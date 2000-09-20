Boroš ispala u pojedinačnoj konkurenciji, par Boroš - Aganović poražen u četvrtfinalu

U iscrpljujućem dvoboju, koji je trajao sat i 12 minuta, Boroš je propustila veliku priliku da izbaci vrlo kvalitetnu 37-godišnju Kineskinju koja u Sydneyju igra svoje četvrte Olimpijske igre, ovaj puta za Kanadu. U četvrtom setu Boroš je imala meč-loptu kod 20:19, potom spasila sedam set-lopti, sve dok joj Geng konačno nije uzela servis za 29:27, a potom i u odlučujućem setu povela s 10:5 i otišla u osminu finala.

U prvom setu Boroš se odvojila kod 11:9 i čvrstom igrom stigla do početne prednosti. U drugom setu najbolja hrvatska stolnotenisačica vodila je s 18:17 i imala servis, da bi dokraja tog dijela igre dobila tek poen. U igri Boroš bilo je previše snage, a premalo taktičkih odluka kako nadjačati puno iskusniju protivnicu, koja je vrlo malo griješila, za razliku od Boroš koja je promašila barem petnaestak laganih lopti.

Boroš se na taj način od natjecanja oprostila već na samom startu pojedinačnog dijela turnira, pomalo i nesretno jer joj je ždrijeb dodijelio najbolje rangiranu igračicu iz kvalifikacija, dakle najgore što se moglo dobiti.

Tamara Boroš nakon toga doživjela je i drugi poraz, u paru s Eldijanom Aganović, u četvrtfinalnom dvoboju protiv kineske kombinacije Li Ju/Wang Nan s 3:1 (21:23, 21:14, 21:12, 21:5). Pokazalo se da hrvatski par još nije dorasao dvostrukim olimpijskim pobjednicama, ali ostat će zapisano da su Kineskinje, najbolji par svijeta, izgubile prvi set u karijeri uopće od europskih igračica.