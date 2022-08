Već sama činjenica da je Josip Šurjak, poznati odvjetnik i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, uhićen u akciji USKOK-a, kao suvlasnik, zajedno s Goranom Husićem, tvrtke OMS upravljanje, nanijela je ozbiljan udarac cjelokupnoj odvjetničkoj struci. No, do sada javnosti nije bila poznata činjenica da je njegova supruga Ivana Šurjak – sutkinja, i to višeg ranga, zamjenica predsjednice Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu.

Ivana Šurjak je bila predsjednica Odjela za gospodarstvene i ostale prekršaje Prekršajnog suda u Zagrebu, a pisalo se o njoj kao izglednoj kandidatkinji za sutkinju Visokog prekršajnog suda. No, nakon što je uhićen njezin suprug Josip Šurjak, te je otkriveno da je on u protekle dvije godine mnogo više zarađivao na unosnoj preprodaji plina koji je jeftino izvlačen iz Ine, a piše se i o njegovoj impresivnoj imovini – zanimljivo je usporediti kako je tu imovinu bilježila u imovinskoj kartici sutkinja Ivana Šurjak.

I već na prvi pogled je vidljivo značajno odstupanje.

Gdje su nekretnine?

Naime, sutkinja Šurjak je u rubrici osobna imovina unijela stan od 73 četvorna metra koji je stekla „darovanjem“, pokretnina nema, a ima nešto malo dionica HT-a. U rubrici „imovina partnera“ upisan je stan od 106 četvornih metara koji je stečen kupovinom, od ušteđevine i kredita, u pokretninama je upisan automobil iz 2008., Peugeot 207, vrijedan 20 tisuća kuna, ali i gliser, iz 2014. godine, vrijedan 80 tisuća kuna, zatim većinski udio odvjetničkog ureda Šurjak i partneri, nešto dionica HT-a, pola tvrtke Optimax d.o.o., i pola tvrtke OMS Upravljanje – tvrtke koju ovih dana upoznajemo kao ključnu za stjecanje enormne zarade na preprodaji jeftino kupljenog plina iz Ine.

Ako se pita gospođu sutkinju, Josip Šurjak nije imao niti kune ušteđevine, samo tisuću eura od zakupa, te 500 tisuća kuna godišnje dobiti.

Nakon što je Josip Šurjak uhićen, otkriveno je da je obitelj Šurjak posjeduje kuću na Hvaru, prema pisanju portala Index, stariju kuću od 222 četvorna metra, zatim tri stana u Zagrebu, u ulici Crvenog križa, u Vukovarskoj ulici, te Petrovoj ulici, a najzanimljivije je da je 2021. godine, upravo u vrijeme kada je procvao posao preprodaje plina iz Ine, Josip Šurjak kupio luksuzni apartman od 136 četvornih metara u novogradnji s bazenom na Murteru.

Evidentno je da sutkinja Ivana Šurjak taj apartman nije unijela u imovinsku karticu.

Susjedi sa Škugorom, kum Katičić...

Također, stan u Petrovoj koji je, sudeći po kvadraturi, naveden u imovinskoj kartici, i to kao imovina sutkinje osobno, nalazi se u Petrovoj ulici, u zgradi tik do ulaza u kojem živi Damir Škugor, direktor Ine koji je potpisao ugovore za izvlačenje plina iz Ine. Ne treba zaboraviti niti činjenicu da je za portal Teleskop glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić potvrdio da se s odvjetnikom Josipom Šurjakom zna trideset godina, još iz vremena studija, a da su od 1995. godine i kumovi. Drugim riječima, glavni tajnik HDZ-a je i u kumskim odnosima sa zamjenicom predsjednice Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu.

Uputili smo upit Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu kakav je trenutni status zamjenice predsjednice suda, Ivane Šurjak, odnosno, hoće li činjenica je njezin suprug pod istragom, a da će možda istražnim radnjama biti obuhvaćena i ona – utjecati na njezinu poziciju, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Također smo ih pitali kako komentiraju značajno odstupanje u javno dostupnom imovinskoj kartici sutkinje od onog što se otkriva ovih dana – no nismo dobili odgovor ni na to pitanje.