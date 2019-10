STJEPAN MESIĆ KOLINDI ODRŽAO LEKCIJU: ‘Niti jedna zemlja nije bila komunistička. Komunizam je bio neostvariv’

Stjepan Mesić odgovorio Kolindi: ‘Niti jedna zemlja nije bila komunistička. Komunizam je bio jedna megaideja koja je tražila pravdu baš među onima koji su bili eksploatirani’

Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić baravio je u Tuzli povodom Dana oslobođenja grada, pri čemu je uputio odgovor aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović vazno za njezine izjave tijekom službene posjete Rumunjskoj i Češkoj Republici, piše Dnevni avaz.

“Imamo danas i onih koji komunizmom plaše svijet, ali plaše i naše prostore. Niti jedna zemlja nije bila komunistička. Komunizam je bio jedna megaideja koja je tražila pravdu baš među onima koji su bili eksploatirani. Ta ideja bila je poticaj da se mnogi uključuju u radnički pokret želeći da kroz socijalizam dođu do komunizma.

Ali, rekao sam da je to megaideja koja je neostvariva. Socijalistički sistemi su, međutim, bili drugačiji, ali mi imamo predsjednicu koja je otišla u Rumunjsku i tamošnjem predsjedniku rekla: ‘Mi se jako dobro poznajemo, jer smo bili iza željezne zavjese.’ Ode u Češku Republiku i ponovi to isto. Naša povijest je sasvim drugačija. Mi nikada nismo bili iza željezne zavjese”, rekao je Stjepan Mesić u Tuzli.

Strah od fašizma

Upozorio je da strah od fašizma kruži Europom te da je ponovno zahvatio i dio naših prostora .”Sve to što se događa, nas može zabrinjavati, ali se ne moramo bojati niti se smijemo bojati. Imamo danas one koji se proglašavaju antifašistima iako su do kraja rata bili na strani okupatora. Takvi falsifikatori povijesti misle da će uspjeti. U povijesti je zabilježeno samo ono što se zbilja dogodilo, a prije ili kasnije stvar će se vratiti na pravo mjesto”, rekao je Mesić.

Potom je rekao kako se “komunizam kao megaideja” mogao odnositi na cijeli svijet, međutim da je metoda kojom se htjelo to ostvariti, nije bila uspješna. “Ne treba se ponovno plašiti nikakvog komunizma. Mi moramo izgraditi društvo slobodnih ljudi, slobodno mislećih ljudi, društvo u kojem ćemo biti zadovoljni i iz kojeg nećemo bježati u druge zemlje.

Fašizam je opasan zbog toga što fašizam može nastati u malom prostoru. Dakle, to nije megaideja i on se iz malog prostora može širiti dalje. Zbog toga sada svaki pokušaj fašizacije i ustašizacije treba zaustaviti. Za to nam treba hrabrosti i snage, a ja vjerujem da ćemo savladati poteškoće i da ćemo krupnim koracima ići naprijed”, zaključio je Stjepan Mesić.

