ŠTO SVE PROŽIVLJAVAJU RADNICI U HRVATSKOJ? Mnogi imaju samo tri mogućnosti – trpiti, ostati bez posla ili odseliti

Prekovremeni rad, nesigurni oblici rada, sniženje standarda zaštite na radu, nepoštivanje zakonskih odredbi o slobodnim danima i slične odredbe kratkoročno donose korist poslodavcima, no radnici se zbog toga brže ‘troše’ pa dolazi i do zdravstvenih problema i velikih troškova liječenja.

U godišnjem izvješću pučke pravobraniteljice Lore Vidović stoji da je njezin ured prošle godine otvorio 2.533 novih predmeta, a najviše je onih iz radnih i službeničkih odnosa, njih 301. 297 predmeta je iz pravosuđa, 277 se odnosi na diskriminaciju, te 230 novih predmeta u zdravstvu, piše Novi list.

Diskriminacija starijih radnika

U izvješću Lora Vidović spominje probleme iz radnog odnosa, socijalno stanje u zemlji te odlazak velikog broja radnika iseljavanjem. Smatra da nesigurnost zaposlenih može biti značajno unaprijeđena preispitivanjem regulacije rada na određeno vrijeme, unapređivanjem rada inspekcija i povećanjem transparentnosti pri zapošljavanju. Mnogi radnici imaju samo tri mogućnosti: trpiti kršenje njihovih prava, izgubiti posao, ili pak odseliti se u neku drugu zemlju i tamo raditi, a to se odnosi i na mlade i na stare radnike. Naime, stariji od 50 doživljavaju diskriminaciju prilikom zapošljavanja, u usporedbi s mladima, no mnogi poslodavci čak i one radnike mlađe od 40 smatraju prestarima. U Izvješću se spominje slučak čovjeka u 30-ima koji je dobio otkaz ‘zbog istrošenosti’. On je kasnije dobio sudski spor protiv poslodavca koji ga je otpustio, no i dalje postoje mnogi poslodavci koji radije zaposle mlađe radnike i njima zamijene one starije.

Mladi u problemima zbog SOR-a

Tu su i problemi sustava stručnog osposobljavanja, koji je zamijenio pripravništvo. ‘Upotrebljeni kao jeftiniji nadomjestak redovnog zapošljavanja radnika, velik broj mladih bio je angažiran u državnim tijelima, gdje je na snazi zabrana zapošljavanja, i već u samom početku nisu imali šanse ostati u sustavu rada’, piše u Izvješću pučke pravobraniteljice, u kojem se dodaje i da je takav početak rada, osim što je nesigurniji, i puno manje plaćen. U tom sustavu oni stariji od 29 godina, a bez radnog iskustva, nemaju šanse.



Izmjena zakona u korist interesa poslodavaca

Zbog tako poraznih podataka u Izvješću, Vidović je Hrvatskoj udruzi poslodavaca preporučila da osigura redovno održavanje radionica o primjeni hrvatskog i europskog antidiskriminacijskog prava, naročito u području rada i zapošljavanja.

Spominje i nazadovanje kada je riječ o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u javnim ustanovama, te diskriminaciju na temelju etničke i rasne pripadnosti, piše Novi list.