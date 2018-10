VLADA JE SPRŽILA VAŠE MILIJARDE NA ULJANIK, EVO ŠTO SVE TIME GUBITE: ‘Svakom zaposlenom oteli su 3000 kuna za ovo’

“Pelješki most – za novac koji je spržen u Uljaniku mogu se sagraditi dva Pelješka mosta”, kaže Davoru Huić

Radnici Uljanika u ponedjeljak su ponovno pokrenuli štrajk, traže isplatu plaća i konkretan razvojni plan za opstanak brodogradnje. Sindikati i predstavnici radnika od Vlade traže da se pobrine za njihove plaće te da spasi brodogradilište koje je u gubicima.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je pak kako će zbog ukupniha aktivnih jamstava do kraja godine svaki stanovnik platiti po 600 kuna.

MINISTAR FINANCIJA OTKRIO: ‘Uljanik će svakog građanina koštati 600 kuna, taj novac se mogao puno bolje iskoristiti’

Predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa, Davor Huić, na Facebooku je objavio analizu u kojoj objašnjava kako je država spiskala četiri milijarde kuna, 3000 kuna po svakom zaposlenom koje je Vlada otela i dala gubitašu.

Država je prema Uljaniku izložena nekih 4 milijarde kuna (500-600 mln eura), dakle to je novac koji je tamo potrošen, bačen, spiskan, spržen, uništen. Samo da bude jasno koliko je to novca, evo što se moglo, odnosno što se neće dogoditi zbog toga:

Četiri milijarde kuna kad podijeliš na broj stanovnika to je više od tisuću kuna po glavi, odnosno tri tisuće po svakom zaposlenom. Dakle svakom zaposlenom građaninu RH iz džepa su oteli 3000 kuna za ovo, jedan minimalac. Ono, opipljiv novac za razliku od dvije porezne reforme koje nisu ni približno toliko vratile poreznim obveznicima (koliko je ono bilo rasterećenje – 70 kuna mjesečno?).

Kad četiri milijarde podijelis na broj radnika Uljanika, ispadne da smo svakom poklonili po više od milijun kuna. Pazi, milijun kuna. Što se sve moze za to – pokrenuti business, izgradit kuću s bazenom pa rentati ostatak života, uložiti u dionice, školovati desetoro djece na elitnim fakultetima. (Pazi, a oni štrajkaju i hoće još. Milijun nije dosta, daj dva!)

Reforma mirovinskog sustava – cijela diskusija se vodi oko famoznih 27 posto razlike koju su dobili oni iz prvog stupa, a neće oni iz drugog. Trošak toga da desetine tisuća budućih penzionera primaju 700-800 kuna više mirovine (kao i ovi iz prvog stupa) bio bi oko 550 mln eura, dakle toliko koliko je sprženo u Uljaniku.

Porezna reforma – much ado about nothing. Vlada je provela čak dvije porezne reforme i smatra to svojim najvećim postignućem. Kad god ih pitaš za reforme, odmah krenu o poreznoj reformi. Uljanik će obrisati kumulativni efekt obje te reforme.

Eskadrila F-16. Sjetite se samo diskusije i natezanja, pažljivog vaganja i deliberacije oko vražjih aviona – trajala je deset godina. Uljanik je skuplji od eskadrile Baraka, a tamo smo lovu spržili bez i jednog jedinog dana diskusije.

Dug zdravstva. Kujundžić se vrpolji mjesecima i najavljuje dizanje trošarina na sve i svašta jer ne zna kako da namakne 3 mlrd duga zdravstva. Eto mu ih u Uljaniku.

Pelješki most – za novac koji je spržen u Uljaniku mogu se sagraditi dva Pelješka mosta.

Vrtići i škole? Ako jedna košta 20 milijuna, to je 200 vrtića i škola. Dvije stotine. Pazi, skoro pa jedan za svaki grad i općinu u zemlji, ali važnije od naše djece je da mi održimo svoju tradicionalno uspješnu industrijsku granu!

Nacionalni stadion nam ne treba, fala bogu. Međutim za lovu sprženu u Uljaniku mogla bi se napraviti ćak tri “Plava vulkana”. Vidiš koliko je to ludo i nepotrebno? Tri puta luđe čak i od super ludog stadiona koji nikome ne treba.

Enjoy your weekend. A u ponedjeljak podrži vladu u ideji da tamo sprži još dvije milijarde kroz takozvani “plan restrukturiranja”, napisao je Huić.