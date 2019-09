14 NAJGORIH DJECE UBOJICA: ‘Dragi dnevniče, danas sam je izbola, ugušila i prerezala vrat’

Kada se čovjek suoči s najgorim psihopatima ljudskog roda, teško je vjerojati da je itko sposoban za takav zločin. Ponajmanje djeca.

Ranker je izvukao 14 najgorih djece – ubojica u povijesti. Najmlađi ima svega šest godina.

1. Mary Bell

U svibnju 1968., dan prije svojeg 11. rođendana, Mary Bell je zadavila 4-godišnjeg Marina Browna u napuštenoj kući. Nedugo potom, zajedno s 13-godišnjom prijateljicom provalila je u sirotište i devastirala ga. Na zidu su ostavile poruku u kojoj priznaju ubojstvo dječaka, no policija je pretpostavila kako je samo riječ o neumjesnoj šali.

U srpnju iste godine otele su i ubile trogodišnjeg Beiana Howea i ostavile njegovo tijelo. No ovaj put je Mary urezala slovo M na njegov trbuščić.

Zbog dobi i psihološkog vještačenja koje je pokazalo crte psihopatije, osuđena je samo za dva ubojstva iz nehaja. Puštena je s 23 godine i trenutačno je na slobodi.

2. Barry Dale Loukaitis

Naoružan do zuba i odjeven kao kauboj, 15-godišnji Barry Dale Loukaitis ušetao je 1996. u učionicu matematike i počeo pucati po školskim kolegama. Ubio je profesora i dvojicu učenika, uzbuđeno povikavši: “Je l’ da da je ovo sto puta bolje od matematike?” Nakanio je uzeti jednog učenika kao taoca kako bi izašao iz škole, no profesor tjelesnog koji je dotrčao kada je čuo pucnjeve ponudio je sebe. Potom je svladao Barryja, oteo mu oružje i zadržao do dolaska policije.

Barry je osuđen na dvije doživotne kazne i 205 godina zatvora.

3. Jesse Pomeroy

Jesse Pomeroy rođen je 1860. Imao je jedva 11 godina kada je zatvorio i mučio četvoricu mlađih dječaka. Nakon što je uhvaćen poslan je u popravni dom, u kojem je trebao ostati do 21. godine. No zbog dobrog vladanja, pušten je za svega godinu i pol. I tada je počeo ubijati. Kadaje imao 14 godina, oteo je i ubio djevojčicu. Ubrzo potom, ubio je četverogodišnjaka na toliko jeziv način da mu je gotovo odrubio glavu. Policija je pronašla žrtvu i ispitala je Pomeroya kao svjedoka te su ga samo standardno upitali je li ubio dječaka. On je samo hladno odgovorio: “čini se da jesam”. Osuđen je na smrt vješanjem, no guverner je odbio potpisati nalog za smaknuće pa mu je kazna preinačena u doživotni zatvor u samici.

4. Robert Thompson i Jon Venables

Dvojica 10-godišnjih prijatelja su 1993. učinila nezamislivo. U trgovačkom središtu su oteli trogodišnjeg Jamesa Bulgera koji je bio s majkom. Zlostavljanje koje je uslijedilo zgrozilo je sve koji su radili na slučaju. Dječaci su mlatili trogodišnjaka, slagali kamenje na njegovu glavu, sodomizirali ga baterijama… Na kraju, kada su ga ubili, stavili su tijelo na tračnice kako bi ga vlak rasjekao napola. Dijete je imalo toliko ozljeda da patolozi nisu mogli odrediti koja je bila smrtonosna.

Kada su uhvaćeni, svaki je krivio onog drugog. Osuđeni su proveli u zatvoru osam godina, no tada je suđenje poništeno. Oslobođeni su i zajamčena im je anonimnost.

5. Prvašići Winterberry Chartera

Trojica učenika prvog razreda osnovne škole u Winterberry Charteru ispitana su nakon što je otkriveno kako su planirali podmetnuti otrov u ručak svom kolegi. Odlučili su staviti silica gel (koji se dodaje u ambalažu kako bi skupljao vlage) u hranu jer su pročitali “nije za jelo” na paketiću. Nasreću, silica gel nije otrovan, a njihov razgovor je čuo drugi dječak koji je sve rekao učitelju.

