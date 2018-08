U gay paradi EuroPride, održanoj u subotu u Stockholmu, sudjelovao je i glavni zapovjednik švedske vojske, general Micael Bydén. U jednom trenutku dograbio je mikrofon i preko razglasa zapjevao veliki hit Elvisa Presleyja “Suspicious Minds”

Dok se u Hrvatskoj sramotimo pred svijetom viješću da je jedan iznjamljivač apartmana u Zadru odbio primiti turista iz Brazila jer je – homoseksualac, iz Švedske stiže sasvim drugačija vijest, zasad nezamisliva u našim krajevima.

U Stockholmu je , naime, u subotu održan EuroPride, tamošnja inačica Parade ponosa iliti Gay Pridea, a u povorci s pripadnicima seksualnih manjina koračali su i pripadnici švedskih Oružanih snaga.

General zapjevao Elvisovu “Suspicious Minds”

Štoviše, sam zapovjednik švedske vojske, general Micael Bydén bio je u povorci ponosa. I ne samo to. General je u jednom trenutku dograbio mikrofon i preko razglasa zapjevao veliki hit Elvisa Presleyja “Suspicious Minds”, pjesmu znakovitog pripjeva (“We can’t go on together / With suspicious minds / And we can’t build our dreams /

On suspicious minds…”) koja govori o predrasudama.

Za švedski list The Local sudionik EuroPridea, ujedno i pripadnik oružanih snaga, Robin Krüger, kazao je kako je znao da će general Bydén, kao i prethodnih godina, biti u povorci, ali nije očekivao da će ovaj i zapjevati.

“Mi ne marširamo uvijek pravo”

“Bilo je sjajno. Mislim da je doista prihvatio paradu i jednostavne vrijednosti za koje se zalažemo: da ljudi imaju pravo izabrati kako će i s kime živjeti. Mislim da je to jedna od vrijednosti zbog kojih su i naše oružane snage ovdje da bi je zaštitile”, rekao je Krüger.

U povorci je sudjelovalo više od 60 tisuća ljudi, a pripadnici švedskih Oružanih snaga pridružili su joj se uz duhovit slogan “We don’t always march straight” (“Ne marširamo uvijek pravo”) poigravši se riječima, odnosno pojmom “straight” koji se u seksualnoj podijeli uloga koristi za heteroseksualce.