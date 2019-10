JE LI MOGUĆE? ČOVJEK KOJI ZNA SVE DETALJE SLUČAJA TVRDI: ‘Banke će morati vratiti oko 20 milijardi kuna koje su ljudima opljačkale!’

Pred Vrhovnim sudom sad je odluka jesu li konverzijom kredita korisnici obeštećeni. Trenutno se vodi oko 30.000 sudskih procesa, a Aleksić garantira da će do 2022. biti više od 100.000 sudskih procesa

Vrhovni sud donijet će dosad najvažniju odluku o kreditima u švicarskom franku koja će postati obavezna svim nižestupanjskim sudovima. Odluka o pravu na obeštećenje građanima koji su kredite konvertirali u eurima, ujednačit će sudsku praksu i ubrzati sudske postupke. Tako se bliži kraj dugim sudskim parnicama u kojima građani traže obeštećenje za kredite u švicarcima konvertiranima u eurima. Iz Udruge Franak iščekuju odluku u svoju korist nakon koje će svi koji podignu tužbu protiv banaka brzo dobiti odštetu. Sud u Pazinu zatražio je zbog različitih dosadašnjih presuda od Vrhovnog suda da donese mišljenje o obeštećenju koje će se u budućnosti koristiti kao ogledni postupak, javlja RTL Danas.

“Kad Vrhovni sud da mišljenje o nekoj vrsti predmeta, to mišljenje obvezuje one sudove koji rješavaju konkretne postupke, a to su općinski sudovi i eventualno žalbeni sudovi”, ističe ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa za RTL nije htio komentirati zahtjev koji je došao pred njegov sud. No, pred tim sudom sad je odluka jesu li konverzijom kredita korisnici obeštećeni.

Za Udrugu Franak dilema nema: Presuda će biti u našu korist

“Sud je u principu postavio pitanje da li je ta konverzija otklonila nekakvu ništetnost ili nije i da li se tu može raspravljati o nekakvom obeštećenju”, kaže Nicole Kwiatkowski, odvjetnica udruge Potrošač. Iz Hrvatske udruge banaka ne žele prejudicirati odluku Vrhovnog suda, pa će čekati s komentarom, a iz Udruge Franak smatraju da dileme nema – očekuju presudu u svoju korist.

“Zakon o obaveznim odnosima je jasan – ništetni ugovori i ništetne ugovorne odredbe ne mogu se zamijeniti valjanim ugovornim odredbama”, napominje za RTL Danas Goran Aleksić iz Udruge Franak, ujedno i saborski zastupnik.

Aleksić: ‘Kakva god odluka bila, banke morati isplaćivati odštete’

No, čak i da odluka Vrhovnog suda bude negativna po tužitelje, Aleksić smatra da će banke odštete trebati isplaćivati, a Kwiatkowski naglašava: “Nisu ljudi obeštećeni u onom punom iznosu u kojem bi bili obeštećeni da se primjenjuje samo kolektivna presuda”.

Ujednačena sudska praksa doprinijet će bržem rješavanju i banke će nakon svake presude u roku od 15 dana morati isplatiti odštetu, a Aleksić smatra: “Banke će na temelju pravomoćnih presuda morati vratiti ljudima koje su oštetile, koje su opljačkale oko 20 milijardi kuna”. Trenutno se vodi oko 30.000 sudskih procesa, a Aleksić garantira da će do 2022. biti više od 100.000 sudskih procesa.