A ŠTO ĆE NA OVO REĆI PUTIN? Britanci prema Aziji šalju svoj najmoderniji ratni brod; Kina već poručuje: ‘Ne radite taj prljavi posao’

Nakon ruskog pokazivanja mišića na granici s Ukrajinom, vrijeme je da zapad uzvrati udarac. Učinit će to Britanci, i to već sljedeći mjesec. Njihov ratni brod Queen Elizabeth krenut će tada na svoju prvu plovidbu što se Rusiji i Kini vjerojatno neće svidjeti. Brod vrijedan tri milijarde funti na sebi nosi osam borbenih zrakoplova RAF F35B, a na put prema Indiji, Japanu, Južnoj Koreji i Singapuru krenut će zajedno s još šest “članova” Kraljevske mornarice među kojima su HMS Defender, HMS Diamond, podmornica kao i 14 helikoptera, piše Daily Mail.

Britanci će se tako priključiti saveznicima u Carrier Strike Groupu (CSG) u kojoj će biti i neki američki te jedan nizozemski razarač.

Prije odlaska iz Velike Britanije, grupa CSG sudjelovat će u velikoj vježbi Strike Warrior, na obalama Škotske.

Dio CSG-a potom će se uputiti prema Crnom moru kako bi podržao pomorske sigurnosne operacije NATO-a u vrijeme rasta napetosti između Rusije i Ukrajine. No, Queen Elizabeth ipak neće uploviti u Crno more jer bi to kršilo međunarodni ugovor.

Kina: ‘Držite se podalje od tih otoka’

Ipak, zajedno s ostalima, uputit će se do Indije, Singapura, a zatim do Japana, preko Južnokineskog mora. Taj bi potez mogao izazvati probleme s Kinom koja je još 2019. godine upozorila Britaniju da ne plovi bilo gdje u njihovoj blizini, tvrdeći da bi to bio “neprijateljski” potez.

Razlog za to je otočje Spartly koje je predmet spora između Kine, Tajvana, Malezije, Filipina, Vijetnama i Bruneja. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je Britaniju da se drži podalje od otočja, posebno u manevrima s američkom mornaricom, a kineski veleposlanik u Velikoj Britaniji rekao je da ta zemlja prije “ne bi trebala raditi ovaj prljavi posao za nekog drugog”.

U pratnji HMS Queen Elizabeth bit će flota koju čine razarači tipa 45 HMS Defender i HMS Diamond, protupodmorničke fregate tipa 23 HMS Kent i HMS Richmond te pomoćni objekt RFA Fort Victoria i RFA Tidespring pomoćne kraljevske flote.

Bit će ti i podmornica naoružana krstarećim raketama Tomahawk.

Uz stealth lovce, ukrcat će se četiri pomorska napadačka helikoptera Wildcat, sedam protupodmorničkih helikoptera Merlin Mk2 i tri helikoptera Merlin Mk4 komandosa. To je najveća količina helikoptera dodijeljena samo jednoj britanskoj radnoj skupini u deset godina.

‘Možete biti ponosni na te ljude’

Britanski ministar obrane Ben Wallace otkrio je još neke detalje o operaciji:

“To će biti signal naše moći, zajedno s našim prijateljima. Potvrdit ćemo predanost rješavanju sigurnosnih izazova. Nacija će moći biti ponosna na ljude koji će više od pola godine svijetu pokazivati da se Ujedinjeno Kraljevstvo ne povlači već da plovi dalje igrajući aktivnu ulogu u oblikovanju međunarodnog sustava 21. stoljeća.”

Tijekom 28 tjedana, brodovi iz Carrier Strike Group trebaju posjetiti više od 40 zemalja.