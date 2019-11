25 NAJGORIH SERIJSKIH UBOJICA SVIJETA: Masakrirao 52 žena i djece, a rodbina žrtava tražila da ga oslobode

Pitanje je što motivira najgore od ljudskog roda. Jesu li se rodili kao masovni ubojice, jesu li predodređeni da budu psihopati ili su u drugačijim okolnostima mogli postati korisni članovi zajednice? Imamo li svi urođene takve sklonosti, samo je ostali bolje potiskuju? Argumenata za svaku od ovih teza ima. No iako ne znamo njihove motive, List 25 donosi popis 25 najgorih serijskih ubojica.

15 NAJGORIH UBOJICA U POVIJESTI: Sijali su strah i trepet, a ovo su njihove posljednje riječi

25. David Berkowitz

Poznat i kao Samov sin i ubojica kalibra 0,44, u ljeto 1976. ubio je šest a ranio sedam ljudi u nizu pucnjava, Potom je poslao brojna pisma njujorškoj policiji u kojima prijeti novim smaknućima. Uhvaćen je godinu dana kasnije i priznao je sva ubojstva. Za svako je dobio 25 godina zatvora.

24. Edmund Kemper

Poznati i kao kalifornijski “školovani koljač”, Kemper je svoje žrtve ubijao, komadao i potom upražnjavao svoje nekrofilske sklonosti. Žrtve se nisu mogle oduprijeti – bio je snažan, visok 2,06 m a kvocijent inteligencije 140. Djeda i baku je ubio kad mu je bilo 15, a kasnije je raskomadao i 6 autostoperica. Na Veliki petak 1973. ušao je u majčinu sobu. “Što, sad ćeš htjeti cijelu noć razgovarati” odbrusila je. “Ne, laku noć” rekao je Kemper i umlatio ju čekićem.

Odsjekao joj je ruku kojom se zadovoljio. Izrezao joj je glasnice i bacio ih u odvod. No sjekač nije htio samljeti tkivo, samo je izbacio glasnice natrag u sudoper. “Obzirom na to koliko se derala na mane, to je bilo za očekivati” rekao je (kasnije prilikom uhićenja). Pozvao je mamimu najbolju prijateljicu koju je zagutio. Sjeo u je u auto te vozio preko četiri savezne države, a policiji se predao nakon što je na vijestima gledao prilog u ubojstvu mame. Sve je priznao i nadao se smaknuću, no dobio je doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

23. Larry Bittaker and Roy Norris

Nadimka “ubojice kutije s alatom” mamili su mlade žene u kombi, odvodili na osamljena mjesta i tamo ih silovali i potom stravično mučili alatom. Dvije godine nakon ubojstava kalifornijska policija ih je konačno uhvatila. Norris je priznao svih pet ubojstava i osuđen je na 45 godina u zavoru, a Bittaker na smrtnu kaznu.

22. Ian Brady and Myra Hindley

Na području Manchestera, od 1963. do 1965. ubili su i seksualno zlostavljali petero djece, stare između 10 i 17 godina. Osuđeni su zbog tri žrtve, no nakon 20 godina, priznali su još dva jeziva ubojstva. Četvrto tijelo je pronađeno, no peto nikada. Oboje su osuđeni na doživotni zatvor.

21. Kenneth Bianchi and Angelo Buono

U dvije godine (1977-1978) dvojica rođaka sijala su strah Kalifornijom. Oteli su i silovali 10 djevojčica i djevojaka starih od 10 do 28 godina. Na kraju su svaku zagutili na brdu iznad Los Angelesa, zbog čega su ih mediji prozvali “brdski davitelji”. Bianchi se prvo pokušao braniti neuračunljivošću, no nakon vještačenja koje je pokazalo da samo glumi psihičku bolest, priznao je zločine i svjedočio protiv Buonoa. Obojica su osuđeni na doživotni zatvor.

20. Dennis Rader

Ubio je 10 ljudi u Kanzasu od 1974. do 1991. Bio je opsjednut pozornošću pa je policiji slao provokativna pisma koja je potpisivao s “BTK” (bind, torture, kill – veži, muči, ubi). Rader je uhodio žrtve, provalio u njihove domove, vezao ih i na koncu zagutio. Nestao je na gotovo 15 godina, sve dok nije 2005. novinarima poslao disketu. Zahvaljujući njoj, policija ga je pronašla, a on je priznao ubojstva čim su ga uhitili. Služi 10 doživotnih kazni.

