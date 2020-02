SUD OSLOBODIO BIVŠEG ZAMJENIKA RAVNATELJA POLICIJE KOJI JE JURIO NASELJEM: Izvukao se zanimljivim manevrom

U međuvremenu, Uskok je objavio da je protiv dvojice bivših zapovjednika zadarske postaje prometne policije pokrenuo istragu zbog zloupotrebe položaja.

Bivši zamjenik ravnatelja policije Josip Ćelić, oslobođen je optužbe za prebrzu vožnju jer je sud zaključio da je bio na službenom zadatku i da nije ugrožavao druge sudionike u prometu, piše u subotu Jutarnji list.

BIVŠI ZAMJENIK RAVNATELJA POLICIJE ĆELIĆ NIJE KRIV ZA JURNJAVU KROZ NASELJENO MJESTO: Sud ga oslobodio, razlog je nevjerojatan

Ćelić koji je bio snimljen u prekršaju 12. ožujka kako vozi brzinom većom od dopuštene u naseljenom mjestu, pravomoćno je oslobođen na Prekršajnom sudu u Zadru jer je ustanovljeno da u vrijeme kad je vozio tom brzinom, i kad ga je presretač ‘skinuo’, bio na službenom zadatku, navodi dnevnik.

U postupku na zadarskom prekršajnom sudu, sutkinja je imala i uvid u to zbog čega je tog dana Ćelić bio na zadatku, međutim, s tog dijela rasprave je bila isključena javnost jer bi se time ugrozila tajna istraga policije u koju je sa svojim saznanjima bio uključen i Ćelić.

Sutkinja je prihvatila taj argument i utvrđeno je kako se ni u kojem slučaju nije radilo ni o kakvoj obijesnoj vožnji tadašnjeg zamjenika ravnatelja policije, već je on naprosto žurio zbog potreba službe.

Uskok podigao optužnice protiv zloupotrebe položaja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama ‘i pokriva’ takve situacije, a pogotovo što Ćelić svojom vožnjom, iako je bila veća od dopuštenog ograničenja u naseljenom mjestu (iako u tom mjestu nema stanovnika) nije ugrožavao druge sudionike u prometu te nije s namjerom da ikoga ugrozi vozio više nego što je dozvoljeno.

U međuvremenu, Uskok je objavio da je protiv dvojice bivših zapovjednika zadarske postaje prometne policije, koji su taj predmet držali u ladici, pokrenuo istragu zbog zloupotrebe položaja.

Ćeliću se htjelo imputirati da je on svojim utjecajem kao zamjenik ravnatelja pokušavao stornirati prekršajni postupak. No, internom kontrolom MUP-a to se nije utvrdilo, ali su zato pokrenuti postupci i protiv policajaca koji su predmet držali u ladici, ali i onih koji su snimku presretača dostavili medijima, donosi Jutarnji list.