ŠTO NAM KUJUNDŽIĆ SPREMA: Nekoliko je varijanti, ali jedno je sasvim sigurno – sve poskupljuje. Evo koliko biste platili ako završite u bolnici

Radna skupina bi i udvostručila cijene cigareta, kontrolirala bolovanja….

Nakon što je Ministarstvo razljutilo liječnike, medicinske sestre i ostale djelatnike Zakonom o zdravstvu, neugodno iznenanđenje pripremaju i za građane, osobito onih otprilike milijun koji nemaju ugovoreno dopunsko osiguranje. Radna skupina pri Ministarstvu zdravlja koja radi na izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju iznijela je dva prijedloga oko iznosa participacije.

Poskupljenje sigurno, samo je pitanje kako

Do sada je maksimlni iznos iznosio 2000 kuna, a taj iznos će se sigurno povećati, samo je pitanje kako. Prema jednom prijedlogu, jednostavno bi se digao limit na 4000 kn, a prema drugom u potpunosti bi se ukinulo ograničavanje participacije i ona bi sada iznosila 10 posto ukupnog troška. Konkretno, pacijent bez dopunskog koji bi primjerice završio u bolnici, a njegov boravak i usluge bi stajale 50.000 kn prema dosadašnjim propisima bi platio 2000. Prema prvom prijedlogu novog zakona platio bi 4000, a drugom 10 posto ukupne cijene odnosno 5000.

“Smisao je motivirati građane izvan sustava dopunskog da uđu u to osiguranje i da zdravstvene ustanove, prije svega bolnice koje su sada u minusu, uprihoduju više, pri čemu se cijena police građanima ne povećava”, komentirao je dr. Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Preventivne takse

No kako neslužbeno doznaje Večernji, to nije jedino poskupljenje koje nam priprema Kujundžićevo ministarstvo. Radna skupina je raspravljala i kontroli bolovanja, a rado bi uveli i preventivne takse. Takse su to koje bi bile zapravo dodatan porez na cigarete i alkohol radi preventivnih zdravstvenih mjera, a čija bi cijena mogla biti i udvostručena. Ideja je to koja se također više puta provlačila u javnom prostoru, ali koja, jasno, ima snažan i moćan otpor. No stručna skupina iznijela je kao ideju na stol i takav način sankcioniranja za zdravlje štetnog ponašanja.