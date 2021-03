Osmero ljudi koji su dobili trombozu u Njemačkoj čini oko 0,0005 posto svih onih koji su primili cjepivo AstraZenece. Mnogi političari nazvali su odluku o suspenziji ‘pogreškom’, zato što se svaki dan u kojem se broj cijepljenih ne povećava, plaća u ljudskim životima, produžuje lockdown i uništava poslove

Sustav cijepljenja nalazi se pred potpunim raspadom. Čak 18 europskih zemalja zaustavilo je cijepljenje Astrazenecom. O AstraZenecinom cjepivu stižu potpuno oprečne ocjene ali ipak dosad još nitko nije dokazao da cjepivo nije sigurno, odnosno da su pojave zgrušnjavanja krvi kod nekih cijepljenih građana povezane baš s njim.

EMA u četvrtak daje AstraZeneci zeleno svjetlo?

Ipak, čini se kako bi od sutra trebala nastupiti promjena. Naime, kako piše Bild, Europska agencija za lijekove (EMA) u četvrtak donosi odluku kako će nastaviti, a mnogi se nadaju kako će AstraZeneci ipak dati zeleno svjetlo. Istu izjavu dala je Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravstvo, koja je u utorak kazala kako se nadaju da će se od četvrtka ponovno krenuti s korištenjem AstraZenecinog cjepiva.

U ovom trenutku čini se kako je mogući rizik od krvnih ugrušaka isti kod cijepljenih ljudi kao i u općoj populaciji. No, od presudne je važnosti povjerenje u cjepivo i zato su sve oči uprte u EMU, koja bi upravo takvu preporuku trebala dati u četvrtak.

U Njemačkoj su posebno zabrinuti jer nakon Biontecha, AstraZeneca im je najvažnije cjepivo – kojega bi trebali, samo do početka travnja, dobiti gotovo 2,2 milijuna bočica.

Sada je i obećanje Angele Merkel na klimavim nogama

Stella Kyriakides je u utorak imala jasnu poruku za sve zemlje članice: “Brže cijepite!”. Kako je povjerenica rekla u utorak, svaka raspoloživa bočica mora se upotrijebiti. U nekim državama, tek je 50 posto dostupnih doza iskorišteno. Uz to, od travnja se očekuju veće količine cjepiva od strane proizvođača. Povjerenica za zdravstvo je i sama pod velikim pritiskom zato što trenutno svima fali cjepiva. Ni jedna država do sada nije dobila broj dogovorenih doza zbog problema u proizvodnji. No, i to bi se, navodno, uskoro trebalo promijeniti.

Problem sa stopiranjem AstraZenece u Njemačkoj je zapravo samo dolio još ulja na vatru. Zemlja već mjesecima gospodarski pati zbog lockdowna, cijepljenje je i do sada napredovalo puževim korakom, a sa ovom suspenzijom AstraZenece, situacija se dodatno pogoršava, piše Bild. Zabrana je diljem Njemačke uzrokovala novu nesigurnost, zamjeranje i frustraciju. Nešto što je Nijemcima davalo nadu (brzo cijepljenje i napokon kraj lockdowna), sada je uzdrmano. A najviše ih sada boli činjenica da je na klimavim nogama i obećanje koje im je osobno dala kancelarka Angela Merkel, a to je da će se do 21. rujna moći cijepiti svaki Nijemac.

Suspenzija je pogreška? ‘Plaćamo ljudskim životima, a ekonomska šteta je ogromna’

Svi u Njemačkoj sada postavljaju isto pitanje: Je li odluka o zaustavljanju AstraZenece koju je donio ministar zdravstva Jens Spahn bila prijeko potrebna ili je to bio čisti akcionizam, po principu, ‘kad su svi, ajmo i mi’?

U njemačkom ministarstvu zdravstva navode kako su imali 8 slučajeva tromboze, od čega je troje ljudi umrlo, te su bili obvezni suspendirati cjepivo kako bi se o tome obavijestili liječnici. No, ostaje činjenica da je tih osmero ljudi zapravo oko 0,0005 posto od onih koji su se primili cjepivo AstraZenece. Mnogi političari, poput Karla Lauterbacha, inače eksperta za zdravstvo, nazvali su Spahnovu odluku ‘pogreškom’, zato što se svaki dan u kojem se broj cijepljenih ne povećava, plaća u ljudskim životima, produžuje lockdown i uništava poslove.

Ugledni njemački ekonomist prof. Paul Welfens (64) tako upozorava da bi u najgorem slučaju od covida moglo umrijeti još 5000 ljudi ako se Njemačka u potpunosti odrekne AstraZenece. Drugi ekonomski stručnjak Hubertus Bardt (46), pak, tvrdi da svaki tjedan bez Cijepljenja Astrazenecom produžuje lockdown za pola tjedna.

“Ukupna ekonomska šteta može se jako brzo popeti na dvije milijarde eura – tjedno”, kazao je Bardt.

Kako povratiti ugled i povjerenje kod građana?

A što je s reputacijom Astrazenece u očima svih Europljana? Je li narušen ugled cjepiva koje treba spriječiti na desetke tisuća ozbiljnih razbolijevanja i spasiti na tisuće života? Treba li se AstraZeneca sada bojati kako će se o njihovom najvažnijem proizvodu toliko loše govoriti u glavnim gradovima Europe koji će ostaviti trajnu sjenu nad njima?

Frank Ulrich Montgomery (68), njemački radiolog i predsjednik Svjetskog zdravstvenog udruženja boji se da bi se upravo nešto ovako moglo dogoditi.

