SUSPENDIRANI MUP-ov ISTRAŽITELJ ZA ZLOČINE NA OVČARI ZAUSTAVLJEN NA BAJAKOVU: ‘Skinuli su me i 5 sati maltretirali’

Suspendirani MUP-ov istražitelj za ratne zločine na Ovčari Nikola Kajkić jučer je zaustavljen skupa s predsjednicom Udruge zagrebačkih branitelja Vukovara Zoricom Grgurić na graničnom prijelazu Bajakovo kad su se vraćali iz Beograda. Odvjetnik Branko Šerić rekao je kako su Kajkića i Grgurić zaustavili neuniformirani djelatnici MUP-a Srbije te ih lišili slobode, javlja RTL.

SUSPENDIRANI ISTRAŽITELJ RATNIH ZLOČINA: ‘Lažu vam, predmet Ovčare u MUP-u nije postojao sve do 2017. Božinović nije imao vremena!’

‘Prepriječen nam je put’

Kajkić je za RTL ispričao što se točno dogodilo. “Jučer tijekom dana sam privatno išao u posjet jednoj instituciji koja se zove Fond za humanitarno pravo. U povratku kući, dolaskom na granični prijelaz Batrovci prepriječen nam je put. Pristupilo nam je 4-5 policajaca u uniformi i jedan u civilu. Nisu se predstavili. Detaljno su pretresli vozilo, nismo dobili zapisnik.

Mene su odveli prostorije policije gdje su me skinuli do gola, pretraživali i maltretirali, oduzeli mi telefon i stvari. Nakon kraćeg vremena su me odveli na prostoriju na katu gdje me čekalo 5 pripadnika BIA-e. Nisu mi pokazali značke, ali su mi predočili ovlasti i koja prava imaju i u kojem svojstvu i što rade prema meni”, ispričao je Kajkić.

Tvrdi da ga žele strpati u zatvor

Kazao je da je priveden jer je radio na predmetu Ovčara u RH. “Rekli su da su me doveli da me uhite i strpaju u Sremsku Mitrovicu u zatvor jer sam radio na predmetu Ovčara u RH i prema njihovim neistinitim navodima obavljao razgovor i ispitivao neke osobe u Srbiji”, tvrdi Kajkić.

Na pitanje je li hrvatski MUP bio upoznat s njegovim odlaskom u Srbiju, Kajkić je kazao da za to nije bilo potrebe.

Kajkić: Ovo govori da sam došao do prave istine

“Ja sam suspendiran policajac, cijela javnost zna na koji način, a činjenica da me hapse srpske sigurnosne službe, a da protiv mene u RH rade obavještajne službe, govori da sam došao do prave istine, samo ovisi koliko će biti prostora i vremena da se sve otkrije. Ja kao predsjednik sindikata, na poziv Fonda išao sam u privatni posjet i nema potrebe da se javljam MUP-u.

Idem i u Bosnu često i u Srbiju, putujem privatnim poslom. Ono što mi zakon i pravila nalažu nema potrebe da ih o tome obavještavati. Po onome što mi je srpska obavještajna služba tijekom ispitivanja prezentirala, njih je hrvatska obavještajna služba i MUP izvjestio da dolazim tamo”, rekao je.

Obećao je javnosti dati još detalja, kako kaže, kad mu se slegnu emocije. Podnio je kaznenu prijavu protiv, kako je rekao, “pripadnika službe bezbednosti koji su ga šet sati maltretirali te zlostavljali fizički i psihički”.