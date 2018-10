21-GODIŠNJA NATAŠA SEKSALA SE S DJEČAKOM: ‘On me je muvao! Želio je seks, nagovarao me, zaveo, i ja sam poklekla i dala mu’

21-godišnjakinja se seksala s 14-godišnjim maloljetnikom, tvrdi da ju je zaveo, a tata je protiv nje podnio kaznenu prijavu

U selu Jabučje, u blizini Lajkovca u Srbiji, jedna 21-godišnjakinja Nataša D. više je puta imala seksualne odnose s 14-godišnjim maloljetnikom. Nakon što se sve otkrilo otac je protiv nje podnio kaznenu prijavu zbog, navodnog, seksualnog nasilja na njegovim sinom. Nataša sve to opovrgava i tvrdi da ju je 14-godišnjak zaveo, piše Kurir.

Nataša, kojoj prijeti zatvor ako se dokaže krivnja za seksualno nasilje, tvrdi da nije kriva i da ju je dječak “zaveo, pa je ona poklekla i dala mu”.

Dječak tvrdi da je sve počelo kada ga je Nataša počela “pipkati po preponama”

“Ona me je u početku pipkala po preponama, gurala mi ruke u džepove. Kasnije je htjela više, pa sam joj se prepustio… Obično smo to radili iza njene kuće. Bilo mi je lijepo”, rekao je dječak koji tvrdi da su se seksali svaka tri ili četiri dana kod nje i vani.

“Posljednji put, bilo je neko slavlje kod njih i ja sam ostao sa Natašom u sobi. Ležali smo na krevetu, kada je ona skočila i viknula: “Evo ide ti majka!”, a onda je pobjegla. Tad je moja majka saznala za nas”, rekao je dječak.

Otac je ostao šokiran kada je saznao

Otac dječaka, Nenad, ispričao je kako je saznao za odnos kada ih je njegova supruga Branka slučajno zatekla u seksualnom odnosu.

“Šokirao sam se kad sam saznao za to… Nataša je zrela žena, ima već dvoje dece i dva braka iza sebe. Šta je ona imala da traži s mojim sinom?!”, požalio se otac dječaka, izrazivši strah da mu sin nakon svega neće imati psihičke traume.

“Prestao je da ide u školu, slabo i jede… Ona je njega uništila. Kad je majka otkrila šta se dešava, prvo nismo znali ni šta da radimo od sramote, a onda sam odlučio da sve prijavim policiji. Najviše sam pobijesnio jer je Nataša nagovarala mog sina da pobjegnu u grad i da žive zajedno”, rekao je Nenad.

Nataša tvrdi da ju je dječak zaveo

Nataša se brani tvrdeći da je dječak nju zaveo, da joj se prvi počeo nabacivati i da je poklekla. Kaže da ga nije silovala.

“On me je muvao! Želio je seks, nagovarao me, zaveo, i ja sam poklekla i dala mu. Napravio je to svojom voljom, nisam ga silovala! I bilo je samo jednom ili dvaput, ne toliko često”, tvrdi Nataša.