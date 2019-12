STRUČNJACI PROTIV MEGA PROJEKTA: ‘Na zaštićenom području gradi se poslovna zgrada i garaža. Besmisleno je, ali i protuzakonito’

Arhitekti upozoravaju kako se pod krinkom obnove osječke Tvrđe odvija sasvim drugi projekt

Osječka Tvrđa jedan je od simbola Osijeka, a nastala je transformacijom starijeg povijesnog grada koji je stajao na strateškom prijelazu preko Drave. Pravi simbol baroka i nekadašnje borbe protiv Osmanskog carstva danas za Osječane predstavlja mjesto kulturnih, društvenih i drugih zbivanja. Čini se kako bi se izgled osječke Tvrđe mogao promijeniti. Naime, vlasti planiraju ponovnu izgradnju habsburških zidina srušenih 20-ih godina 20. stoljeća, a struka upozorava kako je takvo rješenje besmisleno i protivno Generalnom urbanističkom planu. Poručuju i kako se ne radi o obnovi, već o izgradnji potpuno nove poslovne zgrade sa garažom na zaštićenom području.

Izgradnja zgrade s parkiralištem

Investitor projekta je Agencija za obnovu Osječke tvrđe, a projekt “Obnove i restitucije bastiona trase osječke Tvrđe”, sporan je arhitektima s kojima smo razgovarali. Lokalni mediji pisali su kako je vrijednost projekta veća od 200 milijuna kuna, a tu nam brojku u Gradu Osijeku nisu potvrdili. Sve će se, kažu, saznati naknadno. Inače, projekt je rađen po studiji Ante Marinkovića-Uzelca.

Željka Jurković, predsjednica Hrvatske komore arhitekata i profesorica na osječkom Građevinskom fakultetu, protiv je ovog projekta. Smatra kako projekt nije obnova Tvrđe, već se radi o izgradnji nove poslovne zgrade s parkiralištem koja je u formi prstenastih krakova formirana s istočne i zapadne strane postojeće površine Tvrđe.

“Smatramo da je gradnja protivna važećem Urbanističkom planu Tvrđe i osječkom Generalnom urbanističkom planu i smatramo da je to apsolutno neprihvatljivo. Ono što se pitamo jest tko je odlučio mimo analiza, stručnih mišljenja i GUP-a graditi poslovnu zgradu? Što se tiče konstrukcije zgrade, ona bi se sastojala od armiranog betonskog skeletnog sustava, a pročelje zgrade bilo bi čelična konstrukcija te bi po prijedlogu Agencije zgrada ulazila u prostor zaštićenog perivoja što smatramo protuzakonitim”, kaže Jurković.

‘Agencija je apsolutno prešla svoje ovlasti’

“Osim toga, te zidine, odnosno zgrada bi prelazila Europskom avenijom te ju nadvisivala. Agencija za obnovu osječke Tvrđe apsolutno je prešla svoje ovlasti jer ako se oni tako zovu, a zna se gdje su granice Tvrđe jer su utvrđene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dakle spomeničke cjeline Tvrđe su utvrđene Zakonom, kako to da se oni mogu baviti zaštićenim prostorom izvan Tvrđe? I to smatramo protuzakonitim. Nažalost, Konzervatorski ured Grada Osijeka izdao je lokacijsku dozvolu za ovaj zahvat što ćemo mi popratiti prijavama nadležnim institucijama. Koliko mi znamo, trenutno se radi na dokumentaciji glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole. Zanima nas otkuda novac za tu izgradnju jer će se za izradu projektne dokumentacije dati otprilike dva milijuna kuna, što je plaćeno iz Projekta Slavonija. To je pitanje i za Vladu jer zašto oni ulažu dva milijuna kuna za projektnu dokumentaciju za nešto što nije prošlo nikakvu stručnu i znanstvenu verifikaciju i valorizaciju. Zanima nas tko je uopće odlučio da će se to graditi? Željko Andraši iz Agencije kaže da se projekt nalazi u Strateškom planu, no njega nema. Svi znamo čitati i vidimo da to tamo ne piše jer projekt bastiona trasa nije obuhvaćen planom obnove osječke Tvrđe”, govori nam arhitektica Jurković.