19. Donald Henry Gaskins

Gaskins je 1969 počeo mučiti i masakrirati autostopere koje je skupljao na američkom jugu. Tvrdi kako je ubio 90 ljudi. Uhićen je 1975. kada je suradnik priznao kako ga je vidio da ubija dvojicu mladića. Za osam ubojstava osuđen je na smrtnu kaznu, no to je preinačeno u doživotnu. Ipak, tu nije kraj karijere – dok je čekao smrtnu kaznu ubio je zatvorenika. On je jedina osoba u povijesti američkih zatvora koji je ubio osuđenika na smrt.

18. Peter Manuel

Škot rođen u SAD-u ubio je 9 ljudi u južnoj Škotskoj, no vjeruje se kako je žrtava čak 18. Zločine je priznao nakon što ga majka “slomila” u policijskoj postaji. Obješen je 1958., i jedan je od zadnjih smaknutih kriminalaca prije no što je Škotska ukinula smrtnu kaznu.

17. John George Haigh

Poznat kao i “Kiselinska kupka”, Heigh je osuđen za šest ubojstava, iako je tvrdio kako je ubio 9 ljudi. Ovaj profesionalni engleski varalica je namamio bogataše u napušteno skladište, upucao ih a njihovo tijelo rastvarao u kadi sa sumpornom kiselinom. Potom bi krivotvorio papire kako bi mogao prodati njihovu imovinu i uzeti životnu ušteđevinu. Usprkos tome, pronađeno je dovoljno ostataka kako bi ga osudili. Smaknut je 1946.

16. Fred & Rose West

Bračni par je tijekom 20 godina ( 1967. – 1987.) mučio, silovao i ubio najmanje 11 djevojčica i djevojaka. Mnoge u njihovom domu u britanskom Gloucesteru. Uhvaćeni su 1994., nakon što je policija pretražila kuću te pronašla kosti u vrtu i ispod poda. Fred se objesio dok je suđenje još trajalo, Rose je osuđena na doživotni zatvor. Kuća je 1996. sravnjena sa zemljom, kako ne bi postala morbidno svetište.

15. Arthur Shawcross

Prvi put je ubio 1972. Namamio je 10-godišnjeg dječaka, u šumu u okolici New Yorka, silovao i ubio. Potom je silovao i ubio 8-godišnju djevojčicu. Uhvaćen je i osuđen, a smanjena ubrojivost mu je uzeta kao olakotna okolnost. Nakon što je odslužio 14 godina, pušten je 1988. I tada je počeo pravi ubilački pohod – brutalno je ubio 12 prostitutki.

““Uzeo sam desnu nogu s tijela druge žene, od koljena do kuka, skinuo salo i pojeo ju dok je ona zurila . Kada sam zagrizao u nogu, na mjestu je počela urinirati” hvalio se. Priznao je i osuđen je na 250 godina.

14. Peter Sutcliffe

Serijski ubojica poznat je i kao “Jorkširski Trbosjek” jer je kao i “Jack Trbosjek ubijao prostitutke. Uhićen je 1981. jer je vozio auto s lažnim tablicama. Priznao je te je osuđen za 13 ubojstava i 7 pokušaja. Pokušao se braniti ludilom, no osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

13. Richard Ramirez

Punim imenom Ricardo Leyva Muñoz Ramírez dvije je godine (1984, 1985.) sijao strah Los Angelesom. Sotonist je provaljivao je u domove i potom mučio, kasapio i ubijao. Prva od 14 žrtava bila je 9-godišnja djevojčica koju je silovao, premlatio i na kraju zaklao. Nije birao mete ni sredstva – koristio je noževe, puške, mačete, a žrtve su bile svih dobi i podrijetla. Jedino zajedničko bilo je to što je crtao pentagrame. Uhićen 1985.m osuđen je na smrt, no nakon 23 godine, umro u ćeliji čekajući izvršenje smrtne kazne.

12. Jeffrey Dahmer

Jeffreya Dahmera, poznatog i kao Kanibal iz Milwaukeeja, silovao je, masakrirao i ubio barem 17 dječaka i muškaraca između 1978. i 1991.ljudi. Njegovi kasniji zločini uključuju nekrofiliju i kanibalizam – kuhao je dijelove svojih žrtava. Uhvaćen je nakon što ga je njegova zadnja žrtva svladala i prijavila policiji. Osuđen je na 15 doživotnih kazni, no niti dvije godine nakon zatvaranja, ubio ga je drugi zatvorenik.

