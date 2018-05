STRAVA KRAJ RIJEKE, S TERMINALA POBJEGLI DVOMETARSKI PITONI: ‘Dobili smo informaciju da ih je desetak, viđeni su kako izlaze’

Zmije su se pojavile na ugljenu koji je iskrcan s broda iz SAD-a, a radnici su ih snimili mobitelom

Posljednjih desetak dana građani grada Bakra kraj Rijeke izrazito su nervozni jer se priča kako su s lučkog terminala navodno pobjegli bijeli sjevernoamerički pitoni. Dva su snimljena, ali nitko ne zna gdje su. Radi se o odraslim primjercima od barem dva metra.

RTL doznaje kako nitko zmije i ne traži jer se ne zna tko bi ih trebao uloviti, a doznaju da ih potencijalno ima i više od te dvije.

Tko je odgovoran za rješavanje problema?

‘Dobili smo informaciju da ih ima desetak, da su viđeni na tom području kako izlaze. Da je tu istu zmiju odnijeti na neki granični prijelaz i da ste anonimnom prijavom rekli da se u tom automobilu nalazi ta i ta zmija, vjerujem da bi nadležne institucije znale tko je kriv i tko je odgovoran za tu zmiju’, rekao je predsjednik Udruge za zaštitu prirode Jezero, Andrej Radalj.

Zmije su se pojavile na ugljenu koji je iskrcan s broda iz SAD-a, a radnici su ih snimili mobitelom. ‘Ja sam ujutro odmah zvao prvo veterinarsku stanicu pa onda Zavod za javno zdravstvo, pa Lučku upravu, vatrogasce, sve službe i nije bilo odgovora. Došao je odgovor Ministarstva zaštite okoliša da oni nisu nadležni za rješavanje ovog problema. A tko je? Ja ne znam’, ispričao je rukovoditelj Terminala Bakar Marino Veranić.

Ljudi su u strahu

‘Mogu razumjeti koliko se tek boje ljudi koji imaju malu djecu’, ‘Kad to već nije autohtona vrsta, institucije bi trebale stati na noge’, komentiraju građani.

Vatrogasci bi se uključili u rješavanje problema, no ne znaju kako da to učine. ‘Problem je to što su to egzotične zmije, znači opet ih ne možemo vratiti u prirodu jer nije to njihovo prirodno okruženje tako da tu bi neka druga služba trebala reagirati’, rekao je Hinko Mance, zapovjednik JVP Grada Rijeke.