Jurković se dotakla i parkirališta i garaža koje se planiraju graditi u Tvrđi u sklopu obnove bastiona trase pa kaže da su trendovi svuda u svijetu da se parkirališta grade obodno u što manjoj mjeri. Napominje da se zato do povijesnih i zaštićenih cjelina dolazi javnim prijevozom, dakle tramvajem ili autobusom pa zato iz Hrvatske komore arhitekata podržavaju gradnju parkinga istočno od Tvrđe jer će se ondje parkirati autobusi s posjetiteljima. Smatra da toliko prometa u Tvrđi nije potrebno.

Redovni profesor Odsjeka za povijest Dragan Damjanović objašnjava da su zidine, kada više nisu imale obrambenu funkciju uklonjene, između ostalog i zbog prometnih razloga. I profesor Damjanović napominje kako ovo nije restauracija niti obnova, nego nova gradnja zidina.

Obnova ili sasvim nova gradnja?

Je li moguće rekonstruirati zidine i bastione baš onako kako su izgledali prije njihova rušenja prije gotovo sto godina? Agencija za obnovu osječke Tvrđe na čelu s ravnateljem Željkom Andrašijem smatra da je tako nešto moguće. Riječ je o vrlo ambicioznom projektu koji bi, čitajući lokalne osječke i slavonske medije, trebao biti prava atrakcija za turiste koji će moći hodati zidinama i tako razgledati Osijek i njegovu povijest. Veličina novih zidina protezala bi se na 33.000 četvornih metara. Projekt Obnove i restitucije bastiona trase dio je 12 priroritetnih projekata koji su definirani u Strateškom i akcijskom planu obnove osječke Tvrđe 2014.-2020., kaže nam Andraši.

U prezentaciji tog projekta iz rujna 2019. stoji da je cilj “unaprijediti prioritetnu turističku infrastrukturu stvaranjem uvjeta za daljni razvitak Tvrđe očuvanjem (rekonstrukcijom, revitalizacijom, restitucijom) i prenamjenom kulturne baštine kroz realizaciju prioritetnih projekata sredstvima iz EU fondova”.

Valja obratiti pažnju na to da se ovdje govori o “rekonstrukciji” i “restituciji” bastiona trase, no zapravo to su krivi termini. Zašto? Zato što je riječ o gradnji novih zidina, ne o obnovi ili revitalizaciji, kako tvrde ljudi iz struke. Projekt je još manje restitucija jer taj pojam podrazumijeva gradnju s istim materijalima kao što su bile te srušene zidine, a ravnatelj Agencije Andraši rekao nam je da će “obnova bastiona biti napravljena skeletnom konstrukcijom od armiranog betona preko koje se postavlja mreža od kortena”. Osim toga, planiraju se nadzemne garaže sa 465 parknih mjesta s poslovnim prostorima i botaničkim vrtom.

Agencija: Ovime omogućavamo daljnji turistički razvoj

“Obnova bastione trase osječke Tvrđe obuhvaća obnovu, rekonstrukciju i prenamjenu postojeće bastione trase i obnovu, restituciju i prenamjenu bastione trase na porušenom dijelu poštujući porušenu trasu bastione trase i gabarite. Projektirani materijali su suvremeni, kao što je i namjena (konstrukcija je projektirana čelična i armiranobetonska, završna obrada predviđena je mreža od kortena). Projektirani materijali odražavaju minimalizam i transparentnost, a namjena omogućava dalji turistički razvoj i život Tvrđe kao povijesnog i turističkog centra grada Osijeka i šire regije”, kaže nam ravnatelj Agencije Željko Andraši.

Kako nam kaže Andraši, za izradu projektne dokumentacije, dakle idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, Agencija za obnovu osječke Tvrđe dobila je namjenska sredstva u iznosu od milijun i pol kuna te tvrdi da se ta sredstva nisu mogla utrošiti na druge namjene i smatra da ne bi bila dostatna za sva pročelja osječke Tvrđe. Navodi da je za sve projekte iz Plana izrađeno Idejno rješenje 2016. te da je prezentacija projekta održana iste godine, dok su 2017. odobrena sredstva za realizaciju, a javna nabava da je raspisana 2018. godine. Andraši navodi da je idejni projekt završen početkom 2019. godine

‘Ovo nema veze s restitucijom’

Arhitekti s kojima smo razgovarali pitaju se je li Agencija prešla svoje ovlasti – cijeli projekt proteže se i na druge ulice koje nisu u sklopu Tvrđe. Vlatko Dusparić, urbanist koji je godinama radio u osječkom Zavodu za urbanizam te je 40 godina radio na izradi urbanistističkih planovima, kaže kako se javna rasprava oko ovog projekta nije održala pravovremeno niti se za nju puno znalo.

