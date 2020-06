A RAZLOG JE BIZARAN: Stotine tisuća stanovnika ove države nema pojma da pandemija koronavirusa uopće postoji

Stanovnici Mjanmara nemaju pojma o koronavirusu, a razlog za to krije se u jednogodišnjem isključivanju interneta građanima

Vjerovali ili ne, u svijetu postoji stotine tisuća ljudi koji nisu čuli za pandemiju koronavirusa. Prema pisanju CNN-a, riječ je o stanovnicima Mjanmara, odnosno Burme, republike koja se nalazi u jugoistočnoj Aziji. Razlog za to krije se u jednogodišnjem isključivanju interneta stanovnicima, kažu podaci grupe za zaštitu ljudskih prava.

U lipnju prošle godine, mjanmarska vlada, predvođena državnom savjetnicom Aung San Suu Kyi, presjekla je pristup internetu za devet gradova tog područja zbog zabrinutosti da se internetska veza koristi za podmetanje sukoba između mjanmarske vojske i pobunjenika. U jednom gradskom području u svibnju je “pušten” internet, dok je u ostalih osam, s oko 800.000 stanovnika, i dalje nedostatak informacija o infekciji Covid-19 i pandemiji općenito.

Ljudi nemaju pojma o pandemiji i kako postupati

Human Rights Watch i Amnesty International kažu da produljeno stanje neznanja ugrožava živote ne samo zato što sprječava ljude da prijavljuju moguća kršenja ljudskih prava, već zato što ih je isključilo iz javnozdravstvenih kampanja o pandemiji koronavirusa.

“S oružanim sukobom između mjanmarske vojske i vojske Arakana u državi Rakhine usred pandemije, za civile je iznimno važno da dobiju informacije potrebne za sigurnost”, izjavila je Linda Lakhdhir, pravna savjetnica Azije u Human Rights Watchu.

Porast broja zaraženih koronom i smrtnih slučajeva

Mijanmar od ponedjeljka bilježi šest smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom te 292 zaraženih, na više od 64.532 testiranja. Barem tako kažu podaci mjanmarskog ministarstva zdravstva. Nekoliko slučajeva zaraze otkriveno je u gradovima Maungdaw i Buthidaung u sjevernoj državi Rakhine, gdje više od 100.000 muslimana Rohingja živi u prepunim logorima.

Mnogi su pobjegli od “operacija čišćenja” koje je vojska pokrenula protiv pobunjenika Rohingye 2018. UN je pozvao mjanmarsku vojsku da se suoči s međunarodnim sudom zbog optužbi za genocid zbog zločina koji su izvršili muslimani Rohingya. Rakhine budisti, koji su novijim borbama postali beskućnici također žive u kampovima u tom području.

‘Ljudi se ne plaše Covida jer ne znaju za njega’

Kako se pandemija coronavirusa proširila svijetom početkom ove godine, vlada Suu Kyi pokrenula je informativnu kampanju “No Person Left Behind” o prevenciji bolesti, poput zahtjeva za socijalnim distanciranjem. No, zastupnik Htoot May, koji zastupa Arakansku nacionalnu ligu za demokratiju u Gornjem domu parlamenta Mjanmarske unije, rekao je u nedjelju da mnogi ljudi koji žive u sjevernoj državi Rakhine i susjednoj državi Chin ne primaju obavijesti o javnom zdravstvu koje kruže Facebookom, aplikacije za razmjenu poruka i web stranice vlade.

“Kad ljude u svojoj izbornoj jedinici pitam jesu li svjesni Covid-19, moram im od početka objasniti globalnu pandemiju. Moram im objasniti što je to socijalno distanciranje i kako primijeniti pravilnu higijenu ruku. Očigledno ne mogu putovati zbog Covida-19, zato imam samo toliko ljudi na koje mogu upozoriti. Ne plaše se koronavirusa jer za to ne znaju, u ovoj fazi su mnogo više zabrinuti za borbe”, izjavio je zastupnik Htoot May.

Zbog isključenja interneta, stanovnici južnog kraja zemlje možda nikada neće ni saznati za pandemiju dok je ona još u jeku, piše CNN.

