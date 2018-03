Sunce i koža

Vrućine nam ne daju zaboraviti da ljeto još ne odlazi. Pažljivi ste s kožom? Skoro ste je upropastili? Stanite i poslušajte par dobrih savjeta o koži

U kakvom vam je stanju koža, pokazujete se samo na balkonu i sram vas je načičkanih plaža? Suha je, ispucala ili se topi u masti? Ne očajavajte, ovo ljeto je još pred nama.

Kao prvo nikud ne idite bez zaštitne kreme, najmanje faktor 15, i to na svaki izloženi dio, naročito ruke. Ključna riječ je dnevno jer to je nužno tokom cijele godine. Ako vam šminka i sadrži zaštitni faktor, eksperti upozoravaju da je takva zaštita upitna. Svatko nanosi šminku na drugi način, a šminka uz to ni ne prodire u kožu. Dr Bruce Robinson, dermatolog s Manhattana savjetuje da kremu za sunčanje nanesete barem 20-30 minuta prije izlaganja jer na taj način puštate da je koža upije.

Ako ste već pola ljeta na to zaboravljali, sad stavite šešir sa širokim obodom, naočale s UVA i UVB zaštitom (ne one s placa, te su vam dovoljno dugo kvarile oči). Nikako ne zaboravite ? prozorsko staklo ne zaustavlja UVA zrake.

E da, ne zaboravite piti dovoljno vode.