11. Dennis Nilsen

U svom domu u Londonu, ubio je 15 homoseksualca od 1978. do 1983. Tijela je držao u kući, rezao ih i pokušavao malo po malo puštati niz zahodski odvod. Uhićen je nakon što su ljudski ostaci pronađeni u njegovoj kanalizaciji. Osuđen je na doživotni zatvor.

10. Ted Bundy

Najzloglasniji američki ubojica oteo je brojne mlade žene tijekom ’70-ih godina prošlog stoljeća. Najćešće im je pristupio u javnosti i odveo u osamljena mjesta gdje ih je silovao i ubijao. Glave je odrubio najmanje 12 djevojaka i držao ih u svom stanu kao trofeje. Više puta je uhvaćen i dvaput je uspio

9. Charles Ng and Leonard Lake

Vjeruje se da su kineski Amerikanac Charles Ng i njegov suučesnik Leonard Lake silovali, mučili i ubio između 11 i 25 žrtava na Lakevom ranču u Calaveras Countyju u Kaliforniji. Snimili su se dok su silovali i mučili svoje žrtve. Zločini su postali poznati 1985., nakon što je Lake počinio samoubojstvo a Ng je uhvaćen u sitnoj krađi u dućanu. Policija je pretražila Lakeov ranč i pronašla ljudske ostatke . Ng je identificiran kao Lakeov partner u zločinu i pobjegao je u Kanadu. Nakon duge pravna trakavice oko izručenje SAD-u, 1998. konačno je suđen po dvanaest točaka optužnice za ubojstva. Ng je osuđen 1999. i trenutno čeka izvršenje smrtne kazne u San Quentinu.

8. John Wayne Gacy

John Wayne Gacy seksualno je zlostavljao i ubio 33 tinejdžera i mladića u nizu ubojstava između 1972. i 1978. godine u Chicagu. Namamio je žrtve u svoju kuću obećavajući im posao ili novac prije nego što ih je zagutio podvezom za komprese. Gacy je 26 žrtava zakopao ispod kuće, a kasnije žrtve bacao je u rijeku Des Plaines. Zbog 33 ubojstava, Gacy je osuđen na smrt . On je proveo 14 godina u zatvoru prije nego što je pogubljen smrtonosnom injekcijom 10. svibnja 1994.

7. Andrej Čikatilo

Sovjetski serijski ubojica, zvani Mesar iz Rostova, seksualno je zlostavljao, masakrirao i ubio najmanje 52 žene i djece u Rusiji između 1978. i 1990. Sumnjajući da je on ubojica, policija ga počinje nadzirati i tako skupila dovoljno dokaza da ga uhite . Priznao je ukupno 56 ubojstava, a osuđen je za 52 u travnju 1992. Rodbina je zahtijevala od suda i vlasti da ga oslobode – kako bi ga oni mogli ubiti. On je osuđen na smrt u listopadu 1992., a pogubljen strijeljanjem u veljači 1994.

6. Tommy Lynn Sells

Tvrdeći da je ubio najmanje 70 ljudi, Tommy Lynn smatra se jednim od najopasnijih ubojica u Teksasu i bio je osuđen za nekoliko brutalnih ubojstava između 1985. i 1999. uključujući ubadanje 13-godišmnje djevojčice 16 puta. Sells je na kraju zarobljen nakon što je provalio u spavaću sobu 10-godišnje djevojčice i izbo je nožem te pustio da umre. Unatoč ozlijedama preživjela i upozorila susjede. Daje detaljan opis Sellsa policiji koji je na kraju doveo do njegovog uhićenja . Osuđen je na smrt i trenutno čeka izvršenje u zatvoru u Livingstonu u Teksasu.

5. Gary Ridgway

Jedan od najubojitijih serijskih ubojica SAD-a , Gary Ridgway je uhićen 2001. godine zbog četiri ubojstva. Priznao je da je ubio najmanje 70 žena tijekom 1980 -ih i 1990-ih. Izbjegao je smrtnu kaznu jer je dao detaljne opisao ubojstva i odveo policiju do mjesta gdje je odlagao tijela svojih žrtava. Pet ih je bacio u rijeku Green zbog čega su ga mediji prozvali Green River Killer. Osuđen je za 49 ubojstava na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja .

