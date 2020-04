5G MREŽA POVEZANA SA ŠIRENJEM KORONAVIRUSA? ‘To je krajnja glupost, besmislica, najgora vrsta lažnih vijesti’

‘Priča o 5G mreži potpuna je i krajnja glupost, besmislica, najgora vrsta lažnih vijesti’

Teorija urote po kojoj u širenju novog koronavirusa ulogu imaju i repetitori 5G telekomunikacijske mreže lažna je vijest i potpuno je besmislena, rekli su u subotu britanski dužnosnici. “To je naprosto besmislica, k tome opasna”, odgovorio je na novinarsko pitanje o toj teoriji Michael Gove, ministar u britanskoj vladi i desna ruka premijera Borisa Johnsona.

Čelnik britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS) Stephen Powis ustvrdio je da je ta teorija potpuna besmislica. “Priča o 5G mreži potpuna je i krajnja glupost, besmislica, najgora vrsta lažnih vijesti”, rekao je Powis. “U stvarnosti su mreže mobilne telefonije od ključne važnosti za sve nas, posebice u vrijeme kada od ljudi tražimo da ostaju u svojim domovima.”

“To su mreže telefonije koje koriste naše hitne službe i zdravstveni djelatnici. Apsolutno sam zgrožen i zgađen idejom da ljudi rade protiv iste one infrastrukture koja nam treba kako bi odgovorili na ovo izvanredno zdravstveno stanje”, rekao je Powis.

Određeno izravnanje krivulje oboljelih

“Bit će potrebna još tjedan ili dva prije no što britanske mjere socijalnog distanciranje dovedu do manjeg broja hospitalizacija”, rekao je Powis i napomenuo da u Londonu posljednjih dana u određenoj mjeri dolazi do izravnavanja broja slučajeva na vrhu krivulje.

“Ima razloga za nadu da neke od promjena koje vidimo u infekcijama i, možda, hospitalizacijama sada odražavaju koristi od socijalnog distanciranja”, rekao je na konferenciji za medije.

Powis je pojasnio da se broj objavljenih smrtnih slučajeva odnosi samo na one u bolnicama i zdravstvenim ustanovama. Broj smrtnih slučajeve u zajednici bilježi Nacionalni statistički ured (ONS), rekao je dodavši da očekuje da će broj umrlih od Covida-19 “biti veći” i da će potpuni broj biti poznat tek idućih dana i tjedana.

Kakva je situacija u UK?

Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom je u Ujedinjenom Kraljevstvu u porastu, a do sada je u zemlji, po provedenim testovima, gotovo 42.000 ljudi bilo pozitivno na virus. Do sada je umrlo ukupno 4313 osoba za koje je potvrđeno da su zaraženi koronavirusom.

