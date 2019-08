STRUČNJACI O STRADAVANJU OD UGLJIKOVA MONOKSIDA: ‘Vi čovjeku ne možete puno pomoći, ali jedna stvar je jako bitna’

Ugljikov monoksid ne može se namirisati, a svaka minuta udisanja smanjuje šansu da osoba potraži pomoć

“Obično kod ugljikovog monoksida strada jedna osoba, dvije, u kupaonici. Ovo je puno osoba i osnovno pitanje je zapravo – zašto se to dogodilo? To je pitanje koje će očito policija morati postavljati. Ja moram reći da mi imamo plinske bojlere, nama svake godine dođu dimnjačari pregledati bojlere jel sve u redu ili nije. Čudi me da na jednom brodu nema kontrole”, kazao je toksikolog Plavši, dodajući kako sigurno nije problem u klimi.

„Klima uređaj nema ugljikov monoksid, on sadržava freone. Možda nešto što pogoni klimu, morate imati nekakav izvor energije. Ovdje može biti izgaranje, najvjerojatnije jel to motor brodski ili je u pitanju nekakav bojler”, rekao je toksikolog dr. sc. Franjo Plavšić.

I Slaviša Jašović, voditelj stroja na kruzerima ističe kako mora u pitanju biti stroj ili bojler. Pojasnio je da na brodovima postoji glavni motor za pogon stroja i pomoćni motori koji služe za pogon generatora koji daju struju. Na većim brodovima može biti i bojler koji se koristi za proizvodnju pare koja se koristi za grijanje goriva ili se koristi za druge izvore kao što su kuhinje, klima.

‘Ne može sa sigurnošću reći kako je moguće da je opasan plin završio u kabinama, ali je za za RTL opisao uobičajene procedure. U strojarnici postoje tri senzora – senzor dima, senzor temperature i senzor plamena, a zašto su najvjerojatnije ispušni plinovi završili u kabini ne želi nagađati.

“Teško je to reći. Postoji mogućnost da je na dijelu ispušnog cjevovoda bila neka brtva između dvije cijevi koja nije mijenjana ili nije duže mijenjana ili da je zbog vibracija motora došlo do popuštanja vijaka i da je došlo do istjecanja ispušnih plinova”, kazao je Jašović u RTL-u, dodajući kako je gotovo sigurno uzrok stradavanja ispušni plin motora.

No nakon što je došao u kabine, za putnike nije bilo previše spasa jer su spavali.

Nema šanse da da osjetite, samo vam pozlije

Ugljikov monoksid je plin bez okusa i mirisa te Plavšić ističe kako ne postoji način da ga se osjeti. „Postoji jedino mogućnost, kaže, da se on nalazi u prostoru pomiješan s nekakvim dimovima.“

S svaka dulja izloženost ovom plinu smanjuje šanse za osobu da se spasi i pozove pomoć.

“Medicina može pomoći ako je bolesnik došao na vrijeme u bolnicu. Dakle, oni su njima pružili pomoć već u helikopteru – to je bio kisik. Kisik je blagotvoran, još da je barokomora bilo u helikopteru, sigurno bio oporavak bio brži”, dodaje toksikolog.

Dodaje i kako bi prva pomoć koju osoba može napraviti u slučaju udisanja ugljikovog monoksida, ako je to negdje u zatvorenom prostoru, bila iznijeti osobu vani, na čist zrak ili bar prozračiti prostor. Nakon toga obavezno i što prije pozvat hitnu pomoć.

“Vi pojedincu ne možete puno pomoći, ali ovo je jako važno – čisti zrak!”, zaključio je za RTL toksikolog Franjo Plavšić.