SUPRUGA GLUMCA KOJEG JE USMRTIO MLADIĆ BEZ VOZAČKE: ‘Voze terence, piju, imaju za kokain… a ja sinu moram reći da oca više neće vidjeti’

Sena Krupić, udovica tragično preminulog glumca Aleksandra Bogdanovića shrvana je od boli nakon što je njezinog voljenog 21. prosinca, samo par koraka od doma, pokosio automobil kojim je upravljao 22-godišnjak bez vozačke dozvole.

“Svakom je davao on je za meni bio veliki čovjek i s njim se nisi mogao posvađati. To je bilo jako teško. Bio je svoj, bio je kompletan, bio je prvak drame, bila sam ponosna na njega”, kazala je Sena za HRT.

I sama je čula udarac koji je pokosio Aleksandra ne bi li s prozora njihovog stana vidjela kako nesretan glumac leži na cesti.

“Ja jednostavno nisam htjela prihvatiti da je on stvarno umro. On je za mene izgledao kao da i dalje spava i nakon dosta vremena što su me uvjeravali da je on umro, da više nije tu, ja sam zamolila njegovu sestru, ako može da potpiše. Ja stvarno nisam mogla shvatiti da je on umro. Nije izgledao da je umro”, ispričala je nesretna žena koja nije smogla snage isključiti aparate ocu svoga djeteta.

‘Svi smo mi krivi’

Rekla je kako dječak koji je to napravio nije svjestan srazmjera, patnje koju je nanio ljudima koji su ostali iza Aleksandra.

“Nije samo on kriv u tome. Krivi smo svi mi, sustav je kriv, krivi su njegovi roditelji, krivi su roditelji od te djevojčice koja mu je konstantno davala ključeve od auta, naglašava Sena. To je djevojka čija je sestra 2014. prouzrokovala tešku nesreću i poginula. Znači ništa nisu naučili iz toga”, govori.

Smatra da ukoliko roditelji nisu mogli vladati tim dječakom, trebala je reagirati policija s obzirom na to da je 2017. prouzrokovao na Štrosmajerovoj ulici tešku saobraćajnu nesreću s dva druga dječaka u autu.

“Da je taj dječak vozio 50 na sat, onako kako je propisano, pa da stvarno nije vidio pješaka pa da ga je stvarno iz neopreza udario, Aleksandar bi danas bio živ. U to sam sigurna. Da je vozio 70 na sat, da je kočio, da je imalo razmišljao, Aleksandar bi isto bio živ. Ovdje ne postoje tragovi kočenja, brzina je preko sto na sat, nema se vozačka dozvola. Pobjegli su i sakrili su se. Da im nije ispala tablica, ja sam uvjerena da se počinitelji nikada ne bi javili sami”, ogorčena je Sena.

Napominje kako danas djeca voze terence, piju litre alkohola, imaju za kokain i pita se odakle im sve to i tko im to dopušta?

‘Ijan će biti dijete obilježeno tragedijom, bez oca’

“Netko vam potpuno upropasti život, ne na mjesec, ne na dva… život. Ijan će biti dijete obilježeno tragedijom, bez oca. I Aleksandrove dvije kćeri isto tako. Meni je odneseno nešto što sam obožavala. Jako smo se voljeli. Te večeri se Aleksandar nije vratio i Ijan je pitao gdje je tata, a ja sam odgovorila da tata radi na jednoj dugačkoj predstavi i da ga nećemo uskoro vidjeti. On je gledao i nekako je tu stalo zato što je on navikao da se poslije predstave vraća. Nakon par dana pitao je koliko puta mora prespavati da vidi tatu. Rekla sam da idemo noć po noć pa ćemo vidjeti.

Opet je prošlo par dana, bili smo na gimnastici onda sam ga vidjela da gleda. Neka djevojčica je vikala tata, tata i onda se on okrenuo i pitao me pa dobro do kad ta predstava traje. To je bio taj trenutak gdje sam mu morala reći da ga više neće niti vidjeti”, ispričala je Sena čiji život je u trenutku nestao zbog tuđeg nemara.