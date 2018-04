ŠTO STOJI IZA NOVOG ZAHLAĐENJA HRVATSKO-SRPSKIH ODNOSA? ‘Kada suočavanje s prošlošću nije uspješno provedeno, emocije se lako zapale’

“Dovoljna je jedna neodmjerena gesta, krivo intonirana poruka, posebice s visoke državne razine, predsjednika, ministra ili zastupnika, kako bi se strasti opet zahuktale”, kaže o zaoštravanju na relaciji Zagreb-Beograd stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov

Toplo-hladni ili bolje reći mlako-hladni odnosi Hrvatske i Srbije proteklih su dana ponovno zaoštreni. Prošloga tjedna saborsko izaslanstvo na čelu s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem prekinulo je službeni posjet Beogradu nakon što ih je u tamošnjoj Narodnoj skupštini vođa radikala, osuđeni ratni zločinac i zastupnik u Skupštini Vojislav Šešelj verbalno napao psujući im, među ostalim, “ustašku majku”.

Šešelj se potom hvalisao da je u predvorju Narodne skupštine gazio hrvatsku zastavu. Njegov čin osudili su – ne odveć oštro i ne spominjući mu ime – predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić te predsjednik Aleksandar Vučić.

Od srdačnog odlaska u Beograd do diplomatskog rata

Par dana kasnije buru je izazvao srpski ministar obrane Aleksandar Vulin najavivši dolazak na područje Jasenovca u vrijeme održavanja službene komemoracije za žrtve tamošnjeg ustaškog logora u Drugom svjetskom ratu. Nakon što je premijer Andrej Plenković ustvrdio da Vulinov dolazak ne bi bilo dobro rješenje zbog njegovih ranijih neprihvatljivih izjava, Vulin je uzvratio da o njegovom dolasku u Mlaku kod Jasenovca “gdje se nalaze potomci žrtava Jasenavca” može odlučiti, kako je rekao, jedino “vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, a nikako hrvatski ministri”.

Zbog izjave kojom je verbalno oskvrnuo suverenitet Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova do daljnjega je proglasilo Vulina nepoželjnom osobom u Hrvatskoj. Danas je, pak, reagirao Vučić najavivši “recipročne protumjere” Hrvatskoj na odluku o zabrani ulaska Vulinu.

I tako, korak po korak, odlazak saborskog izaslanstva u službeni i prijateljski posjet Srbiji, u svega nekoliko dana i zbog samo nekoliko provokativnih izjava, izrodio se u novo zatezanje odnosa dviju država.

“Dovoljna je jedna neodmjerena gesta”

Dr.sc. Goran Bandov, stručnjak za međunarodne odnose i prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu tumači novo zaoštravanje odnosa Zagreba i Beograda izostankom suočavanja s prošlošću.

“Suvremena prošlost Srbije i Hrvatske obilježena je tragičnom eskalacijom sukoba, a još smo jako daleko od suočavanja s prošlošću kako vezano za ovaj zadnji sukob tako i one prethodne. Kada ne dolazi do uspješno provednog suočavanja s prošlošću, vrlo se lako zapale emocije. Dovoljna je jedna neodmjerena gesta, krivo intonirana poruka, posebice s visoke državne razine, predsjednika, ministra ili zastupnika, kako bi se strasti opet zahuktale. Upravo bi zbog toga, svi predstavnici država morali biti mudriji pri davanju izjava, kako bi doprinijeli ostvarivanju mira, sigurnosti i suradnje, jer to su primarni interesi građana naših država”, kazao je Bandov za naš protal.

Na pitanje ima li neke osmišljene strategije iza incidenata i provokativnih izjava iz Srbije, Bandov kaže da duboko želi vjerovati kako neke razrađene strategije nema.

“Mislim da se prvenstveno radi o samopromociji određenih političara, koji su i inače prepoznati po radikalnim izjavama, bez kojih bi bili u potpunosti nevidljivi i stalni inventar ropotarnice vremena. Kada bi se radilo o promišljenoj strategiji, značilo bi kako si Srbija želi na neki način javno otežati put prema EU te s tim dodatno usporiti procese približavanja Europskoj uniji”, ističe.

Vulinove poruke u neskladu s europskim putem Srbije

Prošlotjedni incident(i) u Skupštini Srbije pokazali su također da, suprotno uvjeravanju nekih dužnosnika i medija u Srbiji kako je Vojislav Šešelj nakon povratka iz Haaga politički marginaliziran (čemu idu u prilog i njegovi izborni rezultati u posljednje vrijeme) tomu ipak nije tako. Pokazalo se da jednom svojom gestom ili izjavom on i dalje uspijeva načiniti golemu štetu odnosima dviju zemalja, a istodobno izazvati vrlo mlake reakcije u Srbiji na svoje akcije.

“Teške traume, koju je on osobno i njegova politika učinila nizu ljudi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, ali i samoj Srbiji osjećaju se i danas. Pritom treba napomenuti kako njegove konkretne geste i neprimjerene riječi jasno pokazuju kako nema ni malo svjesti o tome što je učinio, silnoj nepravdi koju je nanio drugima. Zbog toga su ljudi izrazito osjetljivi na njegovu retoriku i danas; retoriku koju danas ostvaruje s pozicije zastupnika u srbijanskom parlamentu”, tvrdi Bandov.

On smatra da s takvom retorikom koja se čuje ne samo od Šešelja već i od ministara u Vladi, Srbija nimalo ne olakšava svoj put europskih integracija.

“Upravo zato nije razumljivo zašto stižu takve poruke s ministarske razine ako je Srbija stvarno predana javno proklamiranoj ideji pridruživanju EU. Upravo će predsjednik Vučić pokazati svojom reakcijom ili izbjegavanjem iste, koliko je Srbija stvarno predana europskom putu. Hrvatska pritom mora mudro voditi politiku, ne dati se uvući u spiralu neprimjerenih riječi i gesta, te uvijek imati na umu što su njeni konkretni interesi”, kazao je Bandov.

