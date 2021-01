AFERA TRESE RUSIJU – U DVA DANA 47 MILIJUNA KLIKOVA: Objavljen dokumentarac o tajnoj Putinovoj palači od 1,4 milijarde dolara!

Navaljni u filmu dugom gotovo dva sata navodi da ima dokaze da palača sadrži podzemni kasino i klizalište. Odmah su naravno reagirale ruske vlasti, sve negiraju, kažu kako Putin nije vlasnik nikakve palače

Ono što je Milanu Bandiću Dario Juričan, sada je Vladimiru Putinu postao Aleksej Navaljni. Naravno na puno, puno većoj pozornici. Navaljni i njegov tim objavili su dokumentarac o palači na Crnom moru koja je, kako navode, vrijedna milijardu i 400 milijuna dolara i u vlasništvu ruskog predsjednika Putina, javlja RTL.

U dva dana pogledan je 47 milijuna puta. Navaljni u filmu dugom gotovo dva sata navodi da ima dokaze da palača sadrži podzemni kasino i klizalište. Odmah su naravno reagirale ruske vlasti. Sve negiraju, kažu kako Putin nije vlasnik nikakve palače. Cijeli ovaj podvig Navaljnijeva tima posebno je impresivan budući da se Navaljni još uvijek nalazi u ruskom zatvoru. Uhićen je prije četiri dana odmah nakon što se vratio u Rusiju.

Na početku dokumentarca objašnjava da je sve snimljeno nakon što je izašao s intenzivne njege gdje se oporavljao od trovanja novičokom.

“Ako tražite ukupnu cijenu Putinove palače u blizini Gelendžika, odgovor na ovo pitanje nije lako dati jer takvi objekti s tunelima urezanim u stijene i podzemna hokejska igrališta jednostavno nisu na prodaju. Ali možemo procijeniti minimalni trošak, odnosno koliko je novca na to potrošeno. Ukupno je to 100 milijardi rubalja. Zbog toga ga nazivamo najvećim mitom na svijetu. Putinovi prijatelji, koji od njega dobivaju pravo da kradu što god žele u Rusiji, jako su mu zahvalni. No, i oni su skupili 100 milijardi rubalja i za taj novac sagradili palaču za svog šefa”, rekao je Navaljni.

PRATILI SU GA ŠPIJUNI, OTROVAN JE, A RUSIJA GA OPTUŽUJE ZA SURADNJU S CIA-OM: Vratio se čovjek koji predstavlja Putinovu noćnu moru

GOTOVO CIJELI SVIJET OBRUŠIO SE NA RUSIJU ZBOG NAVALJNOG: ‘Odmah ga pustite!’: Odvjetnici: ‘Uopće mu ne možemo pristupiti’