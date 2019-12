STRUČNJAKINJA OTKRIVA: ‘Ni Kolinda ni Milanović nisu pridobili nove glasače, a Škoro je jučer više naštetio predsjednici…’

Nisam liječnik, ne znam odakle je došlo to šmrcanje, ali ono je sigurno i pokazatelj nervoze. On ima ogromno političko iskustvo iza sebe, ne razumijem odakle nesigurnost. Predsjednica je bila smirena, dobro je podnosila napade, nismo vidjeli njenu emocionalno neprimjerenu reakciju. Taj je dojam važan, mi idućih dana nećemo se više sjećati onoga što je rečeno, ali dojma hoćemo, kazala je Ankica Mamić

Moj dojam je da jasnog pobjednika nije bilo. U dojmu je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović bila nešto bolja, smirenija, a Zoran Milanović je izgledao dosta nervozan, što me iznenadilo, jer ima već dosta utakmica u nogama. Ili je nesiguran, što ne bi smio biti, ili se dogodilo nešto što mu je poremetilo nastup, komentirala je debatu komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u Novom danu na N1 televiziji.

“Svi smo govorili da predsjednica odgađa sučeljavanja, ali pokazalo se da njoj ova forma odgovara. I u prvom sučeljavanju ostavila je dobar dojam, a tada je i Milanović bio bolji nego jučer. Jučer je ona na razini dojma bila bolja, a Milanović na razini sadržaja, no niti jedan niti drugi nisu uspjeli pridobiti nove birače. Oni su oboje kandidati kontinuiteta, SDP-a i HDZ-a, a ni u jednom trenu poruke nisu otišle prema biračima kojima ni on ni ona nisu prvi izbor. Njihova rasprava na sadržajnoj razini pokazala je prepucavanja na stranačkoj razini i ni u jednom trenu poruke nisu otišle prema novim biračima. Činjenica da imate 300.000 birača rođenih nakon 1996. godine i vjerujem da ti ljudi ni od jednog kandiddata nisu dobili ni jednu poruku, niti ih je sinoćnja debata motivirala da izađu na izbore. Može se reći da nije bilo pitanja koja bi dovela do takvih odgovora, nije bilo pitanja o utjecaju predsjednika na društvo, no svatko od kandidata mogao je postaviti onom drugom pitanja – Milanović je valjda smatrao da nema što pitati Kolindu Grabar-Kitarović pa je i sam sebi postavljao pitanja”, rekla je Ankica Mamić.

Dodaje kako smo sinoć vidjeli da je jedan od stožera intervenirao u dužinu trajanja debate, što nam može reći i da će možda jedan od stožera tražiti i otkazivanje nekog od najavljena dva sučeljavanja, no ona sumnja da bi se to moglo dogoditi.

Prekid debate je potpuno neprihvatljiv

“Jedan od stožera je zatražio da se preskoči posljednji set pitanja i sinoć sam vidjela reakciju Nikole Jelića, voditelja kampanje Zorana Milanovića da oni nisu intervenirali, a i druga strana je to isto rekla u svoje ime. Činjenica je da je rasprava možda trajalo predugo. Intervencija stožera koja bi bila prihvaćena potpuno je neprihvatljiva. Da su prije sučeljavanja imali zahtjeve i tražili promjene, to bi bilo normalno, da se za svog kandidata traži promjena i prilagodba pitanja”, rekla je Ankica Mamić.

U debati je najvažnije, kaže ona, ono o čemu se sutra priča. Kazala je kako se Milanoviću kroz kampanju najviše predbacuje da je bio loš premijer.

“On je bio politički protivnik HDZ-a kao premijer. On je bio dobro pripremljen, dobro je poentirao, predbacivale su mu se predstečajne nagodbe, ali on je rekao da i Đuru Đakovića današnja vlada provodi predstečajne nagodbe. Kada se govorilo o političkom sučeljavanju dvije stranke, on je u sučeljavanju bio najbolji. S druge strane, vi tada ne možete imati personalne izbore. Ali ovo su takvi izbori da ne biramo ni SDP ni HDZ, mi biramo između Grabar-Kitarović i Milanovića. Milanović je rekao da će dolaskom na Pantovčak on izaći iz SDP-a i da će lojalnost prema stranci postati lojalnost prema svim građanima. No taj dio u sadržajnom smislu ni od jednog kandidata nismo vidjeli”, rekla je Mamić.

Nije bilo mudro hvaliti Sanaderovu vladu na dan donošenja osuđujuće presude

Predsjednica je jučer branila HDZ, pa i vladu Ive Sanadera koji je jučer osuđen na novih 6 godina.

“Puno je građana već zaboravilo kako se živjelo u Sanaderovom mandatu, i jeste se u prvom mandatu sve kretalo uzlaznom putanjom, no nije bilo mudro na dan donošenja osuđujuće presude. U sadržajnom smislu se pokazalo da je najslabija točka kampanje Kolinde Grabar-Kitarović Milan Bandić. Pitanje o kolačima se stalno ponavlja. Ona je loše prošla u Zagrebu, njegova struktura ovdje nije joj pomogla. U jučerašnjem sučeljavanju potvrđeno je da je intimizacija s Milanom Bandićem najlošija točka njene kampanje”, rekla je Mamić.