6. William York

Desetogodišnjak William ubio je petogodišnju Susan Mayhew 1748. Novine onog vremena objavile su mučne detalje popraćene ilustracijom ubojstva.

“Sve što je rekao je da je zaprljala krevet na kojem zajedno spavaju, da se durila i da ju ne voli”.

Osuđen je prema propisu koji je iziskivao smrtnu kaznu koju je tužitelj zahtijevao kako drugi 10-godišnjaci ne bi ubijali djevojčice koje “ne vole” i koje se “dure”. No sudac nije bio spreman smaknuti malo dijete, pa je odgodio izvršenje do 1757. Tada je York pomilovan i proslijeđen kraljevskoj mornarici, koja je učinila što je i inače činila s osuđenim kriminalcima u to vrijeme – iskrcala ga u Australiju.

7. Eric Smith

Kada je imao samo 13 godina, Eric Smith je brutalno ubio četverogodišnjeg Derricka Robieja. Hodao je kući iz igraonice, udaljene svega nekoliko ulaza, kada ga je Smith zgrabio i odvukao u obližnji šumarak. Izudarao ga je kamenom, sodomizirao štapom i nastavio kasapiti tijelo i nakon što ga je ubio. Trenutačno služi doživotnu robiju, najveću kaznu predviđenu za maloljetnike. Zahtjev za pomilovanjem mu je odbijen sedam puta, zadnji put 2014. Svi koji su ga intervjuirali ističu kako ne mogu vjerovati da razgovaraju s ubojicom, te da djeluje tako normalno i iskreno.

8. Lionel Tate

Sa 12 godina, Lionel Tate je postao najmlađa osoba osuđena na doživotnu robiju bez mogućnosti pomilovanja. Detalji ubojstva šestogodišnje djevojčice ostaju mutni, no neosporno je kako je njegova mama čuvala djevojčicu. Bila je na gornjem katu kada je Lionel dotrčao i rekao svojoj majci da djevojčica ne diše.

Tate je tvrdio da su samo iskušavali hrvačke zahvate koje su vidjeli na televiziji i da je smrt djevojčice bila nesreća. No dokazi su upućivali na nešto drugo i Tate je osuđen za teško ubojstvo.

Njegova osuda je poništena 2004. na temelju toga što Tate nije dobio pravično suđenje jer nije mogao razumjeti optužnicu. Priznao je obično ubojstvo i pušten je na slobodu s rokom kušnje od 10 godina. No svega godinu dana kasnije ponovo je uhićen zbog oružane pljačke dostavljača pizze. Osuđen je na deset godina, s dodatnih 30 godina zbog kršenja uvjetne slobode.

9. Jasmine Richarson

U dobi od 12 godina, Jasmine je 2006. osuđena za ubojstvo mame, tate i osmogodišnjeg brata. Roditelji su joj zabranili da se viđa sa svojim 23-godišnjim “dečkom” Jeremyjem Steinkeom. Dečko, koji je prijateljima govorio da je 300 godina star vukodlak, došao je do njezine kuće i zajedno su ubili njezinu obitelj – prvo je Steineke ubio roditelje koji su bili u prizemlju, a potom je pozvao Jasmine na kat u bratovu sobu i prisilio je da ga zakolje.

Pobjegli su, ali su brzo uhvaćeni. Steineke služi tri doživotne kazne (pod imenom Jackson May), a ona završava svoju kaznu u psihijatrijskoj bolnici i navodno se kaje zbog zločina. Od prvog dana zatvora razmjenjuju pisma u kojima ne pokazuju nimalo kajanja i bave se samo svojom vezom.

10. Alyssa Bustamonte

Alyssa Bustamonte imala je 15 godina kada je iskoristila svoju mlađu sestru da bi namamila devetogodišnju susjedu u osamljeno područje i ubila je. Elizabeth Olten igrala se s njezinom sestrom i Alyssa je “slučajno” naletjela kad se vraćala kući. Namamila ju je na osamljeno mjesto, izbola je nožem, zadavila je i prerezala joj grkljan samo da bi vidjela kakav je osjećaj ubiti nekog. Tijelo je ostavila u plitkom improviziranom grobu i pokrila ga lišćem.