“U konačnici, nažalost, ostaje da ovo stvarno dobro i efikasno cijepivo ne dobiva veće prihvaćanje među populacijom u mnogim državama zbog podršku vrtloga raznih informacija, ali i supenzija cijepljenja”, kazao je Mongomery, prenosi Bild.

Prof. Dr. Karsten Kilian, stručnjak za brendove, optužuje političare da samo površno gledaju na rizike cijepljenja, i to na one koji su poznati.

“Trenutno postoji 37 ozbiljnijih bolesti od zgrušnjavanja krvi koje se mogu povezati sa cjepivom. Moguće. Ako to prenesete na 17 milijuna ljudi koji su se cijepili do sada, dobivate postotak od 0,0002 posto. To je jedva mjerljivo i sigurno nije značajno u toj mjeri da se prekine s cijepljenjem”, kazao je Kilian.

‘Ne otpisujte AstraZenecu’

Zanimljiv osvrt na situaciju ima i Fabian Schmidt, urednik u znanstvenoj redakciji Deutsche Wellea. Smatra da je zaključiti da cjepivo Astrazence opasno – preuranjeno.

“Prvo, nejasno je je li tromboza uistinu povezana s cjepivom. I drugo, mi svakodnevno preuzimamo mnogo veći rizik od tromboze od onoga koji nam eventualno prijeti zbog cijepljenja. Prije svega, najvažnija stvar: neki ljudi dobiju trombozu – sa ili bez cijepljenja. Radi li se pritom o slučajnosti ili postoji uzročna veza s cijepljenjem, to se u pravilu pokazuje statističkim podacima. Pitanje koje se tu postavlja jest: postoji li neobično velik broj slučajeva tromboze nakon cijepljenja?

Prema onome što do sada znamo, to s cjepivom AstraZeneca nije slučaj. Samo u Velikoj Britaniji je dano više od jedanaest milijuna doza cjepiva. Pritom su zabilježena tri slučaja tromboze sinusnih vena. U Njemačkoj je na 1,6 milijuna cijepljenih zabilježeno sedam slučajeva. To znači četiri slučaja na milijun ljudi koji su cijepljeni otkako se početkom veljače započelo s cijepljenjem. Ova vrsta tromboze javlja se u općoj populaciji oko dva do pet puta na milijun ljudi godišnje i bez cijepljenja”, navodi Schmidt.

Dodaje kako se najnoviji slučajevi dovode u vezu sa serijom cjepiva koja je sadržavala više od milijun doza. Kada se toliko ljudi cijepi za očekivati je da će biti i slučajeva tromboze u nekom razdoblju nakon cijepljenja, no moguće je da se tu radi naprosto o slučajnosti. Ipak, napominje kako je ispravno da tijela za izdavanje dozvola ponovno temeljito ispitaju sve rezultate studija i dostupne brojke, jer mnoga istraživanja zapravo nisu još u potpunosti dovršena zbog ubrzanog postupka odobravanja.

‘Istina je da cijepljenje spašava živote’

“No treba naglasiti da smrtnih slučajeva nakon cijepljenja uvijek ima, posebno među vrlo starim i teško bolesnim ljudima. To je u prirodi stvari: u nekom trenutku umremo – sa ili bez cijepljenja. Sve to nije razlog za paniku: svjesno preuzimamo mnogo veće rizike od tromboze drugdje nego što nam – možda – prijeti cijepljenjem. Evo nekoliko poznatih i znanstveno dokazanih primjera: od milijun žena koje uzimaju kontracepcijske pilule, oko 1100 dobije trombozu. Osim toga, pokazalo se da razne okolnosti ili ponašanja udvostručuju rizik od tromboze. Tu se ubrajaju: prekomjerna težina, putovanja (posebno letovi na velike daljine, putovanja automobilom, autobusom ili vlakom) ili pušenje. Svi su ti faktori znanstveno dokazani. Međutim, to nikako ne govori u prilog tezi o mogućoj vezi s cijepljenjem. No valja uzeti u obzir i sljedeće: tromboze sinusnih vena koje su se dogodile smatraju se rjeđima i opasnijima od ostalih oblika tromboze”, navodi Schmidt.

Ipak, Schmidt navodi kako je Njemačka na početku opasnog trećeg vala infekcija koronavirusom. Za Njemačku liječnici već predviđaju stopu incidencije za Uskrs od preko 300 tjedno na 100.000 stanovnika.

“S druge strane pokazalo se da sva cjepiva koja su trenutno na tržištu djeluju. To znači: sprečavaju jače napredovanje bolesti čak i kod sada dominantnih verzija virusa. Dakle, istina je: cijepljenje spašava živote. A cjepivo AstraZeneca također prije svega spašava živote. S obzirom na globalno širenje bolesti, s preko 120 milijuna zaraženih ljudi i više od 2,6 milijuna smrtnih slučajeva, ne možemo si priuštiti bacanje niti jedne doze cjepiva. Svaka doza cjepiva trebala bi završiti u nekoj nadlaktici. A kad ja dođem na red, rado ću uzeti i cjepivo AstraZeneca”, napisao je Schmidt za DW.

Smeta li kome možda uvjerljivo najjeftinije cjepivo?

U cijeloj ovoj priči ne bi trebalo preskočiti jednu činjenicu koja se, kako se čini, dosta zanemaruje – a to je cijena. Podsjetimo, AstraZenecino cjepivo sa cijenom od 1,78 eura po dozi, daleko je najjeftinije od svih dostupnih cjepiva, ali i onih koja tek trebaju doći na tržište, poput onoga kojeg uskoro planira pustiti Johnson & Johnsona, a koji bi trebao imati cijenu od 8,50 dolara po dozi. Spomenimo da Pfizerovo cjepivo košta 12 eura po dozi, a Modernino 18 dolara.