4. Pedro Rodrigues Filho

Pedro Rodrigues Filho je brazilski serijski ubojica. Kaže kako je prvi poriv za ubijanje dobio s 13 godina. Posvađao se sa starijijm rođakom te ga gurnuo u prešu za šećernu trsku. Rođak je jedva preživio. Svega godinu dana kasnije, ubio je dužnosnika gradske uprave jer je otpustio njegovog oca. Otac je bio zaštitar u školi i sumnjičili su ga da je ukrao hranu iz kantine. Potom je 14-godišnji Filho ubio drugog zaštitara, navodno pravog lopova.

Sklonio se u Sao Paolu gdje je počeo sa serijom provala.tamo je ubio i dilera droge. Upoznao je i živio s Mariom Olympiom. Nakon što ju je ubila banda, Filho je mučio i ubio više ljudi kako bi doznao tko je ubio njegovu djevojku. Prije navršene 18., Filho je već ubio 10 ljudi, mnoge osakatio i zaradio nadimak Pedrinho Matador (Ubojica Perica).

Prvi puta je uhićen je 1973. godine, s 19 godina. Dok je služio kaznu ubio je i oca (koji je tađer bio u zatvoru jer je majku zaklao mačetom). Dok je bio u zatvoru nastavio je ubilački pohod i ubio barem 47 zatvorenika. Osuđen je 2003. za ubojstvo najmanje 71 osoba na 128 godina zatvora.

3. Daniel Camargo Barbosa

Camargo je kolumbijski serijski ubojica za kojeg se vjeruje da je silovao i ubio više od 150 mladih djevojaka u Kolumbiji i Ekvadoru tijekom 1970-ih i 1980-ih. Potpuno mirno priznao je da je ubio 71 djevojaka u Ekvadoru nakon što je pobjegao iz kolumbijskog zatvora. Odveo je vlasti na mjesta gdje je bacio tijela onih žrtava koje još nisu pronašli. Nakon što je silovao svoje žrtve, sasjekao ih je mačetom . Osuđen je 1989. godine na samo 16 godina zatvora, što je maksimalna kazna dostupan u Ekvadoru. U studenom 1994. godine, u zatvoru ga je ubio jedan od rođaka žrtve.

2. Dr. Harold Fredrick Shipman

Engleski liječnik jedan je od serijskih ubojica s najvećim brojem žrtava u zabilježenoj povijesti. Dokazano je ubio 250 ubojstava. Pouzdan liječnik, bio je cijenjen u zajednici. Međutim kolege su počele sumnjati zbog visoke stope smrtnosti u području, a i grobarima je bio sumnjiv velik broj zahtjeva kremiranje starijih žena čije je on potpise krivotvorio. Nekoliko tijela kasnije je ekshumirano, a obdukcija je pokazala prisustvo diamorfina u organizmu.

Kasnije je utvrđeno kako je Shipman namjerno ubrizgao kobne doze lijeka velikom broju bolesnika. On je tada krivotvorio oporuke kako bi naslijedio velike svote i ispunio zahtjeve za kremiranje kako bi uništio dokaze. Sudac ga je osudio na 15 uzastopnih životnih kazni i preporučio da ga se nikad ne pusti na slobodu. Shipman se objesio u siječnju 2004. godine u svojoj ćeliji u zatvoru Wakefield .

1. Pedro Alonso López

Kolumbijski serijski ubojica optužen je za silovanje i ubojstvo više od 300 djevojaka diljem Južne Amerike Vjeruje se da je vrebao mlade i ranjive djevojke u Peruu. Namamio ih je na skrovita mjesta ili u prazne zgrada, gdje je svaku silovao prije nego što ih ubio nizom brutalnih metoda, prvenstveno davljenjem. López je uhićen kada mu je propao pokušaj otmice i trgovci na tržnicu su ga zarobili.

Priznao je više od 300 ubojstava. Policija mu je povjerovala tek kad je bujica otkrila masovnu grobnicu koja sadrži mnoge od njegovih žrtava. Na kraju su otkrivena 53 tijela . Zatvoren je 1980. godine. Odslužio je je samo 18 godina u Ekvadoru. No potom je deportiran u Kolumbiju gdje je ponovo uhićen i 2002. osuđen na doživotnu robiju.