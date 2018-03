10-MJESEČNI ŠTENAC UGINUO U AVIONU: Posada je vlasnici rekla da ga stavi u pretinac za prtljagu, bez vode i dotoka zraka

‘Ova je jadna obitelj platila 125 dolara da bi pred njihovim očima pas bio ubijen. Nema isprike za ovakvo što.’

Desetomjesečni štenac francuskog buldoga uginuo je nakon što je stjuardesa United Airlinesa navodno rekla vlasnici psa da ga stavi u pretinac za prtljagu iznad sjedala u avionu, piše Daily Mail.

‘Strpali su psića u pretinac bez vode i dotoka zraka’

Vlasnica se ukrcala na let iz Houstona u New York u ponedjeljak sa svojim psićem Papacitom. Psića je nosila u nosaču za životinje. June Lara, koji je također putovao na tom letu i sjedila na sjedalu iza vlasnice psa, na Facebooku je potvrdila da je stjuardesa rekla da bi životinja trebala biti smještena u pretincu za prtljagu. ‘Stjuardese leta UA1284 rekle su da bi nedužna životinja trebala biti strpana u pretinac za prtljagu bez vode i zraka. Inzistirali su da se štenca tamo zatvori na tri sata bez ikakvog dotoka zraka. Uvjerili su vlasnicu da je to posve sigurno pa je ona pristala to učiniti’, napisao je Lara na Facebooku.

Tri sata kasnije, kad je avion sletio, a vlasnica, koje je putovala s dvoje male djece, otvorila pretinac za prtljagu, pas je već bio mrtav. ‘Nije bilo nikakvog zvuka kad smo otvorili pretinac. Držao sam njezinu bebu dok je ona pokušavala oživjeti 10-mjesečnog psića. Plakao sam s njima. Jecala je nad tijelom svog uginulog psa. I moje je srce bilo slomljeno. Ova je jadna obitelj platila 125 dolara da bi pred njihovim očima pas bio ubijen. Nema isprike za ovakvo što’, napisao je Lara na Facebooku.



Kompanija se ispričala: ‘Ovo se nikad nije smjelo dogoditi’

Incidentu je svjedočila i putnica Maggie Gremminger. Rekla je da je zbog svega istraumatizirana.’Kako obučene stjuardese i posada zrakoplova može reći nekom od putnika da psa stavi u pretinac za prtljagu? Njezin je posao da zna sve o zrakoplovu i pravilima i ograničenjima u njemu’, rekla je Gremminger. United Airlines je priopćio da istražuju ovaj incident i smrt psa, a za sve su se i ispričali. Potvrdili su da štenac, koji stoji i do tisuću dolara, nikad nije smio biti tamo smješten. ‘Ovo je tragedija koja se nikad nije smjela dogoditi jer kućni ljubimci nikad ne bi smjeli biti smješteni u pretinac za prtljagu’, priopćeno je iz te aviokompanije.

‘Snosimo punu odgovornost za ovu tragediju i izražavamo najdublju sućut obitelji. Istražujemo ovaj incident i sve što se dogodilo kako bismo spriječili da se takvo što opet dogodi’, dodali su. Inače je politika kompanije da sve životinje na letu moraju biti u svom nosaču, a moraju moći stati ispod sjedala ispred putnika. Tamo moraju ostati tijekom cijelog leta.