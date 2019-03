STRUČNJAKINJA ZA USTAV POTVRDILA: ‘Postupanjem policije u slučaju novinarke Klancir apsolutno je prekršen Ustav’

Ugledna stručnjakinja za ustavno pravo profesorica dr. Sanja Barić komentirala je na društvenim mrežama slučaj Klancir

Predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Sanja Barić osvrnula se na Facebooku na slučaj Klancir i ustvrdila kako je u slučaju policijskih dužnosnika koji su došli u redakciju Net.hr kako bi izvršili provjeru i utvrđivanje identiteta novinarke Đurđicu Klancir apsolutno prekršen Ustav.

“Za novinare: zovete od jutra, ne stižem od sastanaka…da, apsolutno prekršen Ustav RH postupanjem policije u slučaju novinarke Klancir. Obratite se kolegama iz Zg ili Osijeka za detalje o povredi Ustava RH”, navela je poznata stručnjakinja za ustavno pravo prof. dr. Sanja Barić.

USTAVNI STRUČNJACI ZA NET.HR: MATO PALIĆ: ‘Postupanjem policije prekršen je Ustav RH’; BRANKO SMERDEL: ‘Ne znam kako im to nije bilo dvojbeno’

Prekršen je Ustav RH

Podsjećamo, stručnjaci za ustavno pravo profesor Mato Palić i profesor Branko Smerdel komentirali su slučaj za Net.hr.

“Kratko razmišljanje u vezi postupanja policijskih službenika oko novinarke Đurđica Klancir. Nije sporno da policija postupa u skladu s traženjem odvjetnika. Takva mogućnost ima potpuno čist pravni osnov. Međutim, prema odredbi iz čl. 3. st. 2. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, proizlazi kako su oni dužni primjenjivati svoje ovlasti razmjerno svrsi – načelo razmjernosti. Prevedeno, ako su mogli na bilo koji drugi BLAŽI način utvrditi identitet osobe za koju je odvjetnik tražio podatke (provjerom u njihovim informacijskim sustavima, korištenjem interneta i sl.) onda su trebali postupiti na takav način da učine što manje štetnih posljedica, a istovremeno obave svoju zakonsku dužnost. Dakle, postupanjem policije je prekršen Ustav RH i gore navedena odredba Pravilnika”, naveo je profesor Palić na svojem Facebook profilu.

Profesor Palić smatra kako je došlo do pogreške u policijskom postupanju i kako se do podatka o novinarki moglo doći korištenjem informacijskih sustava policije, On se osvrnuo u razgovoru za Net.hr i na navode kako se godišnje izvrši oko 200 000 provjera i utvrđivanja identiteta i ustvrdio kako ta retorika nije potpuno točna, te kako bi se u tom slučaju policija bavila samo time.

Država mora koristiti najmanju moguću silu

Šef katedre za ustavno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta Branko Smerdel smatra kako načelo razmjernosti, postupanja prema svrsi, ima preteču u načelu razboritosti, te kako nije policija dužna, bez procjene opravdanosti svrhe, izvršavati naloge odvjetnika.

“Dapače, s obzirom na to da je očigledna svrha bila molestiranje novinarke, trebali su uputiti odvjetnika o odredbama, ne Pravilnika, koji uređuje postupanje policije, nego članka 16/2 Ustava, koji obvezuje svih. Pa ako je to sisačkoj postaji bilo nejasno, zagrebačka je trebala tražiti uputu/tumačenje Uprave policije. Ono na što ja prvo upozoravam je članak Ustava koji uređuje takozvano načelo razmjernosti, te nje proizlazi da država koristi najmanju silu moguću da bi se postigao željeni cilj”, smatra profesor Smerdel.

“Prosudbu o tome je li neki zahtjev odvjetnika opravdan, ne donose ti policajci na terenu nego donose na određenoj zapovjednoj razini. Ja ne znam kako to nikome nije bilo dvojbeno”, izjavio je profesor Smerdel za Net.hr.