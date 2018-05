AIR SERBIA ODGOVORILA SPLIĆANKAMA: ‘Iako nije bilo krađe, isplatili smo im novac još prije nekoliko mjeseci’

‘Bez obzira na to, kao i na činjenicu da dokumentacija koju su putnice dostavile nije sadržavala sve elemente, kompanija im je isplatila novac. Sve osim jedne putnice su dostavile brojeve svojih računa i novac im je prebačen prije nekoliko mjeseci.’

Nakon što je objavljena priča o sedam Splićanki koje su se po povratku s odmora iz New Yorka, vratile letom iz Beograda, i šokirale kad su shvatile da im je tamo netko preturao po koferima i ukrao velik dio prtljage, oglasili su se i iz aviokompanije Air Serbia.

Aviokompanja pregledom kamera nije vidjela ništa sumnjivo

Kažu da se taj let dogodio još krajem listopada prošle godine, a čim im je prijavljen incident, proveli su o svemu istragu. Ističu da pregledom kamera nisu utvrdili ništa sumnjivo, prenosi B92.



“Bez obzira na to, kao i na činjenicu da dokumentacija koju su putnice dostavile nije sadržavala sve elemente, kompanija im je isplatila novac. Sve osim jedne putnice su dostavile brojeve svojih računa i novac im je prebačen prije nekoliko mjeseci. Spomenuta putnica također je obaviještena o iznosu, ali do sada nije dostavila bankovne podatke”, priopćili su iz Air Serbia, piše B92.

Oštećeni koferi, obijenih lokota i za pola težine lakši

Naime, sedam Splićanki tjedan su dana provele na odmoru u New Yorku. Na povratku su povezanim letom preko Beograda sletjele u Zagreb. S obzirom na to da je razmak između dvaju letova iznosio čak osam sati, otišle su na ručak i zatim se vratile na aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu, no kada su sletjele u Zagreb i dobile svoju prtljagu, shvatile su da su opljačkane. Svih 11 kovčega stiglo im je redom oštećeno, obijenih lokota, a pojedini su bili lakši za gotovo pola prijavljene težine u odnosu na početak putovanja, za što krivom smatraju aviokompaniju Air Serbia.

Jedna od putnica rekla je da je svoju prtljagu zatekla razbijenu, bez navlake, uništenog lokota i čak devet kilograma lakšu nego što ju je prijavila prije ukrcavanja na avion u SAD-u.

“Iz moje prtljage otuđeno je 90 posto kupljene robe, uključujući i dva para tenisica, kozmetiku, odjeću koja je bila nova, zapakirana i s etiketom. Ukupna šteta je velika, gotovo tisuću dolara po svakoj od nas; svakako je prevelika da bi se mjerila novcem. Te stvari su bile darovi, iznenađenja, nešto po što smo u Ameriku i išli, dakle, nešto što u Hrvatskoj košta tri puta skuplje ili se uopće ne može kupiti”, ispričala je.