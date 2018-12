SUD U OSIJEKU DONIO ODLUKU: Tvorac lažnih SMS-ova Franjo Varga i kum Milijana Brkića, Blaž Curić, ostaju u pritvoru

Tužiteljstvo je tražilo zadržavanje osumnjičenih u aferi SMS

U srijedu je osječki Županijski sud odlučio produljiti pritvor uhićenicima zbog afere SMS, Franji Vargi i Blažu Curiću.

Usmeno nejavno ročište

”Danas je povodom prijedloga DO USKOK-a održano usmeno nejavno ročište u svezi produljenja istražnog zatvora protiv I-okr. Franje Varge i II-okr. Blaža Curića, zbog činjenice da im na današnji dan istječe istražni zatvor po prethodnom rješenju. Nakon provedenog ročišta, zbog činjenice da istraga nije dovršena, te zbog novoutvrđenih činjenica i dokaza u istrazi, prihvaćen je prijedlog DO USKOK-a da se protiv navedenih okrivljenika produlji istražni zatvor za iduća dva mjeseca, odnosno do 19. veljače 2019., i to protiv I-okr. Franje Varge po osnovu čl. 123. st. 1. t. 2. i 3. ZKP/08, a protiv II-okr. Blaža Curića po osnovu čl. 123. st. 1. t. 3. ZKP/08. Utvrđeno je da se nisu promijenile okolnosti oko egzistiranja osnovane sumnje da bi okrivljenici ostvarili obilježja kaznenog djela sprječavanja dokazivanja iz čl. 306. st. 2. KZ/11.”, objavio je Sud.

‘Sve više od tri mjeseca, to je prisila’

“USKOK više ne traži istražni zatvor za gospodina Curića zbog utjecaja na svjedoke jer su svi svjedoci ispitani. Bio je samo postavljen zahtjev za produljenje pritvora zbog mogućnosti ponavljanja djela. Mi smo se oštro suprotstavili argumentima za koje smatramo da su apsolutno zakoniti. Ne može pritvor biti radi prisile i izdržavanja kazne. Sve više od tri mjeseca, to je prisila”, rekao je nakon ročišta Curićev odvjetnik Krešimir Vilajtović, prenosi N1.

Podsjećamo, DORH je potvrdio da je iskaz za aferu SMS dao bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, koji je u svojem iskazu ispričao kako je upoznao i surađivao s Franjom Vargom.