STUDENTI BIJESNI JUČERŠNJEG ZBOG TRETMANA SC-A: ‘Ovaj događaj bio je najveća epidemiološka bomba u Zagrebu’

U zagrebačkom studentskom domu “Cvjetno naselje” prenoćilo je oko 60 osoba pogođenih potresom

‘Važno je naglasiti da u domovima žive većinom studenti lošijeg socio-ekonomskog statusa, a ne osobe koje imaju drugi stan u Zagrebu ili auto s kojim mogu otići doma. I danas su ti studenti bili izbačeni na ulicu od strane Hrvatske kao zadnje smeće’, požalio se student

Jučer je Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu objavio kako studenti koji se fizički nalaze u Studentskom domu Cvjetno naselje moraju spakirati svoje stvari i otići u Studentski dom Stjepan Radić jer se Cvjetno prenamjenjuje za građane Zagreba koji su zbog potresa ostali bez krova nad glavom.

Studenti su zamoljeni za solidarnost u ovim teškim vremenima te im je poručeno kako će se onima koji nisu trenutno u domu stvari spakirati i potpisati te će iste biti spremljene u skladište.

No s obzirom na situaciju u kojoj državu s jedne strane trese globalna pandemija, a s druge je Zagreb pogodio jak potres, te je trebalo brzo reagirati kako bi ljudi koji su ostali bez krova nad glavom mogli biti što prije negdje smješteni, neki studenti ogorčeni su načinom na koji se izvela ova akcija.

‘Izbačeni smo kao zadnje smeće’

Jedan student tako se požalio na Facebooku kako su izbačeni iz studentskog doma “kao zadnje smeće” te je kazao kako je ovakvo preseljenje “najveća epidemiološka bomba”.

“IZBAČENI NA ULICU KAO ZADNJE SMEĆE

Danas je oko 13:00h stavljena obavijest u Facebook grupi od domskog odbora da će svi studenti iz Studentskog doma Cvjetno naselje biti iseljeni. Oni koji tamo žive, a ima ih i sada dosta (naročito Erasmus studenti) se trebaju preseliti u Studentski dom Stjepan Radić (gdje su još uvijek stvari od studenata koji su otišli kući).

Studenti iz Stjepana Radića koji su izvan Zagreba su također obaviješteni da će njihove stvari biti iseljene. Cvjetno naselje ima 8 paviljona s kapacitetom za 1800 osoba. Ne znam koliko je današnjih ljudi izgubilo svoj dom, ali sam uvjeren da ih sigurno nije 1800. Uz to, postoje i kapaciteti hotela koji su trenutno zatvoreni, ali očišćeni i spremni za prihvat, i ti su ljudi tamo mogli biti smješteni bez ikakvih problema. Samo se trebalo naći rješenje.

Puno pitanja, malo odgovora

Kad sam dobio obavijest, pojurio sam u dom jer imam toliko privatnih stvari za koje nisam htio da mi ih netko iz SC-a dira. I bio sam u pravu što sam tako mislio. Došao sam u dom i išao sam odmah do uprave da se informiram jer ja ne planiram seliti na Savu, već ću biti kod frendice u stanu (mnogi nemaju tu privilegiju). Nisam znao što će biti s mojim stvarima, a nitko od ljudi iz SC-a nije mi mogao dati odgovor na to pitanje. Odgovori su bili ‘’ma dajte, nalijepite naljepnicu na stvari pa bude već netko to odnio negdje, ne znamo sada ništa’’.

Osoba koja je išla po sobama mi je rekla da je sve u kaosu i neorganizirano, ali da oni tu ne mogu ništa. Uz to, svaka osoba iz SC-a daje drugačije informacije studentima, dok se uprava na telefon ne javlja. U neformalnoj grupi na Facebooku je nastao kaos, ljudi nisu znali što raditi, naročito oni iz udaljenijih gradova koji su u svojim sobama ostavljali i neke vrijedne stvari, razne knjige, laptope, odjeću i slično. U toj strci sam ja sve svoje stvari ubacio u vreće i doslovno ne znam gdje je što i jesam li nešto uništio jer su nas forsirali da se iselimo što prije, u roku par sati.

