdje pripadaju.

Neka izvješća sugeriraju da je krivolovstvo povezano s trenutnom ekonomskom krizom u zemlji, lošim turističkim rezultatima i niskom zaposlenošću, no očaj i siromaštvo za ovo nisu nikakva opravdanja.