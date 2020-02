A LIJEPO GA JE UPOZORILA PRIJE: ‘Ne stavljaj mi ga u usta!; No, nije ju poslušao, a ona mu je odgrizla jezik i ispljunula ga!

Policija je pronašla odgriženi dio jezika, no nije poznato u kakvom je stanju muškarac

Amerikanac iz Detroita oporavlja se nakon što mu je žena koju je ljubio odgrizla jezik, objavilo je tužiteljstvo u okrugu Macomb. Youlette Wedgeworth (52) odgrizla je muškarcu jezik u siječnju nakon što ga je prije poljupca upozorila da joj ga ne gura u usta, prema policiji i tužiteljima. Kad je to svejedno učinio odgrizla ga je, prema tužitelju Ericu J. Smithu kojeg prenosi CNN.

Policija je pozvana i zatekla je muškarca u krvi kojemu je nedostajalo nekoliko centimetara jezika.

“Mislim da mi je to prvi takav slučaj u 27 godina karijere tužitelja”, rekao je Smith. Policija je pronašla odgriženi dio jezika, no nije poznato u kakvom je stanju muškarac. Wedgeworth je optužena za napad za koji može dobiti do godinu dana zatvora.