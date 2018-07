SAMOHRANA MAJKA ŽELI POMOĆI NEPOKRETNOM SINU: ‘Ako nema druge, morat ću prodati bubreg’

“Što će mi pare kada gledam svoje dijete kako se muči? Trebaju mi intezivni tretmani za dijete. Ako nema drugog načina prodajem bubreg. Ja mogu živjeti bez jednog bubrega, Afan ne može čitav život biti u krevetu”, kaže Edina Zahirović iz Sarajeva, majka nepokretnog dječaka kojemu su potrebne skupe terapije

Edina Zahirović iz Bosne i Hercegovine, samohrana majka petogodišnjeg Afana, dječaka s poteškoćama u razvoju, odlučila je prodati svoj bubreg ne bi li pomogla svome djetetu, piše Al Jazeera Balkans.

Afanu je prilikom rođenja imao krvarenje u mozgu, a potom je doživio i moždani udar. Kasnije su tek rođenom mališanu dijagnosticirani hidrocefalus, cerebralna paraliza, sindrom respiratornog slučaja i epilepsija. Ubrzo potom, Edinu i njihovog otac je napustio pobjegavši glavom bez obzira i ostavivši joj da vodi brigu o bolesnom djetetu.

Dječaka rođenog s nekoliko teških dijagnoza otac odmah napustio

“Ostavio nas je prije tri godine i nikada mu nije poslao niti marke niti učinio išta za njega. Čak i kada je dijete jako bolesno ili ima stalne napade i molim da ode do apoteke uzeti lijekove za dijete jer ja ne mogu izaći, ni tada, ništa. Odgovor je uvijek ne! Ne mogu više živjeti ovako, ne mogu gledati mog Afana vezanog za krevet. Moram mu pomoći. Moram ga dići na noge, a to mogu samo vježbama i radom. Jedan fizikalni tretman privatno kod nas košta oko 30 KM (oko 115 hrvatskih kuna), a Afanu treba svaki dan. To što jednom godišnje dobije toplice ili neke tretmane na klinici jednostavno nije dovoljno. S Afanom se mora intezivno raditi da bi ga uspjela postaviti na noge”, kazala je dječakova majka za Al Jazeeru.

Na pitanje kako se snalazi kada s nepokretnim djetetom mora nekamo otići, Edina odgovara da se snalazi kako zna i umije.

“Moram taksijem, snalazim se kako znam i umijem. Budem kod rođaka u Sarajevu kad Afan ima tretmane, guram tako dok mogu. Kad nam ponestane za jesti i nemamo ništa odem majci u Visoko. Ona mi jedino pomaže. Počupala je cvijeće iz bašče kako bi posadila povrće da imamo što za jesti”, kaže.

“Ja mogu bez jednog bubrega, on ne može čitav život biti u krevetu”

Naglašava da joj nije potreban novac nego intenzivni tretmani za Afana. Stoga je spremna poduzeti i radikalne korake, primjerice – prodati vlastiti bubreg.

“Što će mi pare kada gledam svoje dijete kako se muči? Trebaju mi intezivni tretmani za dijete. Ako nema drugog načina prodajem bubreg. Ja mogu živjeti bez jednog bubrega, Afan ne može čitav život biti u krevetu. Ne mogu više ni mučiti ljude oko sebe. Mama mi je umirovljenica, ali je kupila kolica za Afana na kredit. Možete misliti kako je njoj od 300 KM (oko 1130 kuna) otplaćivati kredit za kolica”, kazala je očajna Edina.

Al Jazeera piše da je u BiH, prema statističkim podacima, stopa razvoda brakova među parovima koji imaju dijete s poteškoćama čak 70 posto, a država obiteljima s djecom koja imaju poteškoće u razvoju ne osigurava gotovo ništa. Roditelji su stoga osuđeni snalaziti se kako znaju pa čak, poput Edine Zahirović, ozbiljno razmišljati i o prodaji vlastitih organa.