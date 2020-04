ŠTO LJUDI PITAJU KADA ZOVU EPIDEMIOLOGE? ‘Ne možete ni zamisliti što ih sve zanima, a najveća navala je nakon presice Stožera’

Odgovaraju i na pet tisuća pitanja svaki dan, a najveća je navala nakon presica stožera

Dvadeset ljudi paralelno, u dvije smjene i tako 7 dana u tjednu, odgovara na sva pitanja zabrinutih građana koji zovu 113, odnosno epidemiološki call centar. Pitanja bude po pet tisuća svaki dan, i to najrazličitijih.

“Pitanja vezana kad im se pojave simptomi, šta napraviti, kome se javiti kome se javiti ako njihov liječnik ne radi, kako se ponašati u odnosu na ukućane, tako neke stvari”, kaže za RTL liječnica Marina Mihalinac Bolanča, dok Marijan Bajt iz Ravnateljstva civilne zaštite ističe kako pitanja ima najrazličitijih.

Puno pitanja oko propusnica

“Traže se propusnice radi posla, radi obiteljskih problema, opskrbe, stariji ljudi zovu kako mogu otići do banke, kako se opskrbiti, kako do doktora. Gužve na cestama, spora propusnost. Gdje mogu točiti gorivo, gdje mogu stati, osvježiti se malo. Pitanja su stvarno različita to čovjek ne može ni zamisliti”, kaže Bajt.

Najveća navala je nakon presica Stožera.

“Kad se pojavi nova odluka s njom se pojavi cijeli niz novih problema koji se onda moraju u hodu rješavati, tako da mi svi tu dosta pokušavamo surađivati i tražiti pomoć jedni od drugih”, dodaje Mihalinac Bolanča.

Trude se dati točnu informaciju

“Naravno da su teme raznovrsne i naravno da je dinamika takva da kad stožer završi s pressicom za medije da onda su pitanja u vezi tog dnevnog funkcionrianja”, dodaje pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš.

Ljudima se trude dati maksimalno točnu informaciju,no priznaju i sami, to često i nije baš lako jer situacije i odluke u posljednje vrijeme mijenjaju se iz dana u dan.đ

Za one koji se nalaze u samoizolaciji – postoje posebna dva broja telefona za psihološku pomoć, jer nije lako biti u samoizolaciji i strepiti hoće li se bolest razviti ili ne.

“Tim ljudima zaista treba dat podršku, oni moraju biti u samoizolaciji 14 dana, to isto nije lako, jer ograničava ljudima kretanje”, jasno će Marija Bubaš.

