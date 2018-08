AFGANISTAN PONUDIO TALIBANIMA U POVODU KURBAN-BAJRAMA: ‘Od sutra traje uvjetni prekid vatre, dok ga talibani budu poštivali’

Prekid vatre odnosi se samo na talibane, a ne na druge militante uključujući Islamsku državu

Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani u danas je objavio prekid vatre s talibanima od ponedjeljka u povodu Kurban-bajrama.

“Uvjetni prekid vatre počet će sutra i trajati sve dok ga talibani budu poštivali”, rekao je na svečanosti u povodu Dana neovisnosti.

Visoki dužnosnik njegova ureda rekao je da će “uvjetni” prekid vatre trajati tri mjeseca.

Talibanski izvori rekli su kako su se njihovi vođe uvjetno suglasili da se uvede četverodnevni primirje tijekom Kurban-bajrama, ali da vrhovni čelnik Sheikh Haibatullah Akhunzada treba dati konačno odobrenje.

Miltantni pokret je rekao kako će osloboditi stotine zatočenika, ali nije ulazio u pojedinosti.

Ovaj mjesec vodile su se žestoke borbe između talibana i afganistanskih snaga sigurnosti za kontrolu nad strateški važnim gradom Ghaznijem.

U petodnevnoj opsadi poginulo je najmanje 150 vojnika i 95 civila. Afganistanski vojnici uspjeli su prošli tjedan uz potporu američkih snaga potisnuti teško naoružane pobunjenike.

Talibani tvrde da imaju kontrolu nad polovicom Afganistana.

U sukobima, samoubilačkim bombaškim napadima i eksplozijama u prvih šest mjeseci ove godine poginulo je preko 1600 civila, najviše u deset godina, po podacima UN-a.

Prekid vatre odnosi se samo na talibane, a ne na druge militante uključujući Islamsku državu.