ŠVEDSKA SE KUHA, GRČKA GORI… ŠTO SE DOGAĐA? Meteorolozi nose nove loše vijesti – u Europu stiže još gori toplinski val

Smrtonosna vrućina i požari odnijeli su najmanje pedeset života u Grčkoj. Uslijed visokih temperatura u blizini Atene buknula su dva požara koja su se razvila u megabuktinju koja je odnijela desetke života, ozlijedila stotinjak ljudi i uništila brojne domove. Turističko naselje Mati u potpunosti je uništeno.

I stanovnici Švedske ovih dana doživljavaju nešto na što nikako nisu navili – visoke temperature i šumske požare. Meteorolozi ne donose dobre vijesti – toplinski val u Europi još će ojačati.

Kako je najavio Accuweather, vrući srpanj u zapadnoj Europi doseći će novu, još višu razinu ovog tjedna. Toplinski val napredovat će od Španjolske prema Skandinaviji i sa sobom donijeti opasnost od loših posljedica vrućine po ljudsko zdravlje. U posebno su teškom položaju djeca i stariji.

Noći će biti vrlo tople i neće se baš moći mirno spavati. Neki od gradova mogli bi srušiti temperaturne rekorde, meteorolozi to predviđaju za Madrid, Pariz, Frankdurt, Amsterdam i Stockholm, gdje bi temperatura mogla rasti do 32 stupnja Celzijeva. To će otežati napore da se ugasi više od 50 šumskih požara koji su buknuli u zemlji koja nije navikla na ovako visoke temperature. Vlasti u Švedskoj ove su požare nazvali najozbiljnijima koje je zemlja doživjela u moderno doba.