‘Nisam liječnik, ali Milanovićevo šmrcanje je sigurno i pokazatelj nervoze’

Nakon debate brojne reakcije usmjerene su na šmrcanje Zorana Milanovića.

“Nisam liječnik, ne znam odakle je došlo to šmrcanje, ali ono je sigurno i pokazatelj nervoze. On ima ogromno političko iskustvo iza sebe, ne razumijem odakle nesigurnost. Predsjednica je bila smirena, dobro je podnosila napade, nismo vidjeli njenu emocionalno neprimjerenu reakciju. Taj je dojam važan, mi idućih dana nećemo se više sjećati onoga što je rečeno, ali dojma hoćemo. No drugi je problem što kada ste tako smireni, vi računate na svoje biračko tijelo, i nikoga ne povučete da glasa za vas. Novi birači ne podliježu toliko dojmu koliko sadržaju, a čini mi se da ni jedan od kandidata nije iskoristio priliku da pošalje poruku biračima koji nisu glasali za njih. Radi se o glasovima Škore, ali i onih koji nisu izašli u prvom krugu te onih koji su glas dali nekom drugom od kandidata u prvom krugu”, rekla je Mamić.

U debati sa ženom agresivnost je vrlo opasna

Na pitanje koliko je Milanović ostavio dojam u HDZ da glasaju za njega, i obratno, Ankica Mamić je kazala: ‘On je bio agresivniji, a kada je muškarac u debati sa ženom agresivnost je vrlo opasna i bilo je nekoliko trenutaka u kojima je Milanović govorio s visoka o Kolindi Grabar-Kitarović, što nije ni lijepo ni pristojno, niti bi se trebao služiti takvim figurama’.

“Kandidati promjene i protesta otpali su u prvom krugu, i mislim da su oba bloka sada dovoljno motivirana. Milanović sigurno antagonizira desno biračko tijelo. Njega se i dalje proglašava Jugoslavenom, čovjekom koji će vratiti Jugoslaviju – tu je puno iracionalnih stvari. No iz onoga što je Škoro izjavio, čovjek koji je iz istog svjetonazorskog bazena kao i predsjednica, pokazao je da se mobilizacija na desnoj strani još nije dogodila od centra na desno. Škoro ni jednom nije javno pozvao da se glasa za predsjednicu. Ni od koga tko je bio na Škorinoj strani nismo čuli jasan poziv da se glasa za Kolindu Grabar- Kitarović, kako bi se onemogućilo da Milanović postane predsjednik, što je dosta važan moment. Ne zato što birači toliko slušaju što im se govori, nego zato što u stožeru Kolinde i dalje dosta fali sigurnost”, rekla je Mamić.

Škoro je porukom više naštetio Kolindi

Upitana je i za komentar poruke Miroslava Škore?

“Kada pogledate i vizualni i sadržajni dio, Škoro nastavlja dobrom komunikacijom kojom je započeo predsjedničku kampanju, a sve je to pokvario time što je nastavio pjevati. On i dalje šalje poruku da je tu i ostaje u politici, a sadržajno šalje poruku da je on kandidat promjene. Govori da on nije ni lijevo ni desno, nego da je on kandidat promjene. Da je desno opredijelio bi se za jednog kandidata On zapravo komunicira sa svima kojima je dosta i HDZ-a i SDP-a, koji su zasićeni političkim elitama, čiji su Grabar-Kitarović i Milanović kandidati. Mislim da je on ovom porukom više naštetio Kolindi Grabar-Kitarović, a rekla sam već da njegovi birači nisu samo birači krajnje desnice, nego da je on i kandidat promjene”, rekla je Mamić za N1.

Činjenično bolji dojam ostavio je Milanović, bez obzira što nije znao koliko je ministarstava u Hrvatskoj.

“Pitanje je pripreme, to što Milanović nije znao nabrojati koliko ministarstava ima u Hrvatskoj govori i o tome da ih je previše i da je teško i nabrojati ih, te se sjetiti svih njihovih punih naziva. Oko vanjske politike je i Kolinda Grabar-Kitarović bila jako dobra, mislim da se u tom dijelu dobro snašla. Oko Ustavno-pravnog poretka treba znati da je Milanović pravnik, pa ima i laganu prednost, no Ustav je vrlo kratak i svaki bi ga kandidat mogao naučiti napamet”, smatra Ankica Mamić.

‘Tri debate su previše. Doći će do visokog stupnja zasićenosti’

Na pitanje je li moguće išta promijeniti u kampanji, Mamić je kazala da je jedina debata u prvom krugu Škori odnijela drugi krug.

“Debate nisu nevažne. No tada je bila samo jedna debata, a sada će ih biti tri pa će se razvodniti. U svakom sportu je samo jedna zlatna medalja. Tri su debate previše, a ako dođe do njih doći će do visokog stupnja zasićenosti. Ako ovih prazničnih dana budemo gledali debate, nisam siguna koliko će to biti korisno”, zaključila je Ankica Mamić za N1 televiziju.