SVI ŠUTE, A MNOGO JE OBOLJELIH OD KARCINOMA: Nema kraja agoniji – brdo smeća na Jakuševcu samo raste; ‘Ljudi povraćaju od smrada’

Ratko Bedeković, bivši predsjednik Mjesnog odbora Jakuševac te sadašnji vijećnik u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, smatra da oni koji su upravljali gradom nisu poduzeli mjere da se spriječi emisija štetnih tvari i plinova te da ljudi više ne znaju što bi učinili. Ističe da merkaptani i sumporovodik imaju neugodan miris, ali da nisu toliko opasni, međutim dugotrajnim izlaganjem utječu na zdravlje i narušavaju kvalitetu života

Jakuševac, naselje u južnom dijelu Zagreba pripada četvrti Novi Zagreb – istok. Ondje su popularno Nedjeljno sajmište, gradsko odlagalište otpada i prodavaonica rabljenih automobila. Prostire se na 455,21 hektara i prema popisu od 2011. godine ima 2.293 stanovnika. Najveći problem Jakuševca već godinama je isti – sanacija odlagališta otpada koja se stalno produljuje. Prema Prostornom planu grada Zagreba rok za odlaganje otpada na pripremljenu saniranu površinu odlagališta Jakuševec bio je 2010. godine. Zagrebački holding d.o.o., podružnica ZGOS , predlaže zatim da se odgodi do 31. prosinca 2018. I tako već godinama. A brdo otpada samo raste, javlja HRT.

“Konkretno rješenje za Jakuševac će biti u naredne tri godine. To je sigurno, to nije obećanje, ja kad nešto kažem to i napravim, ali ja imam 50% mogućnosti. Ja sam uvjeren da ova vlada koju kvalitetno podupirem, neka traju dva mandata, mi ćemo to riješiti. U mom sedmom i njihovom drugom mandatu”, izjavio je to zagrebački gradonačelnik Milan Bandić 25. srpnja 2019., nakon velikog požara na odlagalištu.

U naselju je mnogo oboljelih od karcinoma, makar to nitko ne priznaje

“Ovdje su bili rukavac Save i pašnjaci. Ljudi su držali krave i svinje”, kaže za HRT Katica Furić, stanovnica Jakuševca. Poljoprivredna zadruga bila je na mjestu današnjeg sajmišta. Sve se promijenilo otkada se počelo dovoziti smeće. Malo po malo nastalo je veliko brdo, kaže Katica. Kako javlja HRT, u naselju je mnogo oboljelih od karcinoma, makar to nitko ne priznaje. Ona ima bolest dišnih putova te joj grad Zagreb plaća rehabilitaciju u Crikvenici. Nada se da će tako i ostati.

Druga stanovnica Jakuševca, Nada Bedeković razočarana je što se odlagalište nije zatvorilo i govori o životu kakav je nekada bio. Čistoća, rijeka Sava, dobri međuljudski odnosi. Danas toga, kaže, više nema.

“Smrdi jako, nekada nesnosno, toliko da mi može ići na povraćanje”, kazala je treća stanarka za HRT.

Sve je počelo nakon velike poplave 1964. godine

Ovo novozagrebačko naselje postalo je smetlište nakon poplave 1964. godine. Tada se svega stotinjak metara od korita Save, a poslije i u njezine meandre, počelo bacati smeće. U početku se mislilo da je to privremeno, no nastavilo se sljedećih 50 godina, jer u međuvremenu nije nađeno bolje rješenje.

Ratko Bedeković, bivši predsjednik Mjesnog odbora Jakuševac te sadašnji vijećnik u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, smatra da oni koji su upravljali gradom nisu poduzeli mjere da se spriječi emisija štetnih tvari i plinova te da ljudi više ne znaju što bi učinili. Ističe da merkaptani i sumporovodik imaju neugodan miris, ali da nisu toliko opasni, međutim dugotrajnim izlaganjem utječu na zdravlje i narušavaju kvalitetu života.

Stanari okolnih naselj kažu da je Jakuševac problem koji nije riješen već desetak i više godina te da su mirisi toliko intenzivni da ne mogu imati otvorene prozore.

Naknada za život uz otpad

Mnogi od njih spominju i naknadu za življenje u blizini odlagališta. Tu rentu dobivaju i Jakuševčani. Nada Bedeković smatra da 500 kuna mjesečno, odnosno 6000 kuna na godinu nije velika naknada. Naglašava da ona živi pokraj odlagališta. No, stanovnici Kamenarke, koji žive u zgradama također na Jakuševcu, udaljeni manje od sto metara zračne linije, ne dobivaju ništa. Ogorčeni su jer je zrak isti, te da i oni žive pokraj odlagališta.

Kad se govori o naknadama, nevjerojatna je i činjenica da dijete koje se rodilo prije sedam dana u Kamenarki i dijete koje se rodilo u Tišinskoj nemaju ista prava. Isitče to vijećnica Gradske četvrti Novi Zagreb – istok Mirela Mikić Muha i dodaje da kreće u borbu za jednaka prava.

Kupnja stanova uz neispunjeno obećanje: ‘Više ne želimo biti pokusni kunići!’

Zanimljivo, u Jakuševcu se grade novi stanovi koji su gotovo svi prodani iako gradnja još traje. Navodno su cijene bile niže nego u okolnim naseljima, a obećano im je i da će se uskoro odlagalište sanirati.

“Ljudi su prevareni”, rekao je jedan stanar iz Kamenarke.

Očito je da sanacija nije na vidiku, da brdo smeća raste iz dana u dan. Ostaju brojna neodgovorena pitanja: Hoće li novi zakon o odvajanju otpada promijeniti nešto za građane Jakuševca i ostalih novozagrebačkih naselja? Hoće li Zagrepčani morati uskoro nositi maske zbog nečistog zraka koje stvara odlagalište? Kada će se naći rješenje?

Ratko Bedeković poručuje svima: “Više ne želimo biti pokusni kunići. I kompostana i drobilica moraju se premjestiti jer su preblizu naselju!”. Posljednja informacija je da se odlagalište na Jakuševcu treba zatvoriti do 2024., odnosno 2028. godine.