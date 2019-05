14-GODIŠNJA KLINKA NAŠLA SE U SREDIŠTU DRAME: ‘Ako i dalje glumite da ste ljuti na mene, popušite debelu ku**** u paklu’

Novinar optužio 14-godišnju djevojku za netrpeljivost prema muslimanima zbog videa na YouTubeu kojemu je obučena u čador i sarkastično objašnjava da je postala sljedbenica proroka Muhameda

Jedna mlada zvijezda YouTubea, “dugog jezika”, 14-godišnja Soph našla se u središtu rasprave nakon što je u ponedjeljak objavljen prema njoj vrlo kritički orijentiran članak na Buzzfeedu. Naime, piše Daily Mail, novinar ju je optužio za netrpeljivost prema muslimanima, a YouTube je uklonio sporni video. Članak se tiče videozapisa pod imenom “Ne bojte se” u kojemu se Soph obukla u čador, tradicionalnu žensku odjeću u Iranu, te sarkastično objasnila kako je postala “pobožni sljedbenik proroka Muhameda” i jadikovala da je njezin 40-godišnji muž učestalo siluje. Ostatak dvadesetminutnog videa tiče se internetske kulture ogorčenja i bijesa te potiče mlade ljude da slobodno govore ono što misle bez straha da će nekog uvrijediti.

U Buzzfeedovu članku Soph opisana kao ‘kerubinska bijela djevojka koja se ismijava islamskoj haljini, dok predaje stotinama tisuća svojih sljedbenika o muslimanskim “silovateljskim bandama ‘, i zlu koje je stvorio George Soros.” Ukazuje na slučajeve u kojima “komični” videozapisi djevojke skreću u rasizam ili anti-gej propagandu.

YouTube uklonio dva videa

Autor članka također kritizira i YouTube zbog toga što je uopće dopustio Sophine kontroverzne snimke koje je tinejdžerka branila rekavši da se radi o komediji. Glasnogovornik YouTubea rekao je za Daily Mail da je YouTube otvorena platforma na kojoj svatko može objavljivati videozapise sve dok su u skladu s njihovim pravilima, tako da određeni sadržaji nekima mogu biti uvredljivi. Prema YouTubeu, Sophin kanal je u redu. Dva su videa uklonjena, no pokazalo se da velika većina njezinih videozapisa uopće ne krši pravila YouTubea. Soph, čiji je kanal narastao za oko 10 posto na 880.000 sljedbenika dan nakon članka Buzzfeeda, odgovorila je autoru Josephu Bernsteinu putem tweeta: “Ne mogu vam dovoljno zahvaliti @Bernstein”.

U nedavno zabranjenom videu “Be Not Afraid”, Soph je svoju sarkastičnu personu dovela do samog ruba, poručivši kako neće prestati snimati videozapise. “Mogli biste me udaranjem i vrištanjem moliti da prestanem širiti ideje u koje vjerujem, i to ne bi napravilo nikakvu jeb*** razliku”, kaže ona.

Sami sebi filtriraju istinu

“Ne samo da sam cijepljena protiv toga sr*nja, već i većina generacije Z. Milenijalci koji su odrasli na MTV-u danas gledaju Colberta. Mi smo, s druge strane, odrasli na internetu, tako da nemamo centralizirani izvor informacija koji kontrolira ono što mislimo”, nastavila je. “Mi sami za sebe filtriramo istinu; nismo lijeni. Nitko ne ispire mozak djeci. Djeca jednostavno uče jer imaju slobodan pristup informacijama i ništa ne možete učiniti u vezi s tim”, rekla je Soph.

Zaključila je: “Ako se i dalje pretvarate da ste ljuti na mene … popušite debelu kur*inu u paklu. Ako pripadate generaciji Z, nikada se nemojte cenzurirati i slobodno govorite sve dok ne umrete.”