Stravičan zločin možda najbolje opisuje ono što je toga dana zapisala u dnevnik:

“Baš sam ubila nekog, je..no. Zadavila sam ga i prerezala mu grkljan i izbola i sada je mrtav. Ne znam kako se osjećam. Bilo je nevjerojatno. Čim vas prođe onaj “o bože, ne mogu to napraviti” osjećaj, postaje prilično ugodno. Nekako sam nervozna i uzbuđena.”

Kasnije je priznala da je iskopala dva groba, što bi sugeriralo da su joj prva meta bili njezina dvojica braće blizanaca. Služi doživotnu kaznu.

11. Graham Young

Poznat i pod nadimkom Čajni trovač osuđen je jer je 1961. ubio svoju pomajku i otrovao još nekoliko članova obitelji, kada je imao samo 14. Osuđen je na minimalno 14 godina boravka u psihijatrijskoj ustanovi. Tijekom odsluženja kazne, bilo je više slučajeva trovanja, ali ni jedan nisu uspjeli povezati s njim.

Young je imao 23 godine kada je uspio uvjeriti nadzornike i psihijatre da je izliječen. Pušten je na slobodu početkom 1970-ih i tada je počeo njegov pravi pohod: nagađa se kako je otrovao 70 ljudi. Dvojica njegovih kolega su umrli, no ispočetka je smrt pripisana “zarazi” koja je harala – s obzirom na to da su i mnogi drugi pokazivali slične simptome. Na kraju, on više nije mogao trpjeti da drugi preuzimaju zasluge za njegov posao pa je sam policajcima sugerirao da provjere trovanje talijem.

Tek tada je policija provjerila njegovu kriminalnu prošlost, a kasnije pronašla i detaljan dnevnik. Osuđen je za dva ubojstva, dva pokušaja ubojstva i dva trovanja, iako je sigurno da je otrovao i mnoge druge. Dobio je četiri doživotne kazne. Umro je u zatvoru 1990. u dobi od 42 godine.

12. Josh Phillips

Josh Phillips igrao je bejzbol i slučajno udario palicom u oko svoju osmogodišnju susjedu Maddie Clifton. Vrištala je i plakala i uspaničeni 14-godišnjak odvukao ju je u svoju kuću i davio telefonskom žicom. To je nije ubilo pa ju je izbo 11 puta i na kraju premlatio bejzbolskom palicom. Nitko nije sumnjao da je Josh imao ikakve veze s nestankom djevojčice.

Tjedan dana nakon što je ubio Maddie, Joshova je majka primijetila mokar dio poda u njegovoj sobi. “Vidjela sam vodu pored njegova vodenog kreveta, i prvo sam htjela vidjeti koliko curi”, prisjeća se majka. Podigla je madrac i u krevetu vidjela tijelo djevojčice.

Josh je osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

13. Ubojica Aniyah Batchelor

S obzirom na to da je osuđen kao maloljetnik (dok su ostalima s liste sudili kao odraslima), ime ubojice nije objavljeno, no 2012., 12-godišnji dječak u Marylandu premlatio je do smrti svoju polusestru koja je živjela s njima.

Dječak je priznao da ju je udario šest puta, no obdukcija je pokazala više od 50 unutarnjih i vanjskih ozljeda. Tužitelj je tvrdio kako je bio ljubomoran na Ainyah, no sudac je odlučio kako nije bio svjestan težine svojih postupaka, te je proslijeđen na terapiju i skrbništvo.

14. Carl Newton Mahan

U svibnju 1929. šestogodišnji Carl Newton Mahan i osmogodišnji Cecil Van Hoose posvađali su se oko komada starog željeza. Cecil je uzeo željezo i njime udario Carla po glavi. Carl se odšetao kući i uzeo očevu pušku koja je visjela iznad vrata. Dotrčao je natrag i uperio pušku u Cecila. “Upucat ću te”, rekao je i zapucao. Cecil je ubrzo preminuo od ozljeda. Ispočetka su tužili Carla za ubojstvo, no nakon vijećanja porota je preinačila optužbu u ubojstvo iz nehaja.

Carl je osuđen na 15 godina popravnog doma i pušten uz jamčevinu od 500 dolara svojim roditeljima. Kasnije, okružni sudac spriječio je odvođenje Carla u popravni dom jer mu je suđeno pred porotom što je bilo kršenje procedure s obzirom na njegovu dob, pa je Carl jednostavno otišao kući.