Uvjeren sam da bi moje i stvari svih mojih kolega studenata bile tretirane još i gore od strane djelatnika u silnoj strci da isele stvari iz preostalih soba. Uostalom, mi plaćamo taj dom svaki mjesec i tamo živimo i imamo bar pravo na formalan način (ne putem Facebook grupe) saznati što će se s našim smještajem dogoditi. Imamo pravo saznati tko će dirati naše stvari i negdje ih prebacivati (s tim da nitko ne zna točno gdje). SC je službenu obavijest objavio u 16:42 kada je većina studenata već odselila svoje stvari.

Studenti s roditeljima pohrlili u Zagreb

Svi su studenti iz okolnih gradova pojurili su u Zagreb sa svojim roditeljima da skupe svoje stvari jer nisu vjerovali SC-u kako će riješiti tu situaciju, što je bilo očigledno iz same komunikacije prema studentima oko ovog problema. I u tom trenu se našlo 500+ osoba na istom mjestu, udarajući rame od rame jedni drugima dok nosimo stvari.

I gdje je tu socijalna distanca? Ovaj je događaj bio najveća epidemiološka bomba u Zagrebu danas i nitko to u Hrvatskoj ne zna. Svi će ti studenti sada ići u svoje gradove i domove i možda, nesvjesno, širiti virus. A sve zato što Stožer civilne zaštite RH, SC i njegova uprava nisu znali ovo organizirati kako spada.

Uz to, je li SC dezinficirao sobe na Savi u koje će dolaziti studenti sa Cvjetnog?

Što je sa studentima s invaliditetom, onima koji ne mogu hodati i ne mogu vidjeti? U grupi još pišu da nemaju konkretne informacije od uprave. Pritom je važno naglasiti da u domovima žive većinom studenti lošijeg socio-ekonomskog statusa, a ne osobe koje imaju drugi stan u Zagrebu ili auto s kojim mogu otići doma. I danas su ti studenti bili izbačeni na ulicu od strane Hrvatske kao zadnje smeće.

Da se razumijemo, prvi bih dao svoju sobu osobama koje su izgubili svoj dom, ali za ovakav način izbacivanja iz doma i ovakav način komunikacije prema studentima apsolutno nije bilo potrebe.

Bio sam spreman ostaviti i hranu, sve potrepštine, doslovno sve tim ljudima da je za to uistinu postojala potreba. Da nije postojalo drugo rješenje, ja bih se prvi ponudio da netko spava u mojoj sobi. Kao što bismo i svi mi jer razumijemo razmjere ove krize. Ali za ovo nije bilo potrebe.”

U studentskom domu prenoćilo 60 ljudi

U zagrebačkom studentskom domu “Cvjetno naselje” prenoćilo je oko 60 osoba pogođenih potresom, doznaje se u ponedjeljak od sanacijskog upravitelja SC-a Mirka Bošnjaka.

“Dobio sam informaciju da je bilo oko 60 građana, a dolazili su sinoć do 22 sata. Za danas još moramo vidjeti s Kriznim stožerom, ali je sve pod kontrolom. Smjestit ćemo onoliko ljudi koliko je potrebno”, rekao je Bošnjak za Hinu.

Studentski centar stoji na raspolaganju sa svim svojim kapacitetima, ističe, a na lokaciji Cvjetnog naselja mogu smjestiti i do 1500 osoba.

“Građani dobivaju hranu i imat će minimalno dva obroka dnevno. Radimo to u suradnji s Gradom Zagrebom, a naši ljudi koji su do jučer kuhali za studente koji su ostali u Zagrebu, na svojim su radnim mjestima u kuhinji”, poručio je.

Potvrdio je da će građani u studentskom domu ostati dok se ne saniraju njihove kuće, ali ne može prognozirati koliko će sve to potrajati.

Zahvalio se studentima što su s puno razumijevanja prihvatili izvanrednu situaciju.

Izmješteni studenti nalaze se u domu “Stjepan Radić”.