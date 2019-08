Svaka sekunda je bitna: Kako mlada i zaposlena mama uspijeva riješiti problem nedostatka vremena

Kada bi dan trajao 48 sati, sve bih stigla. I poigrat se s djecom, skuhati ručak, odgovoriti na sve poslovne mailove, pisati za svoj gušt, odvježbati za zdravo tijelo, otići na večernji gin-tonic sa suprugom, pročitati knjigu koja mi je na popisu već… 4 godine… od kada sam mama.

Ali, kako dan ipak traje 24 sata, a u tom periodu gubim vrijeme i na spavanje (isprekidano, jer zašto bi moja djeca počastila mamu spavanjem u komadu), organizacija mi je vrlo važna, a i odavno sam pomirila s činjenicom da od mene nikada neće biti spontane osobe. Patim od organizacije, a mobitel mi vrvi aplikacijama koje mi olakšavaju sve uloge koje imam.

Naš prosječni dan izgleda otprilike ovako – buđenje rano do vrlo rano, cca 7 sati. Budilicu nismo koristili godinama, jer imamo dvije prirodne budilice koje ne samo da imaju zvučni signal, već i fizički pomažu umornim roditeljima da ustanu. Prisilno otvaranje očiju jer “mama, dan je, probudi se!”. Kako bi stigli sve što moramo, suprug i ja dijelimo uloge. On ide u kuhinju skuhati gorivo za nas dvoje (op.a. crnu, tursku kavu, bez šećera, u hektolitrima), a ja krećem u pospremanje soba. Još od doba kada sam živjela sa svojim roditeljima, stekla sam naviku pospremiti životni prostor kako bih mogla normalno i sabrano živjeti.

Pospremanje kreveta, hvatanje klinaca, pranje zubića i oblačenje. Do tada muž pripremi doručak. Nakon toga svatko ide svojim poslom, jedan dio u vrtić i na čuvanje, a drugi dio na sastanke. Kako nemam puno radno vrijeme, ne zato jer imam tu sreću, već zato jer imam jedno malo djetešce koje ne želi biti dugo bez mame, u tom periodu često moram uklopiti masu sastanaka, a i vrijeme za pisanje, koje mi najčešće najviše oduzme sati, jer inspiracija ne dolazi naredbom. Iz tog razloga, kada me kakva situacija inspirira na pisanje, a ja sam sa svojih dvoje djece ili u kombinaciji da ne mogu odmah pisati, tada zapisujem u mobitel teme, trenutke ili scene. Dalje, kada stignem kući, osim bebe koja je svoje mame beskonačno željna, čeka me i ručak koji trebam skuhati. E tu mi definitivno fali inspiracije i u tim slučajevima je mobitel neophodan jer sam u par klikova do željenog rezultata – video recepta koji će nas dovesti do kuhanog obroka. Šalu na stranu, zaista često posežem za video receptima ili receptima naših food blogera, a za slastice često posežem za YouTube kanalom Tasty.

Mislim da je jasno kako mi je Internet neophodna stavka u životu, što zbog posla, što zbog koje kakvih situacija kada npr. Izbije nekakav čudan osip mom djetetu po leđima, pa na brzinu želim saznati o čemu bi mogla biti riječ, prije nego odem do pedijatrice. Ali, ne samo u tim “dr. Google” slučajevima, već mi je putem raznih aplikacija jednostavno doći do željenih informacija. Ne znam kada sam zadnji put otkrila nekakav proizvod koji bih kupila šetnjom kroz grad… Manje-više za proizvode, igračke, namirnice, saznam upravo preko interneta, bilo da se rado o informacijama s portala, Instagrama, blogova ili jednostavno webstranica ciljanih trgovina.

Osim toga, moj posao je usko vezan uz Internet, jer da nema interneta, moje tekstove ne bi imali kako čitati (osim ako se jednog dana ne ohrabrim napisati knjigu kolumni). To je najjednostavniji i najbrži način komunikacije i s prijateljima, roditeljima, poslovnim partnerima. Isto tako, nisam tip koji voli razgovarati na telefon, radije ću se tipkati i dogovoriti za kavu u gradu, nego što ću beskonačno dugo telefonirati dok s drugom rukom vozim autić/kuham ručak/ tipkam mail. Multitasking je jedini način da obavim sve što moram u jednom danu. Nakon skuhanog obroka i uspješne konzumacije istog, suprug i ja nastojimo aktivno provesti popodne s našom djecom. Bilo da se radi o odlasku u muzeje, kazališta ili kino, bilo da se radi o odlasku u prirodu i divljanje po parkićima. Tu nam dostupnost informacija poput npr. radnog vremena muzeja, opet olakšava Internet.

A kada bih morala nabrojati aplikacije koje svakodnevno koristimo, to bi bile: baby sleep (aplikacija koja pušta smirujuće zvukove za uspavljivanje), Pinterest za dnevnu dozu inspiracije, Instagram za komunikaciju s drugim mamama koje prolaze iste situacije kao i ja, neophodni mail, Whatsupp, a tu su i Google maps bez kojeg sam gotovo nesposobna, Internet bankarstvo kojim plaćam račune i ujedno gubim kile obilnim hladnim znojenjem kada vidim cifre. A aplikacije koje me posebno razvesele i opuštaju su definitivno Netflix i HBOgo, kada djeca konačno zaspu, pa suprug i ja uživamo u serijama.

Jeste se ikad zapitali kako mame uspijevaju baš sve?