Upitno je i kako su konzervatori dali zeleno svjetlo za projekt s obzirom da se gradu usred zaštićenog kulturnog dobra. Odgovor na to pitanje od Ivane Sudić, pročelnice Konzervatorskog odjela u Osijeku nismo dobili. Dusparić kaže kako je idejni projekt koji je služio za pribavljanje lokacijske dozvole neusklađen s Urbanističkim planom. Ne radi se, kaže, o restituciji što znači da bi se projekt trebao temeljiti na izvornoj dokumentaciji koja postoji u osječkim i zagrebačkim arhivima. Tako bi se vidjelo kako su ti bedemi zapravo izgledali te dodaje da “ovo što se nudi nema blage veze s restitucijom jer to je armirana konstrukcija bez lukova od opeke”. Gospodin Dusparić napominje da on to ne bi nazvao obnovom povijesne baštine nego da je riječ o potpuno novoj gradnji koja će samo podsjećati na te bedeme koji bi trebali podsjećati na “nešto iz prošlosti”.

Kao drugi problem urbanist navodi namjenu poslovnog objekta jer se lokacijska dozvola ne može dobiti bez namjene. Poslovni prostor kao oblik namjene građevine ne spominje se u planu, govori nam. Dakle, izostala je namjena poslovnog prostora što je također sporno u ovoj temi restitucije i obnove bastiona trase. Već da prostor nema namjenu bi trebao konzervatorima biti argument za neizdavanje lokacijske dozvole, smatra. A da prostor nema namjenu potvrdili su nam i iz Grada Osijeka.

“Ako je izdana lokacijska dozvola, a namjena nije utvrđena u planu, mislim da je tada je tu riječ o povredi službene dužnosti za onoga tko je potpisao taj idejni projekt. Zašto? Jer je svojim potpisom da je projekt izgrađen u skladu s planom – dakle da je taj projekt i restitucije pa je trebao pitati konzervatora je li dobro shvatio što je restitucija. Ista stvar je i u pogledu namjene pa se može reći da on nije napravio projekt prema planu, dok referent koji mora lokacijske dozvole izdavati prema planu isto je napravio previd.

Isto tako, moglo bi se i razgovarati o tome kako je definirana građevinska čestica, ali ključni element zbog kojeg bi taj projekt trebalo zaustaviti jest neusklađenost s konzervatorskim uvjetima. Ne vjerujem da bi itko u gradu bio voljan dobiti bedeme kako su navodno izvana izgledali i sada će se graditi nekakvi bedemi preko avenija i raskrižja. Oni su zamislili da će turisti i posjetitelji šetati po tim bedemima visokim 10 metara, i što bi oni točno vidjeli? Krovove prve zgrade u Tvrđi i udaljenog tornja što se na neki način vidi i s tla. Vjerujem da bi se to moglo dočarati dronovskom snimkom. Po meni, projekt obnove bastiona trase nije usklađen s UP-om i sporna je namjena”, kazao nam je Vlatko Dusparić.

Iz Grada Osijeka kažu kako će namjenu odrediti prilikom realizacije projekta. Poručuju kako se javni natječaj ne mora raspisati “za izgradnju novih prostora javne namjene” i inzistiraju kako ovdje “nije riječ o izgradnji nego o rekonstrukciji i restituciji”, premda stručnjaci tvrde obrnuto. Napominju kako su dobili lokacijsku dozvolu te kako je Idejni projekt u cijelosti usklađen sa Studijom zaštite. O ukupnoj vrijednosti projekta u Gradu ne žele govoriti. To će se, kažu, znati tek kasnije.

Sudeći po odlučnosti Grada Osijeka i Agencije za obnovu osječke Tvrđe kada je u pitanju gradnja ovih novih zidina, Osječani će se zaista uskoro osjećati kao da žive u prošlosti. I to davnoj prošlosti dok je tim krajevima harao Sulejman Veličanstveni i drugi povijesni vojni stratezi i ratnici. Ipak, cijeli će projekt dobiti i novu poslovnu zgradu što stručnjaci, ne i gradske vlasti, smatraju